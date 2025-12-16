Secretaría de Movilidad de Bogotá aclaró si las nuevas cámaras de velocidad pondrán multas a los conductores ‘afanados’: ya entraron en operación

Estos son los dispositivos que entraron en operación desde el martes 16 de diciembre en Bogotá - crédito Sec. Movilidad

A partir de este martes 16 de diciembre, once paneles informativos de velocidad fueron habilitados en toda la capital para que conductores de vehículos particulares y de servicio público respeten los límites de velocidad.

Así lo informó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, en medio de una rueda de prensa en la que entregó detalles de cuáles serán las funciones de los nuevos dispositivos que se ubican sobre la carrera Novena, la autopista Norte y la calle 26, entre otras arterias viales.

Sin embargo, aunque estos dispositivos se asemejan a las tradicionales cámaras de fotomultas, su funcionamiento se orienta exclusivamente a la prevención y educación, excluyendo la imposición de comparendos automáticos por exceso de velocidad.

Al activar estos paneles—once fijos y cuatro móviles—en los puntos identificados como críticos para la reincidencia en conducción riesgosa, la administración distrital busca que los conductores reconozcan su velocidad y la placa de su vehículo en tiempo real.

Según la explicación de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, la intención es que la alerta visible sirva como llamado a la autorregulación. “Esta es una medida completamente informativa y preventiva, que promueve la corresponsabilidad de los conductores para que nuestras vías sean más seguras”, afirmó Díaz.

Asimismo, la funcionaria indicó cómo funcionarán los nuevos dispositivos que están completamente visibles para todos los conductores.

“En total, contamos con cuatro dispositivos móviles y once instalados en puntos fijos como estos, que detectan la placa trasera de los vehículos y la velocidad a la que circulan para reflejar estos datos en paneles informativos. En el caso de quienes se excedan el límite de velocidad, los paneles emiten una característica de color rojo como alerta pedagógica para que el conductor acate el límite máximo de velocidad de cincuenta kilómetros por hora en vías principales”, indicó Díaz

Los conductores, ante la visualización de su velocidad cuando excede el límite de 50 km/h en vías principales, reciben un mensaje claro para desacelerar, sin consecuencias monetarias ni puntos en la licencia.

La decisión se justifica en el contexto de cifras preocupantes: según la Universidad Johns Hopkins, el 30% de los conductores en Bogotá sobrepasan los límites de velocidad, mientras que la siniestralidad se mantiene como uno de los problemas viales más apremiantes para la ciudad.

El despliegue de los nuevos páneles —fijos y móviles— responde al análisis técnico de los corredores con mayor tráfico y reincidencia de excesos de velocidad. Las ubicaciones seleccionadas para los páneles fijos incluyen arterias como la Calle 26, avenida NQS, avenida Boyacá y la autopista Norte.

A la par de esta intervención tecnológica, la Secretaría Distrital de Movilidad adelanta otras acciones integradas en el Plan Distrital de Seguridad Vial, como la instalación de resaltos parabólicos en zonas de alta siniestralidad, la demarcación y señalización de cientos de kilómetros de malla vial y campañas ciudadanas respaldadas por la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial.

Dónde estarán ubicadas las nuevas cámaras

Según informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá, los nuevos los paneles fijos estarán presentes en los siguientes puntos de la ciudad:

Calle 26 con carrera 69 (sentido occidente-oriente)

Calle 26 con carrera 70 (sentido oriente-occidente)

Calle 26 con carrera 50 (sentido oriente-occidente)

Calle 26 con carrera 51 (sentido occidente-oriente)

Diagonal 92 (avenida NQS) con calle 97 (sentido norte-sur)

Diagonal 92 (avenida NQS) con calle 98 (sentido sur-norte)

Avenida Boyacá con calle 70 Bis sur (sentidos norte-sur y sur-norte)

Autopista Norte con calle 136 (sentido norte-sur)

Autopista Norte con calle 134A (sentido sur-norte) y

Autopista Norte con Calle 83 (sentido sur-norte).

A estos puntos también se suman cuatro paneles móviles, cuyo lugar de operación se adaptará a las necesidades específicas de movilidad y prevención, trasladándose a sectores que así lo requieran.