“¡Dan vergüenza!”: María José Pizarro ‘estalló’ contra senadores que tumbaron la reforma a la salud y aseguró que son una “banda”

La Comisión Séptima del Senado volvió a archivar la iniciativa oficialista. La primera vez que la rechazó fue en abril de 2024

La senadora María José Pizarro pidió a la ciudadanía no votar por los que hundieron la reforma a la salud - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Nuevamente, la Comisión Séptima del Senado frenó uno de los proyectos más importantes del Gobierno nacional: la reforma a la salud. Es la segunda vez que la iniciativa oficialista se hunde en el Congreso de la República por decisión de los integrantes de la comisión; la primera vez fue en abril de 2024.

Este segundo intento fallido –que sigue en el limbo porque se presentó una apelación a la decisión– generó malestar en la administración. El ministro del Interior, Armando Benedetti, es uno de los miembros del alto Gobierno que criticó la postura de la comisión. A través de un video publicado en sus redes sociales, aseguró que los congresistas que avalaron el archivo de la propuesta actuaron de manera presuntamente irregular.

La Comisión Séptima de Senado ha actuado como siempre lo ha hecho: de forma baja, cochina y rastrera. Recuerden ustedes que ellos hundieron lo que fue la reforma laboral que nosotros revivimos en la plenaria y fue aprobada como ley para que los empleados tengan un salario digno”, señaló el jefe de cartera.

Ministro del Interior insultó a congresistas que tumbaron la reforma a la salud - crédito X

Al igual que Benedetti, la senadora del Pacto histórico María José Pizarro rechazó el archivo del proyecto de ley. En una publicación en su cuenta de X, señaló a los congresistas responsables de la decisión de haber establecido una postura desde la mediocridad. Incluso, los tildó de ser una “banda” que se opone a las reformas del Gobierno.

En consecuencia, instó a la ciudadanía a no votar por los senadores que se opusieron a la iniciativa del Gobierno y afirmó que sus decisiones no están alineadas con las verdaderas necesidades de la población.

La “banda antireformas” ataca de nuevo: hundieron la salud del pueblo con su mezquindad y mediocridad ¡Dan vergüenza! Este 8 de marzo, no los premien con más curules. Elijan bien, elijan a quienes sí trabajen por el pueblo”, escribió la legisladora en la red social.

La senadora María José Pizarro Rodríguez rechazó el hundimiento de la reforma a la salud - crédito @PizarroMariaJo/X

Los senadores que votaron a favor del archivo de la reforma a la salud son:

  • Lorena Ríos (Colombia Justa Libres)
  • Ana Agudelo (Partido Mira)
  • Norma Hurtado (Partido de la U)
  • Esperanza Andrade (Partido Conservador)
  • Nadie Blel (Partido Conservador)
  • Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal)
  • Berenice Bedoya (ASI)
  • Alirio Barrera (Centro Democrático)
  • Honorio Henríquez (Centro Democrático)

Los legisladores de la comisión que trataron de impedir el archivo del proyecto son:

  • Fabián Díaz (Alianza Verde)
  • Ferney Silva (Pacto Histórico)
  • Wilson Arias (Pacto Histórico)
  • Martha Peralta (Movimiento Alternativo Indígena y Social)
  • Omar de Jesús Restrepo (Partido Comunes)
Desde la oposición aseguran que la reforma a la salud empeorará el sistema y afectará la prestación de los servicios - crédito Freepik

La reforma a la salud causó división en el Legislativo desde el inicio: desde la oposición, argumentaron que la iniciativa era perjudicial para el país y que, contrario a lo sustentado por la administración, no resuelve los problemas de fondo que hay en el sistema de salud colombiano.

La crítica de Armando Benedetti: denunció falta de discusión

En el video publicado en sus redes sociales, el ministro del Interior aseguró que los congresistas de la Comisión Séptima del Senado habrían escondido durante seis o siete meses la reforma a la salud, para tomar decisiones al respecto hasta el “último día”. Indicó que, al parecer, hizo falta discutir a fondo la propuesta y hacer la respectiva votación con base en lo hablado.

“Como bandidos, como ladrones, a medianoche, cierran, archivan la reforma a la salud. Es una vulgaridad lo que hacen. Nunca hubo debate, nunca hubo absolutamente nada de discernimiento en esta ley”, aseveró.

La Comisión Séptima del Senado
La Comisión Séptima del Senado tumbó dos veces la reforma a la salud del Gobierno - crédito Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se unió a los mensajes de celebración por el hundimiento del proyecto de reforma, asegurando que su contenido terminaría deteriorando todavía más el sistema de salud colombiano.

Para mejorar el sistema de salud no había que destruirlo. Ya será el nuevo Presidente al que le corresponda crear un modelo de salud que corrija los errores del pasado. Qué daño tan grande han hecho”, sostuvo.

Federico Gutiérrez afirmó que "para mejorar el sistema de salud no había que destruirlo" - crédito @FicoGutierrez/X

