Rolling Stone presentó la lista de los mejores 50 álbumes latinos del 2025: estos son los colombianos en el listado

Rolling Stone destacó la presencia de Colombia en su lista anual de los 50 mejores álbumes latinos, subrayando la diversidad de géneros y propuestas del país - crédito Universal Music)

La revista Rolling Stone ha publicado su esperada selección de los cincuenta mejores álbumes latinos de 2025, un listado que confirma el auge y la diversidad de la música en español a nivel global.

En esta edición, la presencia de artistas colombianos se destaca tanto por la variedad de géneros como por la profundidad de sus propuestas, consolidando a Colombia como uno de los epicentros creativos de la región.

Entre los nombres más sobresalientes figura Karol G, quien ocupa el puesto diecisiete con su álbum Tropicoqueta. Según Rolling Stone, la artista antioqueña optó por mirar hacia su infancia y las raíces musicales que la formaron, desde baladas ochenteras hasta vallenatos y merengue, para crear un “compendio de veinte canciones” que funcionan como un mosaico de la historia del pop latino.

Karol G alcanzó el puesto diecisiete con Tropicoqueta, un disco que repasa influencias de su infancia y de la música latinoamericana - crédito @karolg / Instagram

La publicación resalta que el disco es “despreocupado y accesible”, y que logra tender puentes entre el pasado y el presente, mostrando una faceta más íntima y nostálgica de la superestrella.

En el puesto quince aparece Ela Minus con Día, un trabajo que, de acuerdo con la revista, lleva la política a la pista de baile y canaliza inquietudes sociales hacia el interior. Rolling Stone subraya la fuerza de temas como QQQQ, descrito como “un himno de desazón para los tiempos”, y la contundencia de Idols, que critica la era de los falsos profetas.

La publicación destaca la esperanza que emerge en Upwards, donde la artista repite el mantra: “Me encantaría salvarte, pero primero tengo que salvarme a mí misma”, una declaración de resiliencia en medio de la incertidumbre.

Nidia Góngora figura con Pacífico maravilla, un trabajo elogiado por llevar al oyente a través de los relatos y ritmos del litoral pacífico - crédito Radio Nacional

La lista también incluye a Nidia Góngora en el puesto trece con Pacífico maravilla. Rolling Stone elogia la capacidad de la cantadora para liderar un viaje sonoro por los ritmos y relatos del litoral pacífico colombiano. El álbum, según la revista, transita desde los arrullos tradicionales de En los manglares hasta la rumba vibrante de Mi sábalo y las marimbas lúdicas de Insistencia, donde la resistencia negra se expresa con alegría y determinación.

La publicación resalta la colaboración de la antropóloga costarricense Shirley Campbell Barr, quien recita un poema que refuerza el mensaje de identidad y fortaleza.

En el puesto veintiocho se encuentra Ela Taubert con Preguntas a las 11:11. La revista señala que, tras ganar el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, la cantante colombiana se consolidó como “la princesa pop más identificable de la música latina” gracias a su álbum debut.

Ela Taubert se ubica en el puesto veintiocho con Preguntas a las 11:11, afiliando su nombre al nuevo pop latino y colaborando con Joe Jonas - crédito Universal Music

Rolling Stone destaca la colaboración con Joe Jonas en una versión más intensa de su éxito ¿Cómo Pasó? y la participación de los productores Max Martin y Rami en el tema Es en serio? La publicación subraya la habilidad de Taubert para crear estribillos pegadizos y melodías brillantes, augurando que su reinado apenas comienza.

El listado también reconoce a Feid, quien ocupa el puesto cuarenta y dos con Ferxxo Vol X: Sagrado. Rolling Stone enfatiza que el artista celebró una década de carrera con su álbum más experimental, en el que produjo, arregló y mezcló cada tema. El medio destaca la fusión de perreo sentimental con R&B y hip hop en canciones como I Mixx U y Dallax, esta última con la colaboración de Ty Dolla $ign. La revista afirma que esta evolución representa el paso más audaz de Feid, sin perder la introspección, la emotividad ni el humor que lo caracterizan.

Feid ocupa el puesto cuarenta y dos con Ferxxo Vol X: Sagrado, un álbum experimental reconocido por su fusión de géneros y colaboraciones - crédito @feid/IG

El primer puesto se lo llevo Bad Bunny con su álbum Debí tirar más fotos, mientras que el segundo puesto se lo llevó al aclamado proyecto Lux de la española Rosalía, siendo los proyectos en español mejor calificados del año no solo por Rolling Stone, sino por otras plataformas como Metacritic.

La selección de Rolling Stone para 2025 muestra la diversidad de la música colombiana actual, con producciones que abarcan desde el pop experimental hasta expresiones vinculadas a tradiciones afrocolombianas. Según la publicación, la oferta es tan amplia que varios discos relevantes no ingresaron al listado, reflejando el alcance que tiene hoy la música latina.