Colombiano fue diagnosticado con uno de los cánceres más raros y agresivos del mundo: los síntomas parecen comunes

Julio Camargo, un joven colombiano de 24 años, figura entre las pocas personas en el mundo diagnosticadas con un tipo de cáncer extremadamente raro: el tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas.

Solo unas doscientas personas en todo el mundo han recibido el diagnóstico de este tipo de cáncer.

Se trata de un cáncer agresivo y poco frecuente que se origina en los tejidos blandos, especialmente en el abdomen y la pelvis de hombres jóvenes.

Su pronóstico es complejo y requiere un abordaje especializado que incluye cirugía, quimioterapia y radioterapia.

Según el reportaje de Red+ Noticias, Julio recibió la noticia a miles de kilómetros de su familia, tras haber migrado a Australia para estudiar inglés y trabajar como auxiliar de carpintería mientras avanzaba en su formación bilingüe.

Cuando los primeros síntomas aparecieron, el diagnóstico inmediato no llegó. Camargo empezó a experimentar síntomas como:

Reflujo.

Molestias estomacales.

Inflamación.

Pérdida de apetito.

Aunque en un principio parecía que podía tratar su padecimiento con dietas no mejoraba y para él no fue suficiente con un simple chequeo y fue cuando buscó más ayuda.

Solo después de someterse a exámenes más profundos consiguió la explicación que buscaba: “Es un sarcoma que da entre los órganos”, explicó en Red+ Noticias.

El cáncer se originó en el hígado y luego se extendió al abdomen, la columna vertebral y los pulmones.

El golpe del diagnóstico resultó contundente. “Apenas me lo dijeron, yo dije: ‘No, no es posible’ (…) No quería creerlo hasta tener la biopsia confirmada. Pero cuando fue confirmado, mi mente tuvo un reseteo y empecé a aceptarlo y a vivir lo que tenía que vivir. No me martiricé mucho, porque ya no había mucho que pudiera hacer”, contó Camargo en el noticiero.

El caso fue catalogado como excepcional por los médicos australianos. Julio explicó: “Que era un caso bastante extraño, que en Australia había muy poquitos casos, pero afortunadamente el hospital donde me recibieron se especializa en este tipo de cánceres raros”.

El joven describe el hospital como su “segunda casa” y reconoció la rapidez con la que recibió tratamiento, sobre todo tras una recaída reciente en la que el cáncer se expandió al cerebro. “Me tomó menos de una semana empezar un nuevo tratamiento”, contó, agradeciendo la eficiencia del equipo médico y el apoyo del país que lo ha acogido.

La distancia con su familia, que reside en Villavicencio, marcó las etapas iniciales de la enfermedad, pero actualmente sus padres y hermanos lo acompañan en Australia.

“Han sido un apoyo increíble. No hay nada como tener a la familia cerca. El cariño, el desayuno de la mamá… Eso es un apoyo increíble, emocional, físico, psicológico. Ha sido lo mejor, dentro de las malas noticias”, señaló.

El alto costo del tratamiento obligó a la familia a buscar apoyo con donaciones y trabajos esporádicos. “El proceso no ha sido fácil. Hemos recibido donaciones, nos dan mercados, a veces nos dan trabajo. Estamos en ese proceso”, afirmó.

En 2024, Julio inició el tratamiento con sesiones intensivas de quimioterapia durante seis meses. Posteriormente pasó a quimioterapia de mantenimiento. Durante varios meses, los exámenes médicos mostraron buenos resultados, con reducción del cáncer y estabilidad general.

Hace poco, sin embargo, sufrió una recaída: una convulsión alertó sobre la expansión del cáncer al cerebro, obligando a iniciar radioterapia y a retomar una quimioterapia más fuerte tras descubrir residuos en el hígado y los pulmones.

El futuro del tratamiento aún es incierto. “Por ahora no está definido. No sé, pero igual con toda la actitud, sea lo que tenga que pasar, el tiempo que sea, la actitud sigue arriba”, aseguró en Red+ Noticias con el periodista Sebastián García.

Ante la pregunta sobre cómo mantiene el ánimo frente a la enfermedad, Julio explicó: “Este proceso me ha enseñado que hay cosas que no podemos controlar. No está en nuestras manos. No trato de enfocarme en lo malo, simplemente lo ignoro y sigo con mis procesos. El ejercicio es lo que más me ha mantenido con el ánimo arriba. No me quiero quedar quieto. Y la alimentación, una buena alimentación es lo que más ayuda. Somos lo que comemos”.

Antes del diagnóstico, Julio estudiaba ingeniería agrícola en la Universidad Nacional de Bogotá. Su interés por migrar a Australia surgió del deseo de perfeccionar el inglés y buscar nuevos rumbos. Hoy, su experiencia lo ha llevado a repensar sus prioridades: “La vida es un constante cambio (…) Adaptarnos es lo que determina nuestro futuro”.

Aunque extraña Colombia, la familia, los primos, tíos y la comida típica del país, por ahora no ha podido regresar. La familia continúa recibiendo donaciones y trabajos ocasionales para sostener el proceso.

Ante la adversidad, Julio comparte un mensaje para quienes le brindan apoyo: “Si siguen donando, en serio, ayuda demasiado. Si no pueden, una oración es importante, lo que importa es la intención. Y si no es ayudarme a mí directamente, ayuden a otras personas, sean buenas personas con quien tengan al lado”.

Julio invita a apreciar los detalles cotidianos y enfocar la energía en lo positivo. Considera que cuidar el ánimo es fundamental cuando el cuerpo enfrenta dificultades: “Si el cuerpo ya está maltratado, la mente no puede acompañarla, tiene que ser ese plus que ayude al cuerpo a subsistir”.