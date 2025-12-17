ELN habría usado sofisticada tecnología en atentado contra patrulla de la Policía en Cali, que dejó dos uniformados muertos: camuflaron cámaras

El atentado en Cali dejó como saldo la muerte de dos subintendentes de la Policía, Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño - crédito EFE/ Ernesto Guzmán

Un día después de que se produjera un atentado contra una patrulla de la Policía en la ciudad de Cali, que dejó como resultado fatal el asesinato de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño, hay nuevo detalles del ataque perpetrado, presuntamente, por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según información revelada por el diario El País de Cali, las autoridades descubrieron que el artefacto explosivo no solo había sido detonado de forma remota, sino que estaba vinculado a dos cámaras pintadas con camuflaje que permitían el monitoreo en tiempo real de la escena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ambas cámaras se encontraban ubicadas a lo largo de la calle, cruzando justo el punto donde fue abandonada la bomba, y se hallaban conectadas a un dispositivo similar a un router de internet.

La investigación policial, de acuerdo con El País, explora dos escenarios posibles para entender la función de este sistema fílmico. Por un lado, se considera que las cámaras habrían servido como mecanismo de vigilancia para alertar a los responsables sobre el paso de la patrulla motorizada, posibilitando la detonación precisa del explosivo al momento exacto.

Por otro, las autoridades no descartan que el propósito principal haya sido grabar el ataque para utilizar esas imágenes con fines propagandísticos, una práctica recurrente en conflictos armados y que podría indicar la autoría del ELN, principal sospechoso del atentado.

El secretario de seguridad de Cali, Jairo García, destacó la gravedad de la situación y el carácter inusitado de los hechos. “Estamos viendo una capacidad importante en cuanto al tipo de explosivo y esto muestra una capacidad importante de las organizaciones terroristas. Creemos que quien está detrás de todo esto es el ELN. Las investigaciones para saber qué tipo de explosivo fue utilizado están en curso por parte de la Sijín”, señaló el funcionario.

Expertos antiexplosivos de la Policía consultados por El País que tuvieron acceso a la investigación indicaron que el artefacto empleado contenía al menos dos explosivos de alta potencia, uno de los cuales sería TNT.

El proceso de revisión y aseguramiento del área, que se extendió desde las 3:50 a. m. hasta las 9:00 de la mañana de ese martes, abarcó un perímetro de cinco cuadras alrededor de la explosión, garantizando que no quedaran restos peligrosos o nuevos artefactos.

Este atentado, atribuido de forma preliminar al Ejército de Liberación Nacional, se enmarca dentro de una serie de amenazas directas contra la ciudad tras el anuncio público de acciones violentas por cuenta del paro armado que implementó entre el 14 y el 17 de diciembre.

La respuesta oficial incluyó el ofrecimiento de una recompensa de hasta 200 millones de pesos a quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales de este ataque.