En pleno Plan Navidad, la Dian sacó del mercado productos de contrabando por $7.330 millones

La Dian incautó mercancía de contrabando valorada en más de $7.330 millones durante el Plan Navidad - crédito Policía Valle

En vísperas de la temporada de mayor consumo del año, el Estado volvió a poner la lupa sobre uno de los fenómenos que más presiona a la economía formal, el contrabando. Durante un amplio despliegue operativo realizado el fin de semana del 12 de diciembre, las autoridades lograron retirar del mercado miles de productos ilegales que ya estaban listos para circular en calles, bodegas y comercios del país.

La operación hace parte del llamado Plan Navidad, una estrategia especial liderada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para reforzar los controles aduaneros y fiscales antes de las fiestas de fin de año. De acuerdo con el balance oficial, solo en esta primera jornada fueron aprehendidas mercancías con un valor comercial superior a los $7.330 millones, una cifra que refleja la magnitud del comercio ilegal que suele intensificarse en diciembre.

La estrategia de la Dian busca proteger el recaudo fiscal y reducir riesgos para los consumidores en Navidad - crédito Colprensa

El operativo se desarrolló de manera simultánea en 13 ciudades y 34 puntos considerados estratégicos para el ingreso, almacenamiento y distribución de productos de contrabando. Las acciones comenzaron en la madrugada del viernes 13 de diciembre y se extendieron durante toda la jornada, con la participación de más de 500 funcionarios de la Dian. A ellos se sumaron cuerpos de seguridad y entidades como el Invima, secretarías de seguridad locales y grupos anticontrabando de las secretarías de Hacienda.

Según la información entregada por la entidad, el resultado fue la identificación de más de 75.000 unidades de mercancía que no cumplían los requisitos legales para su ingreso y comercialización en el territorio aduanero nacional. El listado de productos incautados da cuenta de la diversidad de bienes que ingresan de forma irregular al país: licores, cigarrillos, textiles, confecciones, calzado, juguetes, cosméticos, cremas para el cabello, vitaminas, artículos de tecnología, accesorios, repuestos y hasta un vehículo de alta gama.

Desde la Dian señalaron que estos operativos no solo buscan proteger el recaudo fiscal, también reducir riesgos para los consumidores. Luis Adelmo Plaza Guamanga, director de Gestión de Fiscalización, destacó el alcance de la jornada y aseguró que “nos sentimos satisfechos del resultado alcanzado hoy, porque deja en evidencia, una vez más, la efectividad de la estrategia de lucha contra el contrabando definida y liderada por la Dian para enfrentar este flagelo”.

En Bogotá se decomisaron 681 bultos con calzado, juguetes y artículos navideños en un solo operativo - crédito Colombia Oscura

El funcionario también hizo énfasis en el impacto preventivo de estos controles durante la temporada navideña, cuando el consumo de productos como licor, medicamentos, juguetes y cosméticos se incrementa de forma considerable. En ese sentido, explicó que gracias a estas acciones “habrá menos personas afectadas por licor de contrabando, medicamentos falsificados o productos de consumo que no cumplen los requisitos sanitarios; habrá menos niños expuestos a juguetes tóxicos y materiales de baja calidad”.

El balance oficial detalla, además, varios hallazgos puntuales que marcaron la jornada. En Pereira, las autoridades incautaron seis plantas generadoras de energía cuyo ingreso al país no estaba debidamente soportado. En Bogotá, fueron aprehendidos 681 bultos que contenían calzado, juguetería y artículos navideños, mientras que en Valledupar se detectó un importante volumen de licor almacenado en una bodega que operaba, de fachada, como centro de acopio de granos y abarrotes.

A estas acciones se sumaron medidas cautelares en otras ciudades. En Santa Marta, la Dian ordenó la retención de un vehículo BMW, y en Cartagena se procedió con la inmovilización de una gran bodega donde se almacenaban volúmenes significativos de textiles, presuntamente ingresados al país sin cumplir la normatividad aduanera.

La entidad anunció que reforzará los controles aduaneros y la lucha contra el contrabando en 2026 - crédito @PoliciaAduanera/X

La entidad también informó que, salvo un incidente registrado en Cúcuta que fue controlado con apoyo del Ejército Nacional, los operativos se desarrollaron con garantías de seguridad para los funcionarios. “Salvo por un incidente ocurrido en Cúcuta que fue contenido por el Ejército Nacional, la jornada contó con garantías de seguridad en el ejercicio de las actividades de control aduanero, tanto en las bodegas, centros de acopio grandes comercios visitados, como en las carreteras y puntos móviles desplegados en los corredores periféricos de las ciudades mencionadas”, precisó el comunicado. De cara a lo que resta de 2025, la Dian anunció que mantendrá la presencia institucional en diferentes regiones del país y que en 2026 se reforzarán las estrategias contra el contrabando.