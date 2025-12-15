Marulito Vlogs, reconocido creador de contenido, asegura que le están haciendo brujería: “Es real, existe”

El creador de contenido aseguró que le están haciendo brujería, pero que no se ha dejado derrotar - crédito @marulito_vlog/TikTok

Marlon Clavijo, conocido en redes sociales como Marulito Vlogs, es un reconocido creador de contenido en YouTube, conocido por sus videos diarios en los que habla sobre su vida familiar, relaciones, mudanzas, videojuegos y momentos emotivos con su hija y su familia, mostrando un estilo de vida relatable y cercano a sus seguidores.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Clavijo compartió con sus seguidores una información que lo tiene preocupado, pues asegura que “me quieren ver caer” con un método que involucra energías oscuras como la brujería.

“Me dijo que me estaban haciendo brujería. La brujería es real. La brujería existe”. Así inició el testimonio del creador de contenido, que le contó a sus seguidores la convicción de que fuerzas negativas han influido en su vida.

Y agregó: “Siempre háganse chequear de esas personas que tienen dones, porque la maldad existe”, advirtió, convencido de que su situación no es un simple rumor, sino una experiencia tangible que ha comenzado a marcar su día a día.

Marulito relata que la brujería que le atribuyen tiene un propósito claro: “Me están haciendo brujería para verme caer y, pues... Porque uno es fuerte, no se ha dejado derrotar, pero muchas cosas me han pasado en todo este tiempo, desde que me salí de la casa, desde que salí de mi hogar.”

Según su relato, desde que decidió independizarse y vivir solo, los problemas comenzaron a acumularse. “Todo empezó a salirme mal. Todo, todo empezó a salirme mal”, confesó en el video, describiendo una serie de dificultades que atribuye a la acción de terceros.

En medio de esta situación, Marulito ha buscado apoyo en personas con dones espirituales. “Siempre háganse chequear de esas personas que tienen dones”, insiste, convencido de que la ayuda espiritual es fundamental para enfrentar la maldad.

Además, destaca la importancia de la fe: “He buscado mucho de Dios. Siempre he estado con Dios y sentí una conexión muy bonita con él cuando estuve viviendo solo en el apartamento donde vivía antes de la finca”.

Durante ese periodo de soledad, asegura que la espiritualidad se convirtió en un refugio y una fuente de fortaleza.

La experiencia de vivir solo, lejos de su entorno habitual, le permitió profundizar en su relación consigo mismo y con lo divino. “Era yo solo, solo, encerradito, solo recibiendo visitas de mi familia, solo con mi familia. Todo ese tiempo estuve solo, solo, completamente solo con Manuela”, recuerda.

Sin embargo, también identifica ese momento como el inicio de los problemas: “Pero como que ahí ya empezaron a hacerme la brujería y me veían tan feliz y tan parchado que me querían joder, me querían joder y desde ahí me salieron... No, todo empezó a salirme mal.”

A pesar de las adversidades, Marulito resalta el apoyo recibido tanto de su familia como de sus seguidores. Entre saludos y mensajes de aliento provenientes de diferentes países, expresa gratitud y reconoce el valor de quienes lo acompañan en este proceso.

“Pero con el favor de Dios, ya otra vez a pararme con, con toda”, concluyó, mostrando determinación para superar los obstáculos.

De cara al futuro, el video blogger comparte su deseo de reorganizar su vida, emprender nuevos viajes y fortalecer los lazos con su hija y su familia, con la esperanza de explorar el mundo juntos y dejar atrás las dificultades.

Incluso, entre sus seguidores hay quienes afirman que esos problemas de brujería pueden estar relacionados con la ruptura y que podría estar inventando la situación por la pelea que tuvo con Mafe Cardona.

“Quién en su sano juicio le haría brujería a Marulito”; “claro, la brujería existe, pero también el karma y uno cosecha lo que siembra”; “Mafe sale de paseo y Marulito ike le están haciendo brujería”; “ahora lo quieren ver caer”, entre otros.