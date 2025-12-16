Colombia

Mujer resultó herida en una estación de Transmilenio por una cuerda usada en actividad lúdica: “Me pegó en la cara”

El hecho se habría presentado en una actividad lúdica que se realizaba en la estación, allí la mujer fue impactada por el juego

Guardar
La mujer denuncia que no
La mujer denuncia que no recibió atención por parte de Transmilenio - crédito composición fotográfica

Una actividad recreativa organizada en la estación Biblioteca Tintal de TransMilenio terminó con una usuaria lesionada y expuso la presunta falta de protocolos de seguridad y atención en el sistema de transporte.

Mónica Paola Rojas, quien se dirigía a su trabajo en hora pico, denunció que una cuerda utilizada en un juego, presuntamente coordinado por funcionarios de la Alcaldía Distrital, le provocó una lesión en el cuello al no estar señalizada, lo que generó preocupación sobre los riesgos que enfrentan los pasajeros ante este tipo de intervenciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En entrevista con la emisora Alerta Bogotá 104.4 FM, Rojas relató que, tras el incidente, el personal encargado de la actividad no le ofreció ningún tipo de asistencia médica ni apoyo.

Según su testimonio, la respuesta de los recreacionistas fue: “Bueno, señora, si tenía afán, pues madrugue. La estación no es para correr”, una actitud que la afectada calificó de burlesca y carente de empatía.

La mujer contó que no
La mujer contó que no se trató en ningún centro médico y no interpuso denuncia - crédito Transmilenio / X

Además, la usuaria afirmó que, en vez de ayudarla, el equipo intentó impedir que su esposo grabara lo sucedido, activando un protocolo para llamar a la policía con el objetivo de borrar el video, sin preocuparse por su estado de salud.

La afectada subrayó la ausencia total de señalización que advirtiera sobre la presencia de la cuerda en el área de circulación, lo que permitió que avanzara sin percatarse del obstáculo.

Rojas describió que la cuerda, que tenía una pelota de baloncesto en uno de sus extremos, le impactó en el cuello y en el rostro, frenando abruptamente su paso. “Yo avancé rápidamente y la cuerda atravesada me pega en el cuello. Al parecer, la cuerda tenía como una pelota de baloncesto y esa me pega en la cara. Yo freno, porque la cuerda me frena abruptamente, y pues me dirijo hacia ellos para hacer el reclamo”, narró la usuaria a la emisora.

Tras el incidente, Rojas decidió continuar hacia su lugar de trabajo sin acudir a un centro de urgencias, debido al hostigamiento y al tiempo perdido en la estación.

La mujer denunció que fue
La mujer denunció que fue hostigada por las personas que realizaban la actividad - crédito Transmilenio / X

Explicó que sus compañeros de trabajo le ayudaron con curaciones básicas y que, posteriormente, acudió a una droguería, donde le advirtieron sobre una posible infección.

Al momento de la entrevista, la mujer presentaba dolor, molestias al respirar y comer, y una marca visible en el cuello. “Me dijeron que podía tener una posible infección. Entonces, pero fue en la droguería, realmente no me tomé el trabajo de ir a un centro de salud, porque tendría que pedir cita, porque emergencias, bueno, no van a atender”, detalló Rojas.

La denunciante cuestionó la idoneidad del personal a cargo de la actividad, señalando que demostraron “la inexperiencia necesaria para manejar este tipo de actividades, especialmente en hora pico”.

Además, indicó que la persona que aparentaba ser la responsable fue la que mostró mayor grosería y se negó a prestarle ayuda. Rojas también expresó su preocupación por el riesgo que este tipo de juegos representa para otros usuarios, como personas de la tercera edad o madres con bebés, y solicitó a las autoridades de TransMilenio y a la administración de la estación que tomen medidas para evitar situaciones similares.

La denunciante aprovechó para hacer
La denunciante aprovechó para hacer un llamado a cuidar a los usuarios - crédito Transmilenio / X

Según el relato de Rojas, el equipo de seguridad de TransMilenio retiró posteriormente el juego al considerar que representaba un peligro para los usuarios.

No obstante, hasta el momento de la entrevista, ni TransMilenio ni las entidades responsables de la actividad se habían comunicado con ella para ofrecerle una explicación o asistencia. “Ellos no activaron ningún tipo de protocolos, las personas estaban era hostigándonos para que borráramos el video, pero en ningún momento me prestaron ayuda”, concluyó la usuaria.

Temas Relacionados

Transmilenioestación Biblioteca TintalAlcaldía de BogotáLesiones en TransmilenioColombia-Noticias

Más Noticias

Método para reducir años y ahorrar millones en intereses del crédito hipotecario de su vivienda, según experto

El pago de un crédito para compra de vivienda implica decisiones que pueden incidir en el tiempo y el costo final del préstamo en Colombia

Método para reducir años y

Armando Benedetti no bajó de ‘rastreros’ y ‘cochinos’ a congresistas que hundieron la reforma a la salud de Petro: “Una vulgaridad lo que hicieron”

El ministro del Interior aseguró que la Comisión Séptima del Senado esperó hasta el último día del periodo legislativo para darle el contundente golpe al Gobierno nacional

Armando Benedetti no bajó de

Autoridades desmantelaron fábrica de dólares falsos en Boyacá: hallaron cerca de $4.300 millones

Una acción coordinada entre varias entidades permitió la captura de un presunto líder y la incautación de insumos para la producción de moneda apócrifa

Autoridades desmantelaron fábrica de dólares

María Fernanda Cabal le salió al paso a la polémica de su hijo Juan José Lafaurie: “Ya está muy grande”

La senadora del Centro Democrático aseguró que la polémica de su entorno familiar tendrá que ser resuelta por su hijo y por su esposo José Félix Lafaurie

María Fernanda Cabal le salió

Ministro de Hacienda tendrá que explicar cómo se financiará la reforma a la salud luego de hundirse la tributaria

El revés en el Congreso afecta el futuro de la política sanitaria, mientras la Comisión Séptima del Senado le solicita al ministro detalles sobre los recursos para la salud

Ministro de Hacienda tendrá que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo envió

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

ENTRETENIMIENTO

Drama en las votaciones a

Drama en las votaciones a ‘La casa de los famosos Colombia 3′: la Barbie colombiana señaló supuestas irregularidades tras quedar por fuera del ‘reality’

Cintia Cossio reveló cómo descubrieron que le hacían brujería a su mamá en su propia casa: encontraron ratas disecadas y tierra de cementerio

Rating Colombia: así le fue al estreno de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Altafulla y Luis Díaz formaron el desorden en las calles de Alemania: así les fue bailando champeta

La Jesuu interpuso denuncia contra Yina Calderón en la Fiscalía y la DJ y empresaria respondió: “Me metió racismo”

Deportes

Deportes Tolima vs. Junior -

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Tulio Gómez defiende la inclusión de extranjeros en la Liga BetPlay: “No hay que tenerle miedo a la competencia, sino a nuestra incompetencia”

Esta es la millonada que se ganaría el Flamengo de Jorge Carrascal por ganar la Copa Intercontinental FIFA

Miguel Ángel Borja, pese a ser vinculado con Boca Juniors, tendría pre-acuerdo con el Cruz Azul de México

Otro equipo importante de Europa quiere a Daniel Muñoz: el colombiano se quedaría en Inglaterra