Colombia

Salomón Bustamante habría reaccionado a los comentarios sobre su relación con Laura de León: “Yo lo pensé, Silvestre lo dijo”

El presentador sigue sin dar señales sobre la ruptura con Laura de León, con la que hace meses no sube una fotografía y habría provocado la contundente respuesta en redes

El presentador no aguantó más y reaccionó a los comentarios de sus seguidores sobre la relación con Laura de León - crédito @salobustamante/IG

Salomón Bustamante es un conocido presentador que, de acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, el barranquillero confirmó el fin de su relación matrimonial con la actriz Laura de León recordada por participar en producciones como Rojo carmesí.

La noticia se conoció tras semanas de especulaciones y rumores de algunos seguidores y medios, que ya advertían señales de una supuesta crisis entre ambos. La pareja era una de las más identificadas por la audiencia del entretenimiento en Colombia, debido a la extensa trayectoria de ambos y la imagen de solidez que proyectaron durante 16 años de relación.

El presentador confirmó el fin
El presentador confirmó el fin de su matrimonio con una respuesta a una internauta en TikTok - crédito @salomonbustamante/ TikTok

El anuncio tomó fuerza luego de la interacción de Bustamante con sus seguidores a través de Tiktok. Ante la consulta directa de una usuaria sobre si continuaban juntos, el presentador respondió de manera breve y afirmativa que efectivamente ya no seguía con Laura, terminando así con la incertidumbre: “Sí. ¿Algo más?”.

Esta respuesta inmediatamente circuló y fue interpretada como la confirmación oficial de su divorcio, situación que generó una ola de reacciones entre quienes seguían de cerca a la pareja.

Muchos usuarios expresaron su sorpresa y lamentaron la ruptura, resaltando la imagen de unión que mantenían ambos en el ámbito público.

Recientemente, el comunicador y creador de contenido compartió una publicación a través de sus Instastories en las que lanzó un fuerte dardo a quienes le piden claridad en el tema. Aunque en otras ocasiones ya había hablado, utilizó una entrevista de Silvestre Dangond como contexto en la que el cantante explicaba por qué no sube fotos con su familia a redes.

Laura de León sorprendió con
Laura de León sorprendió con la foto publicada - crédito Instagram

“No me da la hijueputa gana de coger y postear una foto con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, en familia, porque no me da la gana, porque no tengo que darle gusto a la gente hijueputa que se mete en la vida de los demás. Hay gente hijueputa que se levanta nada más a joderte la hijueputa vida en, eh...“, decía el cantante vallenato en la publicación.

Al respecto, Bustamante solamente agregó: “Yo lo pensé, Silvestre lo dijo. No me da la gana de postear una foto con mi familia”, lo que provocó que sus seguidores opinaran sobre la relación nuevamente, después de que la actriz compartiera en sus redes sociales la evolución de su cuerpo tras un accidente que derivo en una fractura.

Esto ya había respondido Salomón

El famoso decidió responder a un comentario hecho por un seguidor en el que le dijo “¿Si nos comportamos de una manera estando en pareja y otra estando solos: Estamos no solo en el lugar equivocado y, sino con la personalidad distorsionada?”, allí le escribió la reconocida frase: “Si la vida fuera estable todo el tiempo yo no bebería ni malgastaría la plata”.

El famoso no confirma ni
El famoso no confirma ni desmiente su separación, pero las imágenes muestran lo contrario - crédito Instagram

Además de agregar en sus stories el siguiente texto: “Por primera vez hablaré de mi vida privada después de mucho tiempo, solo o acompañado decidí ser feliz, mi felicidad depende de mí, por esa razón omití y omitiré muchas cosas por mi tranquilidad, lo único que les puedo decir es que desde hace más de un año decidí cambiar mi contenido y a ustedes les ha encantado, hemos crecido bastante, hemos trabajado con marcas muy bacanas (...) Salo Bustamante seguirá siendo el mismo... yo soy el de siempre y lo más importante SOY TAN HUMANO COMO TÚ, los quiero y amo”.

Así, numerosos usuarios señalaron que tanto la foto como el video bastaban para desmentir los rumores de crisis matrimonial.

Habrá que esperar la reacción de la actriz a la publicación del periodista o si guarda silencio para evitar entrar en la polémica.

Rival de Colombia en la

Issa Vásquez reaccionó con su

OpenAI ya está disponible en

Concurso de buñuelos en Medellín:

Implicado en abuso sexual a
El Clan del Golfo envió

Issa Vásquez reaccionó con su

Deportes Tolima vs. Junior -

