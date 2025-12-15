Pillaron a Carlos Ramón González, prófugo en Colombia por corrupción, en una parranda vallenata en Nicaragua

Carlos Ramón González, exdirector del DNI, fue grabado disfrutando de una fiesta vallenata en Nicaragua, mientras sigue prófugo de la justicia colombiana - crédito Colprensa - Feepik

Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, es uno de los prófugos más buscados por la justicia colombiana, pero en un giro inesperado, fue grabado disfrutando de una fiesta vallenata en Nicaragua.

A pesar de las acusaciones en su contra por corrupción y el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), González fue captado en video bailando durante una presentación en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua, mientras el país aún espera su extradición.

Las imágenes, reveladas por W Radio, muestran a González participando activamente en la parranda que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2025. Este evento, de carácter oficial y promovido por la Cancillería de Colombia, se celebró en el Salón de los Cristales del mencionado teatro a las 7:00 p. m.

Aunque la fiesta fue organizada por el Gobierno colombiano, la presencia del exfuncionario en la misma provocó una ola de indignación, considerando su estatus de fugitivo.

El 11 de diciembre de 2025, Carlos Ramón González fue grabado participando en una fiesta organizada por la Cancillería colombiana en Nicaragua - crédito @tnrd_oficial/Instagram

En respuesta a las revelaciones publicadas por el medio mencionado, Humberto “Papo” Amin, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, expresó su enojo a través de sus redes sociales, donde condenó tanto las acciones de González como las del Gobierno nacional.

“¿El PRÓFUGO Carlos Ramón González en parranda vallenata en Nicaragua? De ser cierto, esto sería uno de los capítulos más grotescos en la historia de Colombia, todo gracias a @petrogustavo. Y tras del hecho dicen que fue un evento de la Cancillería.... (sic)“, escribió el político en su cuenta de X.

Humberto "Papo" Amin estalló contra el Gobierno Petro por ser de alguna manera “cómplice” de Carlos Ramón González - crédito @papoaminCD/X

En cuanto a Daniel Briceño, concejal de Bogotá, también miembro del Centro Democrático y cabeza de lista para la Cámara de Representantes en 2026 por su partido, utilizó la misma red social para rechazar las revelaciones sobre el caso.

El abogado expresó que todo lo sucedido era una grave irresponsabilidad laboral por parte de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, ya que, de acuerdo con su denuncia, González no había estado en un evento cualquiera, sino en uno financiado directamente por el Gobierno nacional.

“La Fiscal de bolsillo de Petro dejó volar a Carlos Ramón González cabecilla del robo a la UNGRD y dueño del partido Verde. Hoy Carlos Ramón está en Nicaragua en parrandas vallenatas financiadas por recursos públicos burlándose del país. LUZ ADRIANA CAMARGO FISCAL DE BOLSILLO (sic)”, compartió el concejal desde la red social X.

Daniel Briceño condenó las acciones del Gobierno y cuestionó la gestión de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, en el caso de Carlos Ramón González - crédito @Danielbricen/X

Carlos Ramón González: un fugitivo que se burla de la justicia de Colombia desde Nicaragua

Carlos Ramón González es señalado como uno de los principales responsables de un desfalco millonario ocurrido en la Ungrd, entidad estatal encargada de gestionar los riesgos de desastres en Colombia. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario lideró una red que facilitaba pagos ilegales a servidores públicos a cambio de agilizar trámites administrativos relacionados con reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro.

Las evidencias apuntan a que González, a través de intermediarios como Olmedo López —exdirector de la entidad— gestionó pagos por más de 3.000 millones de pesos a Iván Name (expresidente del Senado) y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle (expresidente de la Cámara de Representantes), que presuntamente colaboraron para agilizar dichos trámites.

A raíz de estas acusaciones, el exfuncionario fue citado por la justicia colombiana, que ordenó su captura en 2023. Desde ese momento, González se encuentra prófugo y su paradero es un misterio, a pesar de las advertencias internacionales emitidas por Interpol, que ya lo ‘carteleó’ con circular roja.

Información clave proporcionada por Olmedo López permitió a la Fiscalía ampliar las investigaciones hacia nuevos implicados, como Carlos Ramón González - crédito Presidencia

Además, en octubre de 2025, González intentó bloquear su captura mediante una acción de tutela en Colombia. El exfuncionario solicitó que se anulara la circular roja de Interpol que pesa sobre él, alegando que su situación debía revisarse bajo nuevos términos legales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Colombia, con la intervención del magistrado Gerardo Babosa, determinó que la solicitud era “improcedente”.

La Corte explicó que la acción no cumplía con los requisitos necesarios para que se dictara una medida cautelar y no demostró la urgencia que justificara su anulación.

La extradición de González es un proceso pendiente que sigue sin resolverse

Cuando se conoció que él se encontraba en Nicaragua, el Gobierno colombiano solicitó la extradición de González; según declaraciones de Eduardo Montealegre, entonces ministro de Justicia, las posibilidades de que el exfuncionario fuera extraditado eran “muy amplias”.

Carlos Ramón González, señalado como uno de los principales responsables del desfalco millonario en la Ungrd, sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por la justicia colombiana - crédito Presidencia de la República

Según el exministro, el tratado de extradición entre Colombia y Nicaragua no permitiría que González eludiera la justicia, ya que no se trata de un delito político y no existían motivos legales que pudieran invalidar la solicitud.

El tratado estipula que la extradición puede ser rechazada únicamente si el delito cometido es de índole política o si el crimen no está penado en ambos países. Sin embargo, los delitos que se le imputan a González, como corrupción y lavado de activos, son plenamente reconocidos y punibles tanto en Colombia como en Nicaragua, lo que deja pocas bases para que su extradición fuera rechazada.