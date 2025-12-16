Colombia

‘Influencer’ se refirió a la presión de ser mujer en Medellín y cómo las juzgan: “No basta con ser linda”

Mumu contó que ella, a pesar de considerarse bonita, nunca ha encajado en las exigencias de hay en la ciudad a pesar de tratarlo durante años

Guardar
Según la influencer para los estándares de Medellín, solo ser bonita no es suficiente - crédito @soy.mumu / TikTok

La presión que ejercen los estándares de belleza en Medellín afecta profundamente la autoestima y la percepción de las mujeres sobre sí mismas, según expuso la influencer Mumu (@soy.mumu) en su cuenta de Tiktok.

En un testimonio que ha generado debate en redes sociales, Mumu abordó cómo la exigencia de cumplir con un ideal físico específico no solo resulta inalcanzable, sino que se convierte en una fuente constante de insatisfacción y angustia.

La creadora de contenido subrayó que esta presión alimenta una industria que se beneficia económicamente de las inseguridades femeninas.

“Tenés que tener una sonrisa bonita. Tenés que tener un pelo bonito, de cierto tipo y de cierta forma, específicamente. Porque el estándar está tan establecido, es tan específico, que si tú eres una mujer bonita, pero tienes el pelo de X o Y forma que no encaja (...) no eres lo suficientemente bonita”.

Algunos usuarios sumaron que además
Algunos usuarios sumaron que además de la presión estética también hay que ser exitosa - crédito captura de pantalla / TikTok

Mumu enfatizó que el estándar de belleza es un objetivo móvil, diseñado para que nunca pueda alcanzarse por completo.

“El estándar está cambiando todos los días, en constante cambio, para que cuando usted esté al día con el estándar de hoy, estemos en otro estándar mil veces más diferente”, anadió la influencer.

De este modo, la “influencer” sostiene que la industria de la belleza y los procedimientos estéticos prosperan a costa de la insatisfacción perpetua de las mujeres, ya que “entre más nos tengan a nosotras inseguras y sintiéndonos mal de nosotras mismas, más venden ellos”.

A lo largo de su relato, Mumu compartió su experiencia personal y la de la empresaria Camila Orrego, quien recientemente habló sobre la sensación de no ser suficiente y de sentirse excluida por no encajar en los parámetros físicos predominantes en la ciudad.

Varios usuarios confirmaron los argumentos
Varios usuarios confirmaron los argumentos de la influencer - crédito captura de pantalla / TikTok

Mumu describió cómo, desde su juventud, percibió que ser considerada bonita no bastaba para cumplir con las expectativas sociales. Relató que, aunque recibía elogios de adultos, no lograba captar la atención de sus pares ni de los hombres de su entorno.

“Yo era una belleza como más para los adultos. Los papás de mis amigas, las mamás de mis amigas, los viejitos, las tías, todo el mundo me decía que yo era muy bonita, pero yo no encajaba con lo que se esperaba de mí“.

La influencer detalló que, incluso en su etapa más delgada, sentía que no cumplía con el ideal: “El caso es es que yo era muy flaca, muy flaca y aun así yo me sentía mal. Aun así yo sentía que no encajaba. Aun así yo sentía que yo no tenía el cuerpo adecuado, porque entonces yo no era sensual, yo no era sexy, yo no era atractiva”.

Al reflexionar sobre su proceso de crecimiento y los cambios físicos que ha experimentado, Mumu reconoció que la presión social persiste y se intensifica con el paso del tiempo: “Entonces, si eres una mujer natural, está mal porque no tienes curvas. Si eres una vieja operada con curvas, está mal porque tienes operaciones y por eso tienes curvas. Si eres una mujer gorda con curvas, está mal porque eres gorda”.

Varias mujeres afirmaron que es
Varias mujeres afirmaron que es desgastante y caro vivir en Medellín - crédito captura de pantalla / TikTok

También, expresó que a pesar de aprender a valorarse y a restar importancia a los comentarios negativos en redes sociales, situaciones cotidianas como no encontrar ropa de su talla continúan afectando su autoestima: “Cuando voy a una tienda y la ropa no me sirve, me hace sentir demasiado mal”.

Mumu también denunció la existencia de una fuerte gordofobia y criticó el uso de la salud como argumento para justificar la discriminación: “No les importan y cinco, eso es pura mierda. Si les importara la salud, no tomarían trago todos los fines de semana, no fumarían vaporizador, no fumarían cigarrillo, no harían que las mujeres desde los quince años estén queriendo hacerse una liposucción”.

La creadora de contenido concluyó que nadie está exento de la presión social y que los comentarios despectivos en redes sociales solo perpetúan un sistema que perjudica a todas las mujeres.

