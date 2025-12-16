Colombia

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

Aprovechando su visita al cantante, el streamer español dejó ver el interior de la casa del reguetonero

Ibai Llanos conoció la casa
Ibai Llanos conoció la casa de J Balvin durante su paso por Colombia y tuvo una charla exclusiva con el cantante paisa - crédito @ibai/YouTube

A finales de noviembre el creador de contenido español Ibai Llanos anunció que estaría de paso en varios países de Latinoamérica, incluyendo Colombia. Según comentó en su momento, el objetivo de esta visita sería conocer la gastronomía de varios de estos países, hecho que fue ampliamente seguido en plataformas digitales.

Además de compartir con Westcol en la Comuna 13 de Medellín, el creador de La Velada del Año estuvo con J Balvin, que en ese momento se preparaba para brindar sus presentaciones en Medellín y Bogotá, con las que cerró 2025 por todo lo alto.

En las últimas horas, Ibai publicó en su canal de YouTube una charla con el intérprete de Ginza y Mi Gente, realizada en su exclusiva casa en Medellín y en la que aprovechó para conocer y mostrar a sus seguidores todos y cada uno de los detalles en su interior.

Durante la conversación, uno de los momentos en los que Balvin hizo más hincapié fue justamente la importancia que tenía su hogar, alejado del ruido de la ciudad y en el que aseguró que le brindaba mucha paz interior, gracias a la posibilidad de interactuar de cerca con la naturaleza y rodeado de montañas.

Durante su paso por Colombia,
Durante su paso por Colombia, Ibai visitó a J Balvin en su casa en Medellín y quedó sorprendido con el ambiente tranquilo en el que reside el cantante - crédito @ibaillanos/Instagram

“Esto es un templo de paz, aquí no hay nada que tenga que ver relacionado con música. Aquí es solo conexión (…) La tranquilidad que tiene esto, estar en la punta de una montaña. Estamos a 2.200 metros, aquí el oxígeno está complicado al principio, Aquí no hay nada de J Balvin, todo es José”, manifestó en el diálogo.

Según se observó, los colores que predominan allí son los blancos, verdes y tonalidades muy sobrias, algo inspirado en la fascinación del cantante con la cultura japonesa, pero que a la vez marca contraste con el tono más colorido que maneja su propuesta musical, ya sea en videoclips, portadas de sus álbumes o puesta en escena de sus conciertos. Asimismo, es un lugar bastante amplio y cada sector de la edificación maneja un estilo zen.

Ibai no escondió su sorpresa por la tranquilidad que se percibía en el lugar, a lo que Balvin respondió afirmando entre risas que el único ruido que se escuchaba allí era “un pajarito por ahí, y uno de esos huevones por ahí hablando“, haciendo referencia a su equipo de trabajo.

Por último, se observó una arquitectura muy estilizada, sofisticada y por supuesto, la casa del artista cuenta con espacios de ensueño como jardines, gimnasio, sauna, entre otras cosas más.

Estas son las fechas y ciudades confirmadas del ‘Ciudad Primavera Tour’ de J Balvin en 2026

“Lo que nació en casa ahora es en toda Colombia. Es un amor que no se explica… se siente. CIUDAD PRIMAVERA TOUR COLOMBIA 2026. Nos vemos muy pronto, familia. Los amo, Jose”. Con estas palabras, el artista paisa confirmó que las fechas en Medellín y Bogotá no serán las últimas en el país, pues entre marzo y mayo del próximo año tendrá una manga dedicada exclusivamente a Colombia.

El concepto del espectáculo, que gira alrededor de las flores como símbolo de gratitud, crecimiento y renovación, se mantendrá en todas las presentaciones. Además, en cinco de las seis ciudades confirmadas, el montaje conservará su formato 360 grados ya presentado en Bogotá y Medellín, con ajustes técnicos según cada escenario.

J Balvin anunció seis fechas
J Balvin anunció seis fechas del 'Ciudad Primavera Tour' para 2026 - crédito @jbalvin/Instagram

Las fechas anunciadas hasta el momento incluyen paradas en Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Valledupar y Cartagena. La gira dará inicio el 21 de marzo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y continuará el 11 de abril en el Estadio General Santander de Cúcuta. Bucaramanga recibirá el tour el 18 de abril en el Estadio Américo Montanini, seguida de Barranquilla el 1 de mayo en el Estadio Metropolitano Romelio Martínez.

El siguiente turno será para Valledupar, que recibirá al reguetonero el 2 de mayo como uno de los actos del Festival de la Leyenda Vallenata. Será la única presentación como parte de un festival, y se espera que se trate de un montaje adaptado a los requerimientos técnicos del evento. Por ahora, se contempla que la gira concluya el 9 de mayo en el Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena.

