Polo Polo protestó por aval de partido indígena a Daniel Quintero y recordó las críticas que le hicieron por ocupar una curul afro: “La doble moral”

La decisión de la agrupación indígena fue cuestionada por Miguel Polo Polo, quien recordó críticas previas en su contra y señaló incoherencias en el trato hacia candidaturas de minorías - crédito Colprensa - @quinterocalle/X

Daniel Quintero recibió apoyo político como precandidato presidencial tras un encuentro realizado en Pasto con representantes del Partido Autoridades Indígenas de Colombia (Aico).

De acuerdo con datos publicados por Caracol Radio, el partido resolvió entregarle el aval requerido para su candidatura en las elecciones previstas para 2026.

Ante el anuncio del aval de Aico para Quintero, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, expresó su molestia a través de su cuenta de X, donde señaló: “La doble moral”. Polo Polo también trajo a colación cuestionamientos recibidos en el pasado por ocupar una curul destinada a comunidades afrodescendientes.

Polo Polo cuestionó duramente la postura de quienes lo criticaron por ocupar una curul afrodescendiente, a pesar de pertenecer a esa comunidad, y contrastó esa situación con la decisión de otorgar un aval presidencial a Daniel Quintero por parte de un partido indígena.

El representante a la Cámara señaló lo que consideró una incoherencia en los argumentos de sus detractores y criticó el respaldo político hacia Quintero.

“¿Y dónde están los mamertos ahora? Según ellos, yo no merezco la curul afro, aun siendo negro. Pero Quintero, que claramente no tiene nada de indígena, sí puede aspirar a la Presidencia respaldado por un partido indígena”, comentó el congresista Polo Polo frente al aval recientemente otorgado a Daniel Quintero.

Miguel Polo Polo cuestionó a quienes lo han criticado luego del aval que le dieron recientemente a Daniel Quintero - crédito @MiguelPoloP

En la parte final de su mensaje, el representante a la Cámara del Gobierno de Gustavo Petro relacionó la situación con el concepto de apropiación cultural y señaló una actitud contradictoria por parte de sectores de izquierda.

Criticó lo que considera un uso selectivo de los argumentos sobre identidad y aseguró que estos se aplican únicamente según la conveniencia política.

“¿Eso no es también apropiación cultural? La doble moral de la izquierda es obscena: atacan la identidad solo cuando no les conviene políticamente. Cuando les sirve, la pisotean sin pudor”, aseveró el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Por su parte, Daniel Quintero agradeció públicamente el respaldo recibido por parte de las Autoridades Indígenas de Colombia. En su cuenta de X, destacó que este aval le brinda la posibilidad de postularse a la presidencia e hizo un llamado a construir una coalición amplia orientada a transformar el panorama político.

“Hoy damos un gran paso. Recibimos el aval de las Autoridades Indígenas de Colombia que nos permitirá aspirar a la presidencia. Queremos sumar y construir un movimiento amplio para resetear la política”, escribió el candidato presidencial.

Las imágenes difundidas muestran a Daniel Quintero acompañado por dirigentes indígenas, participando en un acto que corresponde a las tradiciones de esas comunidades.

Daniel Quintero agradeció el aval que le dieron en un mensaje en su cuenta de X - crédito @QuinteroCalle

Miguel Polo Polo, actual congresista, ha enfrentado cuestionamientos por parte de distintos grupos a raíz de su decisión de inscribir nuevamente su candidatura para la curul afro en la Cámara de Representantes.

Algunos críticos, en gran parte identificados con sectores conservadores, sugieren que debería competir por un escaño en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.

También existen opiniones que señalan que, durante su periodo, no ha impulsado cambios legislativos a favor de las comunidades afrodescendientes.

El apoyo otorgado por el partido Aico otorga a Daniel Quintero un lugar central en el escenario político con miras a las próximas elecciones.

En cuanto a Daniel Quintero, quien fuera alcalde de Medellín, su aspiración presidencial aún enfrenta incertidumbre - crédito @quinterocalle/Instagram

La Silla Vacía informó que la candidatura de Quintero fue posible en parte gracias a la intervención de Roy Barreras, quien busca la presidencia por el movimiento La Fuerza. El medio señaló que Barreras “sirvió de puente para que Quintero pudiera competir el próximo año”.

Esta colaboración entre ambos grupos políticos ya se había manifestado cuando Barreras respaldó la postulación de Juan David Duque, cercano a Quintero, para integrar la lista al Senado.

En cuanto a Daniel Quintero, quien fuera alcalde de Medellín, su aspiración presidencial aún enfrenta incertidumbre. Especialistas advierten que podría permanecer inhabilitado debido a su participación en la consulta del Pacto Histórico realizada en octubre pasado, pese a haber lanzado oficialmente su candidatura.