Alfredo Gutiérrez compartió las canciones que le compuso al Junior de Barranquilla, campeón de la Liga Betplay 2025 II

Pese a que muchos considerarían que ‘el Monstruo del acordeón’ es hincha del equipo rojiblanco, la realidad es que Gutiérrez fue adoptado por parte del Deportivo Independiente Medellín, luego del himno que les hizo

Junior venció por un gol
Junior venció por un gol a cero al Deportes Tolima de visitante en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, luego de su victoria como local por 3 a 0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla - créditos @alfredogutierrezmusica /IG | @juniorclubsa/IG

El artista y acordeonero Alfredo Gutiérrez, una de las figuras más importantes en la cumbia y el vallenato de Colombia, se sumó a la celebración del título del Junior de Barranquilla, que se impuso al Deportes Tolima en la Liga BetPlay Dimayor II-2025.

Para el músico y cantante nacido en el municipio de Paloquemao, Sucre hace 82 años, la estrella 11 del equipo Tiburón ya se veía venir, porque antes de que el árbitro pitara el final del partido en Ibagué la noche del martes 16 de diciembre de 2025, en una publicación que dejó en su perfil de Instagram ya vaticinaba la fiesta.

“Noche del Junior 🔴⚪⚽ @juniorclubsa porque si el JUNIOR gana y se destaca toda esas penas tú olvidarás! @agrecordssas Mi top de canciones para alentar al Tiburón 🔥 #vamosjunior” escribió Gutiérrez, acompañando un carrete con cuatro imágenes.

En tres de ellas se representan los éxitos musicales que el músico vallenato le compuso al Junior de Barranquilla.

Sin embargo, y pese a que muchos considerarían que es hincha furibundo del cuadro barranquillero, Gutiérrez fue adoptado como hincha del Deportivo Independiente Medellín luego de que les compuso su himno Grita el Pueblo Clamoroso (DIM).

Gutiérrez le puso ritmo y
Gutiérrez le puso ritmo y sabor a la previa de la final - crédito @alfredogutierrezmusica /IG

Estas fueron las canciones que Alfredo Gutiérrez le dedicó al Junior de Barranquilla

Dentro de la extensa discografía del artista vallenato, también conocido como ‘el Monstruo del acordeón’ y “el rebelde del acordeón”, se hallan dos álbumes en los que figuran los tres éxitos musicales que compartió Gutiérrez.

En el primer álbum titulado El Formidable (1976) Alfredo Gutiérrez y su conjunto dejaron una de las tres canciones que, de seguro, no se cansaran de escuchar los hinchas del Junior en medio de los carnavales que se celebran en 2026 del 14 al 17 de febrero.

Esta canción se llama El Junior, y esta es su letra:

Pobre barranquillero, como sufres tú

No sé cómo aguantas tanto tiempo penando

Ay, cuando no es por agua, es por luz

Y el aeropuerto se está derrumbando

Ay, cuando no es por agua, es por luz

Y el aeropuerto se está derrumbando

Pero si el Junior gana y se destaca

Toda esa pena tú olvidarás

Porque no hay cosa que se quiera más

Que este Junior que tiene Baraca

En Barranquilla es seguro que
En Barranquilla es seguro que sonarán estas canciones como parte de la celebración de la estrella 11 - créditos @alfredogutierrezmusica /IG | @juniorclubsa/IG

Porque no hay cosa que se quiera más

Que este Junior que tiene Baraca

¡Ay, ay, ay!

Pueblo barranquillero, te tienen olvidado

La Arenosa se merece mucho más respeto

Los teléfonos congestionados

Y las calles llenas de huecos

Los teléfonos congestionados

Y las calles llenas de huecos

¡Huh!

Y el estadio como panderito de harina

¡Desmoronándose!

Pero cómo seremos campeones

Con este Junior de los obreros

Porque lo que sufra el barranquillero

Lo recompensarán los tiburones

Porque lo que sufra el barranquillero

Lo recompensarán los tiburones

Con los goles de La Bruja, Verón.

Las otras dos canciones icónicas de Alfredo Gutiérrez y el Junior de Barranquilla pertenecen a la producción discográfica El rey del carnaval (2021), del que se desprenden los hits Ripiti Ripita, y Ciclón y tiburones.

Mientras que Ripiti ripita es una canción en su mayoría instrumental, Ciclón y tiburones dejó ver en su letra una vez más el espacio especial que guarda en su corazón Gutiérrez por el Junior de Barranquilla, y la rivalidad con el Unión Magdalena, el otro equipo emblemático de la región Caribe, y al que también se conoce como el ‘ciclón bananero’:

Llegaron los bananeros

Y también los tiburones

Ellos serán los primeros

Welele, welele, welela

Ellos serán los primeros

Welele, welele, welela.

Ay, serán los campeones (bis)

Ay, ay, ay, ay

Ay, ay, ay, ay

La fuerza del ciclón

Y también los tiburones

La fuerza del ciclón

Y también los tiburones

Welele, welele, welela

En los dos está el campeón

Welele, welele, welela

Pa’ que lo sepan señores

Ellos serán los primeros

Welele, welele, welela

En 'El formidable' está la
En 'El formidable' está la canción 'El Junior' - créditos @alfredogutierrezmusica /IG | @juniorclubsa/IG

Lo único seguro es que estas tres canciones de Gutiérrez serán parte de las playlists y retumbarán por varios días en la capital del Atlántico, luego de que el título anticipó la celebración del Carnaval de Barranquilla.

