Colombia

Suspenden concierto de Shakira en Argentina por tormenta eléctrica en el estadio Kempes de Córdoba

Miles de personas debieron evacuar luego de que varios relámpagos y fuerte lluvia obligaran a finalizar anticipadamente el show, cuando faltaban aún varios temas para completar la presentación programada

La cantante informa a sus seguidores que deben evacuar el estadio Mario Alberto Kempes tras intensificarse la tormenta eléctrica, priorizando la seguridad del público y de su equipo.

La noche del domingo en Córdoba, Argentina tuvo un desenlace inesperado para más de 50.000 personas presentes en el estadio Mario Alberto Kempes, cuando el concierto de Shakira fue suspendido por una tormenta eléctrica. El espectáculo, que había comenzado poco antes de las 21:40, tuvo que ser interrumpido a las 23:12 debido a la intensificación de la lluvia y los riesgos de una posible descarga eléctrica.

La organización anunció por altoparlantes y pantallas que el evento se daba por finalizado a causa de “condiciones climáticas adversas”, medida que motivó una rápida evacuación y generó malestar entre los asistentes, quienes esperaban un cierre de gira a la altura de una de las artistas más convocantes de la música latina.

El día del concierto estuvo marcado por un clima inestable en Córdoba. Durante la semana, la ciudad había registrado altas temperaturas y se mantenían alertas meteorológicas, aunque la productora del evento había asegurado a lo largo de los días previos que el recital seguiría adelante bajo cualquier condición. Esta confirmación generó confianza en el público, que ya desde temprano comenzó a congregarse en los alrededores del estadio.

Las puertas del Mario Alberto Kempes se abrieron a las 18:00, y pronto los alrededores se poblaron de seguidores portando disfraces, banderas y atuendos coloridos. El show comenzó con la actuación de Tizishi como telonera, que calentó el ambiente y preparó el ánimo de los presentes para la aparición de Shakira.

La presentación se interrumpió debido
La presentación se interrumpió debido a una intensa tormenta eléctrica que generó un operativo de evacuación - crédito captura de video

El arranque y el desarrollo bajo la lluvia

El espectáculo principal estaba programado para las 21, pero el inicio se retrasó unos 40 minutos por motivos climáticos. Finalmente, Shakira apareció en escena con su característica “caminata de la loba”, seguida por fanáticos y perfiles de redes sociales invitados por la organización.

En su saludo inicial, la artista compartió su alegría por cerrar la gira en Córdoba, y destacó su vínculo con el público argentino. El repertorio incluyó temas emblemáticos como Estoy aquí, Las de la intuición, Te felicito, Inevitable y nuevas versiones de otras canciones que abrieron el entusiasmo de la multitud. El clima lluvioso sumó un componente singular: la artista mantuvo la energía y la interacción, incluso secándose el cabello frente a miles de personas, asegurando que “la lluvia es fría, pero ustedes me calientan”.

La puesta en escena contó con recursos visuales, pulseras luminosas y coreografías grupales que se adaptaron a la lluvia. El público, lejos de dispersarse, redobló la energía y acompañó cada canción sin importar el agua.

La lista de canciones prevista
La lista de canciones prevista indicaba que apenas faltaban cinco temas para el cierre oficial del espectáculo cuando la tormenta obligó a suspenderlo. - crédito captura de video

La tormenta eléctrica y la suspensión

Mientras avanzaba el recital, la tormenta se intensificó y comenzaron a observarse relámpagos y truenos en las cercanías. Luego de interpretar “Pies descalzos, sueños blancos”, Shakira debió detener el show y anunció ante la multitud: “Por truenos y relámpagos, nos piden evacuar”. Inmediatamente después, se comunicó por altoparlante y en pantalla gigante que el evento se daba oficialmente por finalizado.

El equipo de seguridad procedió a organizar la evacuación del estadio, pidiendo a los asistentes que utilizaran la salida más cercana y aclarando que no era necesario regresar por el acceso original. Esta medida buscó agilizar la desconcentración ante la presencia de más de 50.000 personas, muchas de ellas vulnerables a las inclemencias del tiempo.

Reacciones y operativo de evacuación

La decisión de suspender el concierto despertó frustración y bronca en gran parte de los asistentes. En redes sociales, los comentarios apuntaron principalmente a la organización, que en días previos había asegurado la continuidad del show y durante la noche aplicó una evacuación bajo la lluvia y el barro.

Entre los mensajes compartidos por los fans, se multiplicaron los pedidos de devolución del dinero de las entradas y los reclamos por una posible reprogramación. Algunos asistentes narraron la experiencia como una gran desilusión, mientras que otros destacaron el profesionalismo de la cantante al priorizar la seguridad por encima de la continuidad del show.

El público manifestó frustración y
El público manifestó frustración y desconcierto tras la inesperada interrupción del espectáculo, mientras persistían dudas sobre la reprogramación y el manejo de la evacuación en el estadio. - crédito X

Un espectáculo inconcluso y expectativas futuro

La lista de canciones prevista indicaba que apenas faltaban cinco temas para el cierre oficial del espectáculo cuando la tormenta obligó a suspenderlo. La noche, que prometía un cierre apoteósico de la gira, terminó con una multitud caminando a paso rápido bajo la lluvia para abandonar el predio, sin poder celebrar ni despedir a la artista en condiciones normales.

La infraestructura de la zona aledaña al estadio y la organización del operativo de salida volvieron a cuestionarse ante la nueva prueba que significó la evacuación de miles de personas en simultáneo y en condiciones adversas.

Por el momento, no se difundió información oficial respecto a una reprogramación o devolución de entradas para quienes quedaron insatisfechos con el resultado de la noche. El segundo y último concierto de Shakira en el estadio Kempes aún sigue anunciado para este lunes 15 de diciembre, con la expectativa puesta en que las condiciones meteorológicas permitan un desarrollo completo y sin interrupciones.

Temas Relacionados

ShakiraEstadio KempesTormenta eléctricaConcierto suspendidoCórdobaArgentinaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

