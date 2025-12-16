Colombia

Estos son los precandidatos presidenciales que integrarán la primera coalición interpartidista para las elecciones de marzo 2026

El cónclave de las figuras presidenciales apunta a una fórmula colectiva, que podría ajustarse si nuevos actores se adhieren, forzando mecanismos internos para delimitar la lista definitiva

Guardar
De prosperar la alianza y
De prosperar la alianza y ampliarse el grupo, los protagonistas evaluarían métodos para reducir el listado y definir quiénes llegarán a la consulta prevista para marzo de 2026 - crédito Montaje Infobae

Los precandidatos Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila desarrollan en estas horas una reunión reservada para alcanzar un acuerdo político.

Según fuentes cercanas a los equipos, el encuentro busca concretar una alianza electoral de cara a las próximas consultas. El anuncio oficial ocurrirá mañana 17 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propuesta inicial consiste en participar juntos en la consulta del 8 de marzo de 2026, estrategia que permitiría medir el respaldo individual en un escenario multipartidista.

Los participantes consideran la eventual posibilidad de establecer un procedimiento de selección si más figuras se suman a la alianza antes de la cita.

Voces del sector señalan que, en caso de ampliarse el grupo, definirían “un mecanismo de reducción” para elegir menos aspirantes finalistas. Esa alternativa influiría tanto en la campaña como en la organización interna, modificando la dinámica prevista.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Elecciones ColombiaConsulta marzo 2026Precandidatos presidencialesVicky DávilaJuan Manuel GalánDavid LunaJuan Daniel OviedoColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno dio plazo de 48 horas para intentar acuerdo sobre salario mínimo: “Decidiremos con el Presidente si damos este segundo tiempo”

La discusión sobre el ajuste salarial enfrenta a representantes de trabajadores y empresarios, que sostienen posturas distantes, mientras el Ejecutivo evalúa la posibilidad de definir el incremento por decreto en las próximas horas

Gobierno dio plazo de 48

Resultados Lotería del Tolima 15 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $3.500 millones

Este popular juego entrega más de 30 premios principales

Resultados Lotería del Tolima 15

Prima de Navidad para trabajadores por días: así es el cálculo y lo que dice la ley en Colombia

El pago de la prima de servicios cada fin de año responde a obligaciones previstas en la normativa laboral colombiana. Este ingreso adicional genera dudas frecuentes entre quienes tienen contratos por días o laboran de manera parcial

Prima de Navidad para trabajadores

Emilio Tapia, polémico contratista investigado por casos de corrupción, recuperó su libertad por decisión de una juez de Barranquilla

Este hecho reviva el debate sobre la transparencia y la imparcialidad en el sistema judicial colombiano, especialmente cuando se trata de figuras públicas con antecedentes polémicos

Emilio Tapia, polémico contratista investigado

Resultados Super Astro Sol y Luna hoy 15 de diciembre de 2025

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta

Resultados Super Astro Sol y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Juan Carlos Pinzón arremetió contra

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió a sus

Karol G sorprendió a sus seguidores en La Guajira: la pusieron a bailar La Yonna, danza típica de la cultura wayúu

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

La Liendra hizo encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y armó polémica en redes: “No iba a hablar de política”

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Tan poco lo que tiene en su cerebro”

Juliana Calderón habría insinuado que Melissa Gate negó a su pareja: lo presentó como un primo

Deportes

El Indio Pijao mandó fuerte

El Indio Pijao mandó fuerte advertencia para el Junior: “La hoguera y la caldera para esos tiburones será aterradora”

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: preocupa ubicación de Atlético Nacional

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”