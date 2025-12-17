Colombia

El espíritu navideño se toma los hogares con el inicio de las novenas: estos son los villancicos tradicionales de Colombia

Cada diciembre, la música se convierte en la protagonista de las celebraciones de Navidad; las familias encuentran en los villancicos la forma perfecta de compartir su devoción y alegría

Guardar
En Colombia, diciembre no es
En Colombia, diciembre no es solo una temporada de fiestas, sino de música y compartir en familia - crédito Freepik

En Colombia, diciembre es una época llena de tradiciones arraigadas en la cultura popular, y una de las más esperadas es la celebración navideña. A medida que se acercan las festividades, las familias colombianas se preparan para compartir momentos especiales en torno a la música y entre los géneros más recurrentes en estas celebraciones, los villancicos ocupan un lugar destacado.

Estos cantos, cargados de historia y tradición, se convierten en la banda sonora de las novenas —devocional durante nueve días consecutivos antes del 25 de diciembre—, las reuniones familiares y las verbenas, llenando de alegría y fervor religioso a los hogares colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe destacar que el villancico, como género musical, tiene un origen que se remonta a la Edad Media y el Renacimiento; aunque inicialmente no estaban relacionados con la Navidad, estos cantos eran populares en las villas, donde se componían con letras sencillas y melodías pegajosas. Con el tiempo, la iglesia católica adoptó los villancicos, reconociendo su influencia en la transmisión de mensajes religiosos.

Desde las fiestas en el
Desde las fiestas en el hogar hasta las grandes verbenas, los villancicos se cantan con entusiasmo durante la temporada navideña en Colombia - crédito Freepik

En Colombia, estas composiciones fueron asimiladas con gran entusiasmo, y con el paso de los años, adquirieron un tono local que resuena en las celebraciones navideñas del país. Hoy en día, los villancicos son interpretados no solo en iglesias, sino también en hogares, donde se cantan durante las novenas de aguinaldos y en los encuentros familiares que caracterizan las festividades.

Los villancicos colombianos más populares para cantar en familia

Si bien en Colombia se pueden escuchar villancicos de diferentes géneros y estilos, algunos de los más tradicionales y queridos son los que han sido parte de la historia musical del país. A continuación, se presentan algunos de los villancicos más populares y su letra, que siguen siendo cantados con gran fervor durante las festividades navideñas:

  • Mi burrito sabanero: este villancico, originario de Venezuela, pero adoptado con mucho cariño por los colombianos, narra el viaje de un niño con su burro hacia Belén para adorar al Niño Jesús. Su ritmo alegre y pegajoso es ideal para cantar en familia.

La letra, lleno de versos alegres como “el lucerito mañanero ilumina mi sendero”, invita a todos a unirse en la celebración del nacimiento de Jesús y se añade: “Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén (...)”.

“Mi burrito sabanero” cuenta una
“Mi burrito sabanero” cuenta una historia que emociona y conecta a todos los miembros de la familia en estas fiestas navideñas - crédito Mundo Canticuentos/YouTube
  • Tutaina: tiene un toque más tradicional y festivo, propio de las regiones costeras de Colombia. Con su característico estribillo “Tutaina, tuturumá”, es uno de los villancicos más cantados en las novenas de aguinaldos.

La letra relata la llegada de los pastores y los tres Reyes Magos a Belén, que celebran el nacimiento de Jesús: “Tutaina, tuturumá, tutaina, tuturumaina, los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José los reciben con cariño (...)”.

  • A la nanita nana: este villancico tiene un tono más melódico y tranquilo, perfecto para los momentos más íntimos de la celebración. Con una letra que invita al Niño Jesús a descansar, es comúnmente cantado por los más pequeños de la familia, que se sienten atraídos por su ritmo suave y sus palabras llenas de ternura.

“A la nanita nana, nanita ea, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea (...)”, dice parte del estribillo.

Con sus melodías pegajosas y
Con sus melodías pegajosas y letras llenas de mensajes religiosos, los villancicos siguen siendo parte fundamental de la celebración del nacimiento de Jesús - crédito Shutterstock
  • Los peces en el río: este villancico es uno de los más representativos de la tradición navideña colombiana, especialmente en las regiones del interior del país. Con un ritmo alegre y repetitivo, es común verlo en las novenas y en las reuniones familiares.

La letra describe cómo los peces del río celebran el nacimiento de Jesús, mientras que la Virgen María realiza labores cotidianas: “La virgen se está peinando, entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber (...)”.

  • Antón: tiene una melodía pegajosa y alegre que invita a cantar y a mover los pies. Es un canto popular en muchas regiones de Colombia, especialmente en la zona andina.

Su letra, con la frase “Antón tiru riru riu”, es repetitiva y fácil de aprender, lo que lo convierte en un villancico perfecto para que los niños participen: “Jesús al pesebre, vamos a adorar. Jesús al pesebre, vamos a adorar. Ya dormido en el regazo, de María, el salvador, va soñando dulcemente, música y cantos de amor (...)”.

Desde las regiones costeras hasta
Desde las regiones costeras hasta los Andes, cada rincón del país celebra con canciones como “Antón” y “Tutaina”, creando una atmósfera de fraternidad y fe - crédito Shutterstock

Temas Relacionados

VillancicosNavidadVillancicos tradicionales ColombiaQué son los villancicosMúsica navideñaMi burrito sabaneroTutainaColombia-Noticias

Más Noticias

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: José Enamorado abrió el marcador en Ibagué

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá cerca de 30.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Pijao, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra ante el Tiburón

Tolima vs. Junior EN VIVO,

James Rodríguez también protagonizó los premios The Best de la FIFA: así fue su votación en la ceremonia

Como capitán de la selección Colombia, el mediocampista participó en la gala que coronó a Ousmane Dembélé como el mejor futbolista de la temporada

James Rodríguez también protagonizó los

Comisión de Acusación citó a Benedetti para que amplíe denuncia contra la magistrada Cristina Lombana por polémico allanamiento

El ministro del Interior calificó el procedimiento como ilegal y tildó a la togada de “loca”

Comisión de Acusación citó a

Esto es lo que debe ahorrar para acceder al crédito del Fondo Nacional del Ahorro para comprar casa propia

Más allá de la cuota inicial, el proceso arranca con un requisito que condiciona el estudio y el monto del préstamo

Esto es lo que debe

El ICA prohibió el ingreso a Colombia de chorizo o jamón de cerdo proveniente de España para evitar una “catástrofe”

La decisión de la entidad agropecuaria busca proteger a miles de familias rurales y evitar una crisis en la industria porcina colombiana

El ICA prohibió el ingreso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo exigió el

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin reflexionó sobre sus

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Deportes

Tolima vs. Junior EN VIVO,

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: José Enamorado abrió el marcador en Ibagué

Cesar Augusto Londoño se despachó contra Teófilo Gutiérrez por el partido de ida de la final de la Liga BetPlay: “Estamos llenos de tramposos”

Internacional de Bogotá inició con el pie izquierdo: se habría adueñado del nombre, escudo y proyecto de otro equipo

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Ya hay fecha para las obras del nuevo El Campín: habrá un tercer estadio de fútbol profesional en Bogotá