Juan Daniel Oviedo le preguntó a la IA cómo sería el candidato presidencial ideal en el 2026: “Soluciones mágicas”

En una publicación en redes sociales, el exconcejal de Bogotá expuso los resultados de una consulta a inteligencia artificial sobre las características que predominan en los aspirantes a la presidencia para 2026

En un video difundido en X, el aspirante a la presidencia compartió el análisis de una IA sobre los elementos que suelen destacar en los perfiles políticos de cara a las próximas elecciones - crédito @JDOviedoAr / X

Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial y exconcejal de Bogotá, publicó un video en X en el que aparece el título “El candidato perfecto según la inteligencia artificial”, tal como se observa en la imagen.

En la grabación, Oviedo consultó a una IA sobre cómo sería el perfil ideal para las elecciones presidenciales de 2026 y resumió la respuesta al señalar que predominan “promesas absolutas, enemigos inventados y soluciones mágicas”.

Junto con el video, Oviedo acompañó la publicación con un mensaje enfocado en cómo se utilizan las emociones en la política a través de discursos poco realistas.

“Le pedimos a la IA que ‘emocionara’. El resultado fue... Promesas absolutas, enemigos inventados y soluciones mágicas. Así muchos políticos buscan emocionar mintiendo. La pregunta es simple: ¿de qué sirve ilusionar si no se puede cumplir? No coma cuento. ¡Hagámoslo sensato!”, escribió en su mensaje el exconcejal capitalino.

Juan Daniel Oviedo hizo un experimento con inteligencia artificial y subió el resultado en sus redes sociales - crédito @JDOviedoAr

Durante el video, Juan Daniel Oviedo planteó que suele afirmarse que el centro político requiere despertar emociones y crear ilusión entre los electores. Explicó que, con ese propósito, solicitaron al equipo estratégico y a la inteligencia artificial una idea que permitiera conectar emocionalmente con la ciudadanía.

Sus palabras fueron las siguientes: “Dicen siempre que el centro necesita emocionar, ilusionar y no ser tibio. Por eso nos sentamos y le pedimos al equipo estratégico y a la inteligencia artificial que nos diera una idea para emocionar a la gente”.

Oviedo mostró en el video el resultado del experimento con inteligencia artificial, el cual arrojó un discurso cargado de promesas severas, llamados a la unidad nacional y propuestas extremas de justicia. Según el ejercicio, el mensaje apelaba a una narrativa de confrontación, soluciones radicales contra la corrupción y una reivindicación directa del pueblo, sin adscripción ideológica.

Juan Daniel Oviedo candidato presidencial y exconcejal de Bogotá, publicó un video en X en el que aparece el título “El candidato perfecto según la inteligencia artificial”, tal como se observa en la imagen - crédito @JDOviedoAr

Según narró el aspirante presidencial en el material audiovisual, la IA le arrojó de resultado el siguiente discurso: “Colombia fue saqueada por oligarquías, mafias y corruptos mientras el pueblo resistía. La plata así está, se la robaron y la vamos a recuperar caiga quien caiga. Vamos a cambiar el país de raíz, uniendo regiones, ciudades y campo en un solo proyecto de futuro. Habrá trabajo para todos, orden total y justicia real. El que trabaja, manda. El que roba, cárcel, megacárceles y extradición inmediata, sin privilegios. Vamos a extraditar a Petro, a quien sea. Vamos a destripar al enemigo. No vengo de la izquierda ni de la derecha, vengo del pueblo. Mi única alianza es con ustedes, con el mandato popular"

Oviedo cerró el video señalando que el mensaje generado por la inteligencia artificial reproduce un discurso populista, advirtió sobre el riesgo de que las campañas políticas se basen en promesas falsas y exhortó a optar por propuestas responsables en las próximas elecciones. Su declaración final fue:

“¿Ven el resultado? Puro y físico populista. En estas elecciones muchos políticos mienten para emocionar, pero ¿de qué sirve construir escenarios irreales? No coma cuento, hagámoslo sensato esta vez", explicó Juan Daniel Oviedo en el metraje.

Juan Daniel Oviedo inscribió listas a Cámara y Senado de su movimiento político

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo oficializó en la mañana del miércoles 3 de diciembre la entrega de listas de candidatos para la Cámara de Representantes por Bogotá y el Senado, respaldadas por más de 221 mil firmas obtenidas en la capital y otras zonas del país.

Juan Daniel Oviedo presentó listas al Congreso de su movimiento - crédito @JDOviedoAr

La diligencia se llevó a cabo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, como parte de la estrategia de participación impulsada por los movimientos Con Toda por Bogotá y Con Toda por Colombia, de cara a los comicios legislativos previstos para 2026.

Dentro de las listas inscritas destaca la presencia de Paula Moreno, quien trabajó brevemente en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante la administración de Gustavo Petro.

Paula Moreno Villalobos lidera la candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá, acompañada por Antonio Perry Sáenz y Carlos Forero, quienes también buscan un lugar en el Congreso representando a la capital.

