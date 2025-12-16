Resultados Lotería del Tolima 15 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $3.500 millones

La Lotería del Tolima dio a conocer todos los números ganadores de su último sorteo llevado acabo este lunes 15 de diciembre de 2025.
Este popular juego entrega un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 30 secos millonarios principales. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados de la Lotería del Tolima
Fecha: lunes 15 de diciembre de 2025.
Sorteo: 4147.
PREMIO MAYOR DE $3.500 MILLONES
- 6613 Serie 119
CASA PARA SIEMPRE DE $270 MILLONES
- 4093 Serie 090
CERO KILÓMETROS DE $240 MILLONES
- 8703 Serie 131
DULIMA DORADA DE $150 MILLONES
- 6005 Serie 000
- 7522 Serie 190
EL TOP DE LA SUERTE DE $60 MILLONES
- 3257 Serie 021
- 1265 Serie 227
- 8366 Serie 116
EL TREN DE LA FORTUNA DE $45 MILLONES
- 8651 Serie 159
- 8571 Serie 226
- 0216 Serie 145
- 9254 Serie 204
LLUVIA DE ORO DE $21 MILLONES
- 2896 Serie 116
- 3978 Serie 059
- 0851 Serie 075
- 7871 Serie 051
- 5128 Serie 137
- 6791 Serie 005
- 3423 Serie 076
- 6418 Serie 130
- 6399 Serie 217
LA RÁFAGA MILLONARIA DE $15 MILLONES
- 1294 Serie 054
- 4679 Serie 224
- 5013 Serie 142
- 4683 Serie 092
- 1542 Serie 182
- 7292 Serie 104
- 4800 Serie 074
- 1921 Serie 046
- 9591 Serie 017
- 8863 Serie 188
- 3980 Serie 208
- 5481 Serie 264
EL TRAVIESO DEL TOLIMA DE 1.084.337,00
- 8339 Serie 000
A qué hora se juega la Lotería del Tolima
Lotería del Tolima realiza un sorteo a la semana, todos los lunes después de las 22:30 horas.
Cabe mencionar que el sorteo se puede recorrer al día siguiente, es decir, al martes, si el lunes es día festivo.
¿Cómo cobrar un premio de la Lotería del Tolima
Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.
Para cobrar tu premio debes presentar el billete o fracción, ya sea físico o virtual, en las instalaciones de la Lotería del Tolima o en la agencia que distribuyó tu número ganador.
Si tu premio es menor a los 5 millones de pesos, te tienes que presentar además con una copia de la cédula de ciudadanía.
Si la cifra sobrepasa los 5 millones de pesos, adicional al billete o fracción y a la copia de la cédula de ciudadanía, se debe diligenciar el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos, se debe anexar el Rut y una cuenta bancaria para depositar el premio.
Recuerda que tienes un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar tu premio.
¿Cómo se juega la Lotería de Tolima?
Para jugar a la Lotería de Tolima tienes que elegir un número compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie.
El ganador es aquel que coincide con la cifra del sorteo, sin embargo, hay una amplia gama de premios con los cuales también puedes ganar.
Puedes comprar el billete de la Lotería de Tolima con tu lotero de confianza o cualquiera de los distribuidores oficiales, también desde la página oficial.
Plan de premios de la Lotería del Tolima
La Lotería del Tolima ofrece una lista de más de 30 premios multimillonarios principales que se entregan de la siguiente manera:
- Un premio mayor de $3.500 millones
- Un premio Casa Para Siempre de $270 millones
- Un premio Cero Kilómetros de $240 millones
- Dos premios Dulima Dorada de $150 millones
- Tres premios Top de la Suerte de $60 millones
- Cuatro premios Tren de la Fortuna de $45 millones
- Nueve premios Lluvia de Oro de $21 millones
- 12 premios Ráfaga Millonaria de $15 millones