Colombia

Medicina Legal dio el reporte oficial de los jóvenes fallecidos en el accidente en Remedios, Antioquia: entregará los cuerpos este lunes

La institución de ciencias forenses aseguró que, entre las víctimas mortales, se encontraban nueve menores de edad, además de un joven transgénero

Medicina Legal reportó 9 menores
Medicina Legal reportó 9 menores de edad fallecidos en el accidente en la vía Segovia - Remedios, en Antioquia - crédito Colprensa/X

Un día después de que conocerse la trágica noticia ocurrida en la vía entre Remedios y Segovia, en Antioquia, en la que fallecieron 17 jóvenes en su mayoría egresados de la Institución Educativa Liceo Antioqueño, en Bello, producto de la caída de un bus de servicio especial por un risco, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó el balance oficial del accidente.

A través de un comunicado, la institución de ciencias forenses señaló que, del total de los cuerpos que arribaron a la sede en Medellín, nueve de ellos corresponde a menores de edad egresados del plantel educativo.

Asimismo, Medicina Legal señaló que una de las víctimas mortales era un joven transgénero que no había superado la mayoría de edad.

“Como resultado del proceso de identificación, se determinó que diez (10) de las personas fallecidas corresponden a personas de sexo femenino, seis (6) a personas de sexo masculino y una (1) persona identificada como hombre transgénero. Del total, nueve (9) corresponden a personas menores de edad: seis (6) de sexo femenino, dos (2) de sexo masculino y una (1) persona identificada como hombre transgénero”, señaló la institución.

La entidad aseguró que los
La entidad aseguró que los cuerpos serán entregados a partir del lunes 15 de diciembre - crédito Medicina Lega

Asimismo, la entidad aseguró que, una vez adelantadas las necropsias de los 17 cuerpos del fatal accidente, a partir del medio día de este lunes serán entregados a sus familiares para las respectivas exequias.

Con la culminación de este proceso, el Instituto informa que a partir de las 12:30 p.m. se iniciará el procedimiento de entrega de los cuerpos a los familiares, brindando la orientación y el acompañamiento institucional correspondientes. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reitera su compromiso con la verdad científica, la dignidad humana y la atención respetuosa a las víctimas y sus familias”, señaló la entidad.

Por su parte, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, se solidarizó con los familiares de los 16 jóvenes y el conductor que perdieron la vida tras caer por un barranco de más de cuarenta metros cuando regresaban de una excursión por su graduación de bachillerato.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lamenta profundamente el accidente de tránsito ocurrido en la vía Remedios-Zaragoza, en el nordeste del departamento de Antioquia, hacia las 5:40 a. m. del domingo 14 de diciembre de 2025, y expresa su solidaridad y condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas”, señaló el funcionario.

El vehículo cayó a un abismo de unos 80 metros, dejando un saldo inicial de 16 personas muertas - crédito X

Entretanto, el departamento de Antioquia y el municipio de Bello declararon tres días de duelo tras la muerte de los 16 jóvenes recién graduados del Liceo Antioqueño, quienes fallecieron en un accidente de tránsito mientras regresaban de Tolú.

El siniestro ocurrió en el sector de El Chispero, entre Remedios y Zaragoza, cuando el bus en el que viajaban se salió de la vía y cayó a un abismo de más de 40 metros, según testimonios de sobrevivientes.

Mientras los cuerpos eran trasladados a Medellín en un helicóptero de la Policía Nacional la noche del domingo, la comunidad educativa del Liceo Antioqueño organizó una velatón en homenaje a las víctimas. Durante el acto, se realizó un último llamado a lista, en el que los asistentes respondieron “ausente” al escuchar cada nombre, alzando velas encendidas.

El gobernador Andrés Julián Rendón anunció la medida de duelo y dispuso que las banderas en los edificios públicos ondeen a media asta. “¡Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece! Antioquia decreta tres días de duelo por las víctimas del accidente vial en carreteras del Nordeste. Las banderas en los edificios públicos se izarán a media asta en su honor”, expresó.

El patio del Liceo Antioqueño
El patio del Liceo Antioqueño se convirtió en un santuario improvisado con velas y flores blancas durante la jornada de solidaridad - crédito Captura video

La alcaldía de Bello, encabezada por Lorena González Ospina, se sumó al decreto y promovió la iniciativa “Bello guarda silencio”, invitando a los habitantes a reducir el ruido, evitar la pólvora y apagar los alumbrados en sus hogares.

Los nombres de las víctimas son: Carlos Cardona, Daniel Arismendy Fernández, José Manuel Orrego Palacio, Juan Andrés Hincapié, Laura Salazar, María Camila Pérez Sánchez, María Fernanda Londoño Jiménez, Mariana Galvis Arias, Mariana Upegui Escobar, Mateo Castaño López, Mathías Berrío Cardona, Paulina Anduquia Builes, Sara Escobar Mera, Susana Arango Mejía, Valeria López y Yeraldin Yepes.

