Políticos de oposición aplaudieron el archivo de la reforma a la salud: "Pretendía acabar con el sistema actual"

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, atribuyó la caída de la reforma a desaciertos presidenciales y pidió corregir sin desmantelar el sistema

Senadores opositores celebraron el archivo
Senadores opositores celebraron el archivo y advierten que estatizar no es la salida al sistema de salud actual - crédito Montaje Infobae

La reforma a la salud, prioridad del gobierno de Gustavo Petro, enfrentó un nuevo revés luego de que la Comisión Séptima del Senado aprobara la ponencia de archivo del proyecto denominado “reforma a la salud 2.0”.

La decisión, tomada por ocho votos frente a cinco, frena nuevamente los planes oficiales para modificar el esquema sanitario colombiano y marca un hito en la puja política.

La propuesta fue radicada por Alirio Barrera, legislador del Centro Democrático, y recibió el respaldo de figuras como Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), presidente de la comisión; Nadia Blel (Conservador); Norma Hurtado (La U); Ana Paola Agudelo (Mira); Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente).

El resultado ha suscitado reacciones en redes sociales y profundizado el debate sobre el futuro del sistema de salud nacional.

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, manifestó: “Todo el reconocimiento al presidente de la ComisiónVII de Senado @MiguelPintoH1 y a todos los Congresistas que archivaron la reforma a la salud. Es urgente recuperar el sistema solidario de aseguramiento mixto, pagar las cuentas y mejorar el control. El modelo es perfectible, pero estatizarlo nuncaserá solución”.

Paola Holguín afirmó que es
Paola Holguín afirmó que es urgente recuperar el sistema de salud mixto - crédito @PaolaHolguin

Desde el Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín celebró la decisión: “Todo mi reconocimiento, una vez más, a los senadores de la Comisión Séptima por hundir la reforma a la salud que Petro pretendía imponerle al país. De nuevo, el Congreso le da una estocada final a un gobierno que buscaba tomarse los recursos de la salud para convertirlos en chequera política rumbo al 2026”.

Mauricio Gómez Amín afirmó que
Mauricio Gómez Amín afirmó que la reforma a la salud de Petro no solucionada ningún problema en el sistema - crédito @MauricioGomezCO

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, intervino en X, afirmando que: “Para mejorar el sistema de salud no había que destruirlo. Ya será el nuevo Presidente al que le corresponda crear un modelo de salud que corrija los errores del pasado. Qué daño tan grande han hecho”.

Federico Gutiérrez afirmó que "para
Federico Gutiérrez afirmó que "para mejorar el sistema de salud no había que destruirlo" - crédito @FicoGutierrez

El senador Honorio Henríquez, a través de X, celebró el archivo de la propuesta, señalando: “El archivo de la reforma a la salud es el resultado de ser responsables con la salud y vida de los colombianos”.

Henríquez cuestionó la gestión oficial, acusando al Gobierno de generar una crisis para presionar cambios: “El gobierno promovió una crisis explícita para asfixiar el sistema donde no hay medicamentos, suspenden tratamientos, no ajustan la UPC, ya van 2.033 muertos con enfermedades raras y para rematar, no tienen el dinero para financiar la reforma”.

Honorio Henríquez afirmó que "el
Honorio Henríquez afirmó que "el archivo de la reforma a la salud es el resultado de ser responsables con la salud y vida de los colombianos" - crédito @honohenriquez

En otro mensaje, Henríquez recordó las palabras del presidente: “Recuerden que Petro dijo que las reformas las podían hacer con las actuales leyes y que no necesitaban al Congreso. Solo audacia y decisión, ¿dónde quedó su audacia y decisión para garantizar el derecho a la salud de los colombianos?”

Por su parte, el empresario y abogado Enrique Gómez advirtió que, a pesar del archivo, “se sigue aplicando de manera solapada el plan de destruir, centralizar y estatizar el modelo sanitario del país”.

Gómez recalcó: “La gente quiere que le lleguen sus medicamentos y los atiendan de una manera eficiente, el gobierno, solo quiere quedarse con la plata”.

Enrique Gómez afirmó que la
Enrique Gómez afirmó que la gente quiere que le lleguen los medicamentos y los atiendan de manera oportuna - crédito @Enrique_GomezM

En la misma red, el exministro Alejandro Gaviria señaló que la iniciativa “se cayó por mala, por disfuncional, porque nunca contempló una transición ordenada ni una alternativa viable”.

Gaviria difundió un documento con sus observaciones hechas en Consejo de Ministros donde reseña que “nunca tuvieron respuesta”.

Alejandro Gaviria afirmó que la
Alejandro Gaviria afirmó que la reforma a la salud "se cayó por mala" - crédito @agaviriau

Por último, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero calificó como “un buen día para Colombia” el fracaso del proyecto impulsado por Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

“La risa que tenía ayer el señor Jaramillo se trocó en cara de amargura”, afirmó Forero en redes sociales.

Andrés Forero se despachó en
Andrés Forero se despachó en contra de Guillermo Alfonso Jaramillo por hundimiento de la reforma a la salud - crédito @AForeroM

Según el congresista, “el piloto de la reforma fue un desastre” que afectó la continuidad de tratamientos y el acceso a medicamentos.

Forero destacó que más de la mitad de la población está afiliada a una EPS intervenida. “Lo que sucede con Nueva EPS es criminal”, enfatizó.

