Colombia

Verónica Alcocer regresó a Colombia tras su polémica estadía en Suecia: esto se sabe

El regreso de la esposa del presidente Gustavo Petro a territorio colombiano se produjo tras una operación discreta que permitió su salida del país europeo

El regreso de Verónica Alcocer
El regreso de Verónica Alcocer a la Casa de Nariño marca el inicio de una nueva etapa en el último año del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

En la mañana del martes 16 de diciembre de 2025 se conoció que la primera dama Verónica Alcocer regresó a Colombia, tras permanecer dos meses en Estocolmo, Suecia, luego de que fuera incluida en la Lista Ofac del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, también conocida como Lista Clinton.

Según información revelada por W Radio, el regreso de la esposa del presidente Gustavo Petro a territorio colombiano se produjo tras una operación discreta que permitió su salida del país europeo y que permitió su ingreso al país sudamericano sin contratiempos.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre los motivos de este procedimiento ni sobre las actividades que desarrollará Alcocer tras su retorno.

Noticia en desarrollo...

