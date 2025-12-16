Estos son los precandidatos presidenciales que integrarán la primera coalición interpartidista para las elecciones de marzo 2026

De prosperar la alianza y ampliarse el grupo, los protagonistas evaluarían métodos para reducir el listado y definir quiénes llegarán a la consulta prevista para marzo de 2026 - crédito Montaje Infobae

Los precandidatos Juan Manuel Galán, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila desarrollan en estas horas una reunión reservada para alcanzar un acuerdo político.

Según fuentes cercanas a los equipos, el encuentro busca concretar una alianza electoral de cara a las próximas consultas. El anuncio oficial ocurrirá mañana 17 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propuesta inicial consiste en participar juntos en la consulta del 8 de marzo de 2026, estrategia que permitiría medir el respaldo individual en un escenario multipartidista.

Los participantes consideran la eventual posibilidad de establecer un procedimiento de selección si más figuras se suman a la alianza antes de la cita.

Voces del sector señalan que, en caso de ampliarse el grupo, definirían “un mecanismo de reducción” para elegir menos aspirantes finalistas. Esa alternativa influiría tanto en la campaña como en la organización interna, modificando la dinámica prevista.