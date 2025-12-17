Alfredo Gutiérrez compartió las canciones que le compuso al Junior de Barranquilla, campeón de la Liga Betplay 2025 II

El artista y acordeonero Alfredo Gutiérrez, una de las figuras más importantes en la cumbia y el vallenato de Colombia, se sumó a la celebración del título del Junior de Barranquilla, que se impuso al Deportes Tolima en la Liga BetPlay Dimayor II-2025.
Para el músico y cantante nacido en el municipio de Paloquemao, Sucre hace 82 años, la estrella 11 del equipo Tiburón ya se veía venir, porque antes de que el árbitro pitara el final del partido en Ibagué la noche del martes 16 de diciembre de 2025, en una publicación que dejó en su perfil de Instagram ya vaticinaba la fiesta.
“Noche del Junior 🔴⚪⚽ @juniorclubsa porque si el JUNIOR gana y se destaca toda esas penas tú olvidarás! @agrecordssas Mi top de canciones para alentar al Tiburón 🔥 #vamosjunior” escribió Gutiérrez, acompañando un carrete con cuatro imágenes.
En tres de ellas se representan los éxitos musicales que el músico vallenato le compuso al Junior de Barranquilla.
Sin embargo, y pese a que muchos considerarían que es hincha furibundo del cuadro barranquillero, Gutiérrez fue adoptado como hincha del Deportivo Independiente Medellín luego de que les compuso su himno Grita el Pueblo Clamoroso (DIM).
Estas fueron las canciones que Alfredo Gutiérrez le dedicó al Junior de Barranquilla
Dentro de la extensa discografía del artista vallenato, también conocido como ‘el Monstruo del acordeón’ y “el rebelde del acordeón”, se hallan dos álbumes en los que figuran los tres éxitos musicales que compartió Gutiérrez.
En el primer álbum titulado El Formidable (1976) Alfredo Gutiérrez y su conjunto dejaron una de las tres canciones que, de seguro, no se cansaran de escuchar los hinchas del Junior en medio de los carnavales que se celebran en 2026 del 14 al 17 de febrero.
Esta canción se llama El Junior, y esta es su letra:
Pobre barranquillero, como sufres tú
No sé cómo aguantas tanto tiempo penando
Ay, cuando no es por agua, es por luz
Y el aeropuerto se está derrumbando
Ay, cuando no es por agua, es por luz
Y el aeropuerto se está derrumbando
Pero si el Junior gana y se destaca
Toda esa pena tú olvidarás
Porque no hay cosa que se quiera más
Que este Junior que tiene Baraca
Porque no hay cosa que se quiera más
Que este Junior que tiene Baraca
¡Ay, ay, ay!
Pueblo barranquillero, te tienen olvidado
La Arenosa se merece mucho más respeto
Los teléfonos congestionados
Y las calles llenas de huecos
Los teléfonos congestionados
Y las calles llenas de huecos
¡Huh!
Y el estadio como panderito de harina
¡Desmoronándose!
Pero cómo seremos campeones
Con este Junior de los obreros
Porque lo que sufra el barranquillero
Lo recompensarán los tiburones
Porque lo que sufra el barranquillero
Lo recompensarán los tiburones
Con los goles de La Bruja, Verón.
Las otras dos canciones icónicas de Alfredo Gutiérrez y el Junior de Barranquilla pertenecen a la producción discográfica El rey del carnaval (2021), del que se desprenden los hits Ripiti Ripita, y Ciclón y tiburones.
Mientras que Ripiti ripita es una canción en su mayoría instrumental, Ciclón y tiburones dejó ver en su letra una vez más el espacio especial que guarda en su corazón Gutiérrez por el Junior de Barranquilla, y la rivalidad con el Unión Magdalena, el otro equipo emblemático de la región Caribe, y al que también se conoce como el ‘ciclón bananero’:
Llegaron los bananeros
Y también los tiburones
Ellos serán los primeros
Welele, welele, welela
Ellos serán los primeros
Welele, welele, welela.
Ay, serán los campeones (bis)
Ay, ay, ay, ay
Ay, ay, ay, ay
La fuerza del ciclón
Y también los tiburones
La fuerza del ciclón
Y también los tiburones
Welele, welele, welela
En los dos está el campeón
Welele, welele, welela
Pa’ que lo sepan señores
Ellos serán los primeros
Welele, welele, welela
Lo único seguro es que estas tres canciones de Gutiérrez serán parte de las playlists y retumbarán por varios días en la capital del Atlántico, luego de que el título anticipó la celebración del Carnaval de Barranquilla.