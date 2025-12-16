Reacciones políticas tras la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático

La senadora fue elegida candidata presidencial del Centro Democrático, tras imponerse en el proceso interno del partido. - crédito @CeDemocratico/X

Paloma Valencia fue elegida candidata única a la presidencia por el Centro Democrático, luego de un proceso interno que incluyó encuestas a la ciudadanía y a militantes del partido. Tras este anuncio, dirigentes de diversos sectores políticos expresaron sus reacciones, planteando mensajes de respaldo, llamados a la unidad y propuestas para el ciclo electoral que culminará en 2026.

La decisión se anunció en un evento realizado por el Centro Democrático, organización que explicó que eligió a Paloma Valencia tras un proceso que consideró dos encuestas: una nacional, abierta a la ciudadanía con entrevistas y cuestionario preestablecido, y otra dirigida a los militantes del partido. El ejercicio contó con el apoyo de una firma consultora internacional.

Gabriel Vallejo, director del partido, explicó: “Desde hoy nuestra candidata presidencia es la senador Paloma Valencia”. En el evento estuvieron presentes las otras dos finalistas del proceso interno: María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Durante su intervención, Paloma Valencia agradeció especialmente a sus compañeras de contienda Paola Holguín y María Fernanda Cabal. Reconoció que estas son mujeres íntegras, valientes y altamente preparadas, y afirmó que ambas serán parte fundamental de su eventual gobierno, aportando su experiencia al servicio de la ciudadanía.

Mensajes de apoyo y voces del partido Centro Democrático

El representante a la Cámara Andrés Forero celebró la designación de Paloma Valencia y enfatizó su apoyo a la candidatura.

“Felicito a Paloma Valencia por su designación como candidata presidencial del Centro Democrático y exalto a Paola Holguín y María Fernanda Cabal, congresistas excepcionales y patriotas a toda prueba.¡Trabajaremos sin descanso para que Paloma sea la primera mujer presidente de Colombia!"

Andrés Forero manifestó su respaldo a Paloma Valencia y expresó su compromiso por impulsar una candidatura histórica. - crédito @AForeroM/X

Líderes de la oposición y candidatos presidenciales reaccionan

El aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo expresó en redes sociales: “Que esta campaña nos permita debatir ideas con firmeza y respeto. Menos enemigos políticos, ¡MÁS PAÍS!”.

Abelardo de la Espriella, también aspirante a la presidencia, manifestó: “Felicitaciones a la doctora Paloma Valencia por su selección como candidata del Centro Democrático, partido con el que comparto íntegramente los mismos valores y principios fundacionales que defienden la institucionalidad, la libertad, el desarrollo y la democracia”. Aprovechó para enviar un mensaje a María Fernanda Cabal: “hay más futuro que pasado, generala”.

Daniel Palacios, también candidato, se refirió a la designación diciendo: “Es una mujer con carácter, con ideas claras y con capacidad para sumar. El país requiere una alternativa sólida, democrática y transparente”.

El expresidente Iván Duque felicitó a Paloma Valencia ante su partido y la militancia: “Con este importante paso, hay que insistir en la búsqueda de la unidad de la oposición”.

Diversos dirigentes políticos felicitaron la designación y pidieron una campaña basada en el respeto y el debate de ideas. - crédito X

Reconocimientos de sectores económicos y otros miembros del Congreso

Desde el sector económico, el exministro José Manuel Restrepo escribió: “Una mujer trabajadora, propositiva, inteligente y que con visión siempre le ha aportado al país con iniciativas y debates de muy alto nivel. Sobresale su condición de una candidata ponderada pero siempre con carácter firme”.

El ministro del Interior Armando Benedetti publicó en la red social X: “Felicito sinceramente y con mucho aprecio a la senadora Paloma Valencia, elegida candidata del Centro Democrático a la presidencia”.

La exsenadora María del Rosario Guerra valoró el liderazgo de la candidata: “Gran líder, mujer brillante, luchadora y comprometida con la democracia, la libertad y el bienestar ciudadano. A Paola Holguín y María Fernanda Cabal gran trabajo y las necesitamos para seguir luchando”.

Otros saludos y posicionamientos

Miguel Polo Polo, representante en el Congreso, definió a Paloma Valencia como una lideresa coherente con las banderas e ideales del partido: “Durante muchos años fue, sin duda, la mejor senadora del país, y estoy seguro de que será una candidata presidencial de lujo. Felicitaciones también a María Fernanda Cabal y Paola Holguín, mujeres extraordinarias que serán fundamentales en esta contienda electoral”.

La candidata agradeció a sus compañeras de partido y destacó la importancia del liderazgo femenino en el nuevo reto electoral. - crédito Pedraza Producciones

Antecedentes y metodología del proceso de selección

La consulta interna del Centro Democrático comenzó en octubre de 2024, con varios líderes presentando libremente su precandidatura. Finalmente, la contienda interna quedó solo entre mujeres tras la salida de otros aspirantes y el asesinato de Miguel Uribe Turbay, figura reconocida y homenajeada por su representatividad urbana y compromiso.

El proceso incluyó foros programáticos, tanto presenciales como virtuales, para discutir temas como seguridad, corrupción, salud, pensiones, desarrollo económico, turismo, sector agropecuario, infancia y juventud. Las encuestas consideraron más de dos mil entrevistas ciudadanas y la participación de unos cinco mil militantes, con 2.200 votos válidos registrados.

La nominación de Paloma Valencia marca el inicio de una campaña en la que el Centro Democrático buscará consolidar su propuesta, promoviendo el liderazgo femenino y la unidad interna, de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.