Colombia

ELN habría usado sofisticada tecnología en atentado contra patrulla de la Policía en Cali, que dejó dos uniformados muertos: camuflaron cámaras

Las investigaciones avanzan luego del ataque que cobró la vida de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño, mientras se analizan los dispositivos tecnológicos empleados

Guardar
El atentado en Cali dejó
El atentado en Cali dejó como saldo la muerte de dos subintendentes de la Policía, Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño - crédito EFE/ Ernesto Guzmán

Un día después de que se produjera un atentado contra una patrulla de la Policía en la ciudad de Cali, que dejó como resultado fatal el asesinato de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño, hay nuevo detalles del ataque perpetrado, presuntamente, por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según información revelada por el diario El País de Cali, las autoridades descubrieron que el artefacto explosivo no solo había sido detonado de forma remota, sino que estaba vinculado a dos cámaras pintadas con camuflaje que permitían el monitoreo en tiempo real de la escena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ambas cámaras se encontraban ubicadas a lo largo de la calle, cruzando justo el punto donde fue abandonada la bomba, y se hallaban conectadas a un dispositivo similar a un router de internet.

La investigación policial, de acuerdo con El País, explora dos escenarios posibles para entender la función de este sistema fílmico. Por un lado, se considera que las cámaras habrían servido como mecanismo de vigilancia para alertar a los responsables sobre el paso de la patrulla motorizada, posibilitando la detonación precisa del explosivo al momento exacto.

Por otro, las autoridades no descartan que el propósito principal haya sido grabar el ataque para utilizar esas imágenes con fines propagandísticos, una práctica recurrente en conflictos armados y que podría indicar la autoría del ELN, principal sospechoso del atentado.

El secretario de seguridad de Cali, Jairo García, destacó la gravedad de la situación y el carácter inusitado de los hechos. “Estamos viendo una capacidad importante en cuanto al tipo de explosivo y esto muestra una capacidad importante de las organizaciones terroristas. Creemos que quien está detrás de todo esto es el ELN. Las investigaciones para saber qué tipo de explosivo fue utilizado están en curso por parte de la Sijín”, señaló el funcionario.

Expertos antiexplosivos de la Policía consultados por El País que tuvieron acceso a la investigación indicaron que el artefacto empleado contenía al menos dos explosivos de alta potencia, uno de los cuales sería TNT.

El proceso de revisión y aseguramiento del área, que se extendió desde las 3:50 a. m. hasta las 9:00 de la mañana de ese martes, abarcó un perímetro de cinco cuadras alrededor de la explosión, garantizando que no quedaran restos peligrosos o nuevos artefactos.

Este atentado, atribuido de forma preliminar al Ejército de Liberación Nacional, se enmarca dentro de una serie de amenazas directas contra la ciudad tras el anuncio público de acciones violentas por cuenta del paro armado que implementó entre el 14 y el 17 de diciembre.

La respuesta oficial incluyó el ofrecimiento de una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales de este ataque.

Temas Relacionados

Atentado en CaliPolicías muertos CaliExplosión bomba CaliMueren policíasParo armado ELNELNColombia-noticias

Más Noticias

Juan Manuel Santos instó a los colombianos a evitar confrontaciones en Navidad: “No hay que perder amigos por ningún animal de la fauna política”

La recomendación del exjefe de Estado busca que las celebraciones decembrinas se enfoquen en el diálogo sobre proyectos personales y sueños colectivos, dejando de lado los debates partidistas que suelen surgir en estas reuniones

Juan Manuel Santos instó a

Ya es oficial: Mario Hernández será candidato al Senado por el Centro Democrático

El empresario aspira al Senado con el respaldo del partido uribista e insta a los votantes a fortalecer el legislativo con figuras comprometidas

Ya es oficial: Mario Hernández

Convocatoria del Sena en 2026: las fechas en las que podrá inscribirse para cumplir el sueño de estudiar gratis

El próximo año seguirá la oferta para los colombianos que quieran iniciar su formación para el trabajo, un proceso que fortalece la hoja de vida para la vinculación laboral

Convocatoria del Sena en 2026:

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a niñas con talio en Bogotá, fue rescatada del río Támesis en Londres y está capturada

El medio The Sun confirmó que la mujer, buscada con circular roja de la Interpol, fue rescatada en luego de haber sido vista en una circunstancia “angustiosa” en el río europeo

Zulma Guzmán, señalada de envenenar

⁠La ‘influencer’ Queen Juandy reveló que tuvo un “choque cultural” luego de hacer la Novena de Aguinaldos en Medellín: “No las cantan igual”

La creadora de contenido compartió en redes sociales las diferencias de los tradicionales cantos de las novenas en la capital antioqueña con respecto al resto del país

⁠La ‘influencer’ Queen Juandy reveló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Periodista mostró en video cómo

Periodista mostró en video cómo quedaron las calles de Buenos Aires, Cauca, luego de la incursión armada de las disidencias

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

ENTRETENIMIENTO

⁠La ‘influencer’ Queen Juandy reveló

⁠La ‘influencer’ Queen Juandy reveló que tuvo un “choque cultural” luego de hacer la Novena de Aguinaldos en Medellín: “No las cantan igual”

Arcángel le confesó a Westcol los errores que cometió con sus exparejas: “Quien quedó mal y quien siempre falló fui yo”

‘El Agropecuario’ compartió un mensaje emotivo sobre la familia y el valor de los vínculos junto a su hijo: “Te amo, Emi”

Marbelle compuso un villancico dirigido a Petro y Verónica Alcocer y armó polémica en redes: “Tú sabes que no me caes bien”

Ibai Llanos visitó la casa de J Balvin en Medellín y conoció el lado más íntimo del artista: “Un templo de paz”

Deportes

Figura del Junior que no

Figura del Junior que no había querido hablar con la prensa reveló las sensaciones de su paso por el cuadro Tiburón: “Gracias, Barranquilla”

Esta es la fecha prevista para el inicio de la Liga BetPlay en el 2026: el torneo será más corto por el Mundial de Fútbol

Lucas González, técnico del Tolima, salió entre lágrimas a pedir disculpas: así fue el momento

Estos son los jugadores más importantes de la undécima estrella del Junior, según las estadísticas

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025