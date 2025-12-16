Colombia

Yina Calderón pide que no usen su imagen para muñecos de año viejo en 2025: “Por qué tengo que ser yo”

La creadora de contenido solicitó a los habitantes de Colombia dejar de fabricar figuras de año viejo con su imagen, tras varios años en los que ha sido protagonista de esta tradición en diferentes regiones

Guardar
Yina Calderón se pronuncia sobre
Yina Calderón se pronuncia sobre su recurrente aparición como año viejo - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón solicitó públicamente que no la conviertan en figura de año viejo en Colombia durante la próxima celebración de fin de año.

La influencer pidió explícitamente a quienes suelen confeccionar muñecos de año viejo que utilicen otros personajes, argumentando que su imagen ha sido recurrentemente seleccionada en diferentes pueblos del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Calderón afirmó: “No me hagan de año viejo. Estoy cansada de que me hagan en algunos pueblos de Colombia de año viejo. ¿Por qué me tienen que quemar a mí, habiendo tantas figuras para quemarlas de año viejo?, ¿por qué tengo que ser yo? Todos los años es lo mismo, en diferentes pueblos me hacen de año viejo, no me quemen este año, por favor”.

La empresaria pidió que no usen su imagen como "año viejo", como ha ocurrido en otros años - crédito @alec1888/ TikTok

La tradición del año viejo consiste en la elaboración de muñecos realizados en trapo u otros materiales, que simbolizan el cierre del ciclo anual y que el 31 de diciembre se queman públicamente.

La popularidad de Calderón —ampliada por su participación en el reality La casa de los famosos Colombia transmitido por el Canal RCN— ha sido uno de los motivos por los que su imagen ha ganado notoriedad en estas celebraciones. Ella misma se denomina “villana” y reconoce que su carácter polémico ha hecho que sea mencionada no solo en el país, sino en otros lugares, como República Dominicana.

El pedido de Yina Calderón provocó respuestas inmediatas en redes sociales, donde se mezclaron reacciones de humor y agradecimientos por la cercanía mostrada. Algunos internautas destacaron el carisma de la influenciadora y valoraron su disposición para compartir situaciones personales y brindar su opinión sobre eventos populares del país.

Ante las palabras de Yina,
Ante las palabras de Yina, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar - crédito @yinacalderontv/IG

“El año viejo es la más desagradable”, “Gracias por la idea🤣“, ”No es el muñeco de año nuevo, es el muñeco de Saw", “ella dando ideas”, “Morí... Hasta me orine de tanto reírme 🤣“, ”para que se quede en el 2025 todo lo feo y mal operado", “Yina no sale de una para meterse en otra”, dicen los comentarios en redes sociales.

‘House tour’ de Yina Calderón provoca opiniones divididas en redes sociales

La empresaria volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un house tour de la casa donde reside. Calderón realizó un recorrido en video por su vivienda, ubicada en un barrio popular, reafirmando que no cambiaría ese entorno porque forma parte de su esencia. El video mostró detalles de su hogar, una construcción de cuatro pisos, acompañada por su característico tono espontáneo.

“Siempre digo que tengo una mansión, así la veo y la siento. Es mi casa y la amo”, expresó Yina Calderón al iniciar el recorrido. La influencer recordó que en diferentes ocasiones, incluso durante viajes internacionales, ha mencionado con orgullo la magnitud y particularidad de su residencia.

El material audiovisual generó una amplia variedad de reacciones. Algunos usuarios elogiaron el hecho de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia haya logrado construir su propio domicilio gracias a su trabajo y emprendimientos. Mensajes como “Lo importante es que tiene casa” o “Se ve que le gusta lo popular” reflejaron este visto bueno.

En contraste, el aspecto y decoración del hogar provocaron numerosas críticas en plataformas como Instagram. Frases como “La casa es como ella, se ha hecho tantas cosas que no se entiende”, “¿Es una casa o un centro estético?”, y “Estrambótica como ella” encabezaron el debate público. Igualmente, algunos usuarios publicaron: “Qué estrés ver esa casa”, “Para los gustos los colores”, “Una boleta” y “Es un lote de 4 por 6 de fondo y ella cree que es una mansión”.

Pese a la ola de comentarios divididos, Yina Calderón reafirmó su satisfacción y orgullo por el espacio que ha construido, reiterando: “La veo como una mansión porque para mí lo que importa es tener un hogar propio y auténtico”, además enseñó que tiene un circuito de cámaras para la seguridad de su familia y por donde les habla a ella cuando no está en su hogar.

Temas Relacionados

Yina Calderónaño viejomuñeco de año viejoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Cómo opera el Clan del Golfo, la organización criminal colombiana que EE. UU designó como grupo terrorista

Esta estructura delincuencial se ha expandido por veinte departamentos y se ha expandido internacionalmente hacia Panamá y redes criminales mexicanas y europeas

Cómo opera el Clan del

Camilo y Evaluna revelan cómo manejan el dinero en pareja “a mucha gente no le va a gustar esto”

Camilo y Evaluna Montaner abrieron las puertas de su vida familiar para mostrar cómo gestionan sus finanzas en pareja, una dinámica basada en la transparencia y acuerdos

Camilo y Evaluna revelan cómo

La Jesuu interpuso denuncia contra Yina Calderón en la Fiscalía: la DJ y empresaria de fajas le respondió

La confrontación entre ambas famosas escaló hasta instancias judiciales después de los comentarios de Calderón en ‘La mansión de Luinny’, tras un episodio polémico en redes sociales

La Jesuu interpuso denuncia contra

Dorado Mañana, números ganadores sorteo de hoy 16 de diciembre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este martes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana, números ganadores sorteo

Novela Miguel Ángel Borja: pese a ser vinculado con Boca Juniors, periodista afirmó que el colombiano tendría pre-acuerdo con el Cruz Azul de México

El atacante colombiano estudia propuestas de Boca Juniors y equipos de Europa y América, mientras River Plate observa con preocupación la posibilidad de perderlo ante su máximo rival

Novela Miguel Ángel Borja: pese
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo envió

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos, no con palabras”

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

ENTRETENIMIENTO

La Jesuu interpuso denuncia contra

La Jesuu interpuso denuncia contra Yina Calderón en la Fiscalía: la DJ y empresaria de fajas le respondió

Rigoberto Urán habló sobre la salud mental de su mamá: “Pensé que la solución era el dinero”

Así reaccionó Valentina Taguado a los comentarios que hizo Hassam por bromas sobre su salud

Karol G sorprendió a sus seguidores en La Guajira: la pusieron a bailar danza típica de la cultura wayúu

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

Deportes

Novela Miguel Ángel Borja: pese

Novela Miguel Ángel Borja: pese a ser vinculado con Boca Juniors, periodista afirmó que el colombiano tendría pre-acuerdo con el Cruz Azul de México

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Otro equipo importante de Europa quiere a Daniel Muñoz: se quedaría en Inglaterra

Técnico de Atlético Nacional explicó si el título de la Copa Colombia salvaría el 2025 para el Verdolaga: “Depende de quién lo mire”

La Fórmula 1 anunció el país que reemplazará el GP de Zandvoort en 2027: el Gran Premio de Barranquilla deberá esperar