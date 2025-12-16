Mujer resultó herida en una estación de Transmilenio por una cuerda usada en actividad lúdica: “Me pegó en la cara”

La mujer denuncia que no recibió atención por parte de Transmilenio - crédito composición fotográfica

Una actividad recreativa organizada en la estación Biblioteca Tintal de TransMilenio terminó con una usuaria lesionada y expuso la presunta falta de protocolos de seguridad y atención en el sistema de transporte.

Mónica Paola Rojas, quien se dirigía a su trabajo en hora pico, denunció que una cuerda utilizada en un juego, presuntamente coordinado por funcionarios de la Alcaldía Distrital, le provocó una lesión en el cuello al no estar señalizada, lo que generó preocupación sobre los riesgos que enfrentan los pasajeros ante este tipo de intervenciones.

En entrevista con la emisora Alerta Bogotá 104.4 FM, Rojas relató que, tras el incidente, el personal encargado de la actividad no le ofreció ningún tipo de asistencia médica ni apoyo.

Según su testimonio, la respuesta de los recreacionistas fue: “Bueno, señora, si tenía afán, pues madrugue. La estación no es para correr”, una actitud que la afectada calificó de burlesca y carente de empatía.

Además, la usuaria afirmó que, en vez de ayudarla, el equipo intentó impedir que su esposo grabara lo sucedido, activando un protocolo para llamar a la policía con el objetivo de borrar el video, sin preocuparse por su estado de salud.

La afectada subrayó la ausencia total de señalización que advirtiera sobre la presencia de la cuerda en el área de circulación, lo que permitió que avanzara sin percatarse del obstáculo.

Rojas describió que la cuerda, que tenía una pelota de baloncesto en uno de sus extremos, le impactó en el cuello y en el rostro, frenando abruptamente su paso. “Yo avancé rápidamente y la cuerda atravesada me pega en el cuello. Al parecer, la cuerda tenía como una pelota de baloncesto y esa me pega en la cara. Yo freno, porque la cuerda me frena abruptamente, y pues me dirijo hacia ellos para hacer el reclamo”, narró la usuaria a la emisora.

Tras el incidente, Rojas decidió continuar hacia su lugar de trabajo sin acudir a un centro de urgencias, debido al hostigamiento y al tiempo perdido en la estación.

Explicó que sus compañeros de trabajo le ayudaron con curaciones básicas y que, posteriormente, acudió a una droguería, donde le advirtieron sobre una posible infección.

Al momento de la entrevista, la mujer presentaba dolor, molestias al respirar y comer, y una marca visible en el cuello. “Me dijeron que podía tener una posible infección. Entonces, pero fue en la droguería, realmente no me tomé el trabajo de ir a un centro de salud, porque tendría que pedir cita, porque emergencias, bueno, no van a atender”, detalló Rojas.

La denunciante cuestionó la idoneidad del personal a cargo de la actividad, señalando que demostraron “la inexperiencia necesaria para manejar este tipo de actividades, especialmente en hora pico”.

Además, indicó que la persona que aparentaba ser la responsable fue la que mostró mayor grosería y se negó a prestarle ayuda. Rojas también expresó su preocupación por el riesgo que este tipo de juegos representa para otros usuarios, como personas de la tercera edad o madres con bebés, y solicitó a las autoridades de TransMilenio y a la administración de la estación que tomen medidas para evitar situaciones similares.

Según el relato de Rojas, el equipo de seguridad de TransMilenio retiró posteriormente el juego al considerar que representaba un peligro para los usuarios.

No obstante, hasta el momento de la entrevista, ni TransMilenio ni las entidades responsables de la actividad se habían comunicado con ella para ofrecerle una explicación o asistencia. “Ellos no activaron ningún tipo de protocolos, las personas estaban era hostigándonos para que borráramos el video, pero en ningún momento me prestaron ayuda”, concluyó la usuaria.