Colombia

Bus con 16 pasajeros a bordo cayó a un abismo en Norte de Santander: hay un muerto y cuatro heridos

El vehículo de transporte público cubría la ruta Bucaramanga-Arauca cuando ocurrió el accidente

Guardar
Las autoridades confirman por el
Las autoridades confirman por el momento una persona muerta y varios heridos - crédito Redes sociales/X

En la mañana del miércoles 17 de diciembre se presentó un grave accidente de tránsito de un bus de transporte público en la Ruta de la Soberanía, en el municipio de Toledo, en Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo que cubría la ruta Bucaramanga-Arauca, con 16 pasajeros, cayó al abismo a las 6:00 a. m., en la vía La Soberanía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La identidad del vehículo involucrado quedó confirmada: se trata de un bus perteneciente a la empresa Copetran, identificado bajo la placa WOL-764 y el número interno 1.516.

Unidades de la Policía se desplegaron de inmediato para asegurar el área y facilitar los trabajos de rescate, mientras los equipos de emergencia coordinaban el traslado de los lesionados hacia varios centros asistenciales y se encargaban de su atención inicial.

Un pasajero muerto y seis más heridos es el saldo inicial del accidente de un bus de Copetran - crédito Redes sociales/X

Las causas que originaron el siniestro siguen siendo objeto de análisis. Funcionarios a cargo de la investigación señalaron que se adelantan las verificaciones correspondientes para establecer qué provocó la caída del bus, una tarea especialmente relevante considerando la peligrosidad de la vía donde se produjo el incidente.

El video difundido en redes sociales muestra cómo los residentes y transeúntes se apresuraron a ayudar a los afectados.

Mientras aguardaban la llegada del personal paramédico, prestaron auxilio a los pasajeros lesionados, evidenciando la gravedad de algunas de las heridas sufridas.

El vehículo de transporte público
El vehículo de transporte público había salido de Bucaramanga - crédito Redes sociales/X

Accidente de bus escolar en Antioquia

Las dificultades técnicas detectadas poco antes del retorno a Medellín han avivado la polémica en torno al accidente de bus ocurrido en la madrugada del 14 de diciembre entre Segovia y Remedios.

Sobre ese punto, David Rúa, uno de los sobrevivientes, explicó a Noticias Caracol: “El vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron fallas de batería, el aire y del motor”.

Rúa relató que la batería necesitó recargarse utilizando otro vehículo y, pese a ello, los problemas continuaron, afectando la climatización e incrementando la incomodidad y preocupación de los pasajeros. A esto agregó que “el conductor mantuvo la puerta abierta durante todo el trayecto como medida ante la falta de ventilación”, lo que implicaba un riesgo añadido para todos a bordo.

El accidente, que dejó diecisiete fallecidos —dieciséis egresados del Liceo Antioqueño y el conductor, Jonatan Zapata— y más de veinte heridos, plantea aún interrogantes sobre su causa principal. Mientras las autoridades y la empresa exploran la hipótesis del microsueño al volante, familiares y sobrevivientes sostienen que las fallas técnicas desempeñaron un papel esencial en la tragedia.

El accidente ocurrió en horas
El accidente ocurrió en horas de la madrugada en la vía que conecta los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia - crédito red social X

Desde la empresa Precoltur, la gerente María Elena Molina confirmó que la reacción fue inmediata al ser notificados por la agencia de viajes del accidente. Detalló a Blu Radio: “A la Policía ya se le entregó toda la información pertinente que ellos nos pidieron. Todo está en investigación”.

Molina expuso además que el conductor vinculado desde hacía dos años nunca había recibido ningún llamado de atención ni había presentado antecedentes negativos: “El chico llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad, ya que la compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido una situación de esta magnitud”, manifestó.

La empresa, añade Molina, “activó el protocolo de emergencia, desplazando personal al sitio para apoyar las labores de rescate” y mantiene su disposición para acompañar y asistir a los familiares durante el proceso. También puntualizó que, a diferencia de otras compañías que sí han tenido percances en el trayecto de Segovia-Remedios, “ellos no habían reportado problemas previos”.

Las versiones contradictorias entre la hipótesis de un error humano y las denuncias de “problemas persistentes durante el viaje” mantienen la situación en suspenso, mientras la comunidad de Bello (Antioquia) espera los resultados de la investigación oficial que, según informaron las autoridades, continúa en curso.

Temas Relacionados

Accidente de tránsito Norte de SantanderBus cayó abismoMunicipio de ToledoNorte de SantanderUn muerto y cuatro heridosPolicíaColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti pidió la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

La controversia surge luego de que el funcionario señalara que la jueza habría investigado hechos posteriores a su periodo como congresista

Armando Benedetti pidió la suspensión

El grupo de los PPP habría recibido financiación de organizaciones armadas ilegales, dijo el alcalde Galán: “Indicios claros”

El alcalde de Bogotá explicó que la investigación apunta a recursos provenientes de otras regiones del país y advirtió que la estructura desarticulada estaría detrás de ataques violentos contra el transporte público y la fuerza pública

El grupo de los PPP

Gustavo Petro advirtió posible recorte a megaobras de infraestructura: “Son fundamentalmente los contratos de carreteras”

El Ministerio de Hacienda informó que se sumará un nuevo recorte al gasto público, centrado en contratos de infraestructura, tras la rebaja del puntaje por parte de Fitch y el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso

Gustavo Petro advirtió posible recorte

Mr. Stiven denunció la negligencia en atención a su mascota en una veterinaria de Cali: “Mi gato se murió allá”

El creador de contenido se refirió a las presuntas malas prácticas de un establecimiento que atiende mascotas y en el que habría provocado la muerte de uno de sus gatos, debido a la atención que no recibió

Mr. Stiven denunció la negligencia

Madre de menor con enfermedad huérfana contó por qué se tiró al piso a llorar en Emssanar de Cali : “Iniciar de cero con prestador nuevo”

Tras la viralización del video, la reacción de la EPS fue inmediata, aunque parcial. Marlin aseguró que ese mismo día a su hijo le reactivaron las auxiliares de enfermería y tiene las terapias respiratorias y las terapias de fono

Madre de menor con enfermedad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN trató de tomarse a

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

ENTRETENIMIENTO

Mr. Stiven denunció la negligencia

Mr. Stiven denunció la negligencia en atención a su mascota en una veterinaria de Cali: “Mi gato se murió allá”

Alfredo Gutiérrez compartió las canciones que le compuso al Junior de Barranquilla, campeón de la final de la Liga Betplay Dimayor 2025 II

Recordado cantante que inició junto a J Balvin y Reykon ahora trabaja como domiciliario en Medellín: “No ha sido fácil”

La Segura habló sin filtros sobre su cirugía de glúteos: no quedó feliz con el resultado

Aida Victoria Merlano se quedó por fuera de su casa y en video mostró lo que le tocó hacer para entrar: “¿Y ahora?”

Deportes

Marino Hinestroza estaría muy cerca

Marino Hinestroza estaría muy cerca de llegar a Boca Juniors: hay negociaciones avanzadas por la figura de Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

Néstor Lorenzo se refirió a José Enamorado en la previa del Tolima vs. Junior: “Perdiste la oportunidad”

FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios

Alejandro Restrepo será el técnico del Medellín hasta el 2027 sin importar lo que pase en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional