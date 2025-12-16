Perfiles profesionales y sectores con mayor proyección de empleo en Colombia para 2026

El mercado laboral muestra señales de recuperación, con una disminución sostenida del desempleo y un aumento en la demanda de técnicos, tecnólogos y profesionales en sectores productivos, digitales y de servicios. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mercado laboral en Colombia se encamina a cerrar 2025 con un balance más positivo que el registrado en los últimos años. Las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran una reducción sostenida del desempleo, aumento de la ocupación y mayor participación de la población en edad de trabajar, confirmando que el empleo se ha consolidado como uno de los principales motores de la recuperación económica durante el año.

De acuerdo con los últimos reportes disponibles, la tasa de desempleo nacional se ha mantenido en descenso, lo que indica que el país cerrará 2025 en niveles históricamente bajos para la última década. En octubre, el indicador se ubicó en 8,2%, frente al 9,1% registrado en el mismo mes de 2024. La tasa de ocupación se ha acercado al 60% y la tasa global de participación ronda el 65%. Este comportamiento evidencia que más personas están encontrando trabajo y un mayor número de colombianos participa activamente en el mercado laboral.

Punto de inflexión y sectores líderes

Para Andrés Díaz-Granados, cofundador de T-Mapp y experto en empleabilidad, este desempeño marca un punto de inflexión. “Todo apunta a que 2025 va a cerrar como un año de ajuste positivo para el empleo en Colombia. Venimos de un periodo de desaceleración y hoy vemos un mercado laboral más activo, con mayor generación de puestos de trabajo y una dinámica más favorable para quienes buscan empleo”, afirma.

El crecimiento de la ocupación durante 2025 ha estado liderado por sectores directamente ligados a la economía productiva y al consumo interno. Las cifras del DANE evidencian que actividades como la agricultura y la agroindustria, la industria manufacturera, el alojamiento y los servicios de comida, construcción, transporte y logística han sido responsables de la creación de nuevos puestos de trabajo. Este comportamiento responde a la recuperación del consumo, el mayor dinamismo del turismo y la reactivación de proyectos productivos e infraestructura.

En contraste, algunos segmentos de servicios profesionales, actividades financieras y el sector público han mostrado ajustes en sus niveles de contratación, reflejando un entorno de mayor cautela en el gasto y una reorganización de nóminas. “El empleo que se está creando hoy está mucho más conectado con la economía real. Los sectores operativos y productivos están jalonando el mercado laboral, mientras otros, más especializados o dependientes del gasto público, avanzan con mayor prudencia”, explica Díaz-Granados.

Perfiles y carreras con mayor demanda para 2026

El comportamiento sectorial ha impactado directamente en los perfiles y carreras que muestran mayor demanda y que seguirán ganando protagonismo hacia 2026. El mercado laboral ha fortalecido la búsqueda de técnicos y tecnólogos vinculados a logística, producción, mantenimiento, construcción y operación industrial, así como de perfiles asociados al turismo, la gastronomía y la hospitalidad.

Al mismo tiempo, crece la demanda por talento digital, incluyendo analistas de datos, desarrolladores, especialistas en automatización, soporte tecnológico y comercio electrónico, además de roles comerciales y de servicio al cliente.

“El mercado está premiando cada vez más las habilidades prácticas y la capacidad de adaptación. Hoy pesan más las competencias, la experiencia y el aprendizaje continuo que los cargos tradicionales. Esa tendencia no solo se va a mantener, sino que se va a profundizar en 2026”, sostiene Díaz-Granados.

Desafíos estructurales y brechas en el empleo

A pesar de los avances, la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral colombiano. Más del 55% de los ocupados se mantiene en condiciones informales, situación que afecta especialmente a las microempresas, las zonas rurales y varias ciudades intermedias. A esto se suman las brechas de género, ya que las mujeres registran menores niveles de participación laboral y tasas de desempleo más altas que los hombres, una diferencia que persiste al cierre de 2025.

Proyecciones para 2026

Las proyecciones para 2026 apuntan a un escenario de continuidad, aunque con un crecimiento más moderado. Los análisis económicos prevén que la economía colombiana crezca alrededor del 3%, lo que mantendría la tasa de desempleo en niveles de un solo dígito. Se prevé que el empleo continúe creciendo, especialmente en servicios, tecnología, comercio, logística y sectores productivos, pero en un entorno más competitivo, donde la formación, la productividad y la formalización serán factores clave.

“Si 2025 está siendo el año de la recuperación del empleo, 2026 será el de la consolidación. Las personas y las empresas que entiendan hacia dónde se mueve el mercado laboral y apuesten por el desarrollo de talento y habilidades van a estar mejor posicionadas en este nuevo ciclo”, concluye Díaz-Granados.

Así, Colombia se encamina a cerrar 2025 con un mercado laboral más dinámico y con señales claras de mejora, aunque con desafíos estructurales que seguirán marcando la agenda económica y empresarial del próximo año.