Bus con 16 pasajeros a bordo cayó a un abismo en Norte de Santander: hay un muerto y cuatro heridos

En la mañana del miércoles 17 de diciembre se presentó un grave accidente de tránsito de un bus de transporte público en la Ruta de la Soberanía, en el municipio de Toledo, en Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, el vehículo que cubría la ruta Bucaramanga-Arauca, con 16 pasajeros, cayó al abismo a las 6:00 a. m., en la vía La Soberanía.

La identidad del vehículo involucrado quedó confirmada: se trata de un bus perteneciente a la empresa Copetran, identificado bajo la placa WOL-764 y el número interno 1.516.

Unidades de la Policía se desplegaron de inmediato para asegurar el área y facilitar los trabajos de rescate, mientras los equipos de emergencia coordinaban el traslado de los lesionados hacia varios centros asistenciales y se encargaban de su atención inicial.

Las causas que originaron el siniestro siguen siendo objeto de análisis. Funcionarios a cargo de la investigación señalaron que se adelantan las verificaciones correspondientes para establecer qué provocó la caída del bus, una tarea especialmente relevante considerando la peligrosidad de la vía donde se produjo el incidente.

El video difundido en redes sociales muestra cómo los residentes y transeúntes se apresuraron a ayudar a los afectados.

Mientras aguardaban la llegada del personal paramédico, prestaron auxilio a los pasajeros lesionados, evidenciando la gravedad de algunas de las heridas sufridas.

Accidente de bus escolar en Antioquia

Las dificultades técnicas detectadas poco antes del retorno a Medellín han avivado la polémica en torno al accidente de bus ocurrido en la madrugada del 14 de diciembre entre Segovia y Remedios.

Sobre ese punto, David Rúa, uno de los sobrevivientes, explicó a Noticias Caracol: “El vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron fallas de batería, el aire y del motor”.

Rúa relató que la batería necesitó recargarse utilizando otro vehículo y, pese a ello, los problemas continuaron, afectando la climatización e incrementando la incomodidad y preocupación de los pasajeros. A esto agregó que “el conductor mantuvo la puerta abierta durante todo el trayecto como medida ante la falta de ventilación”, lo que implicaba un riesgo añadido para todos a bordo.

El accidente, que dejó diecisiete fallecidos —dieciséis egresados del Liceo Antioqueño y el conductor, Jonatan Zapata— y más de veinte heridos, plantea aún interrogantes sobre su causa principal. Mientras las autoridades y la empresa exploran la hipótesis del microsueño al volante, familiares y sobrevivientes sostienen que las fallas técnicas desempeñaron un papel esencial en la tragedia.

Desde la empresa Precoltur, la gerente María Elena Molina confirmó que la reacción fue inmediata al ser notificados por la agencia de viajes del accidente. Detalló a Blu Radio: “A la Policía ya se le entregó toda la información pertinente que ellos nos pidieron. Todo está en investigación”.

Molina expuso además que el conductor vinculado desde hacía dos años nunca había recibido ningún llamado de atención ni había presentado antecedentes negativos: “El chico llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad, ya que la compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido una situación de esta magnitud”, manifestó.

La empresa, añade Molina, “activó el protocolo de emergencia, desplazando personal al sitio para apoyar las labores de rescate” y mantiene su disposición para acompañar y asistir a los familiares durante el proceso. También puntualizó que, a diferencia de otras compañías que sí han tenido percances en el trayecto de Segovia-Remedios, “ellos no habían reportado problemas previos”.

Las versiones contradictorias entre la hipótesis de un error humano y las denuncias de “problemas persistentes durante el viaje” mantienen la situación en suspenso, mientras la comunidad de Bello (Antioquia) espera los resultados de la investigación oficial que, según informaron las autoridades, continúa en curso.