Lina Tejeiro habló de la muerte de su perro, Romeo, y conmovió a sus seguidores: “Se fue un pedacito de mí”

Lina Tejeiro confirmó en sus redes sociales el 14 de diciembre que sufrió una pérdida importante. Se trató de su mascota Romeo, un pomerania que la acompañaba todos los días desde hace más de 8 años, de acuerdo con lo revelado por la actriz.

Además del carrete de fotografías que compartió con sus seguidores sobre algunos momentos que vivió con el canino, Tejeiro publicó un video en el que agradeció a sus seguidores por el respaldo que le han dado en estos días de dolor por la partida del peludito.

La narración de Lina Tejeiro sobre la despedida de su perro Romeo destaca por la intimidad y el impacto emocional que le imprime a su relato, especialmente al describir la atmósfera de su hogar tras la pérdida: “Ahora todo es silencio”, expresó la actriz.

Sumado a esto, la muerte de su mascota coincide con una etapa significativa en su carrera, pues debió enfrentar el dolor personal en simultáneo con el estreno y cierre de su primera obra de teatro, pues su compañero fiel completaba 30 días bajo revisión médica.

La complicada enfermedad de Romeo, fue diagnosticada a mediados de 2025. Durante ese periodo, la actriz emprendió un tratamiento junto a una endocrinóloga veterinaria, que incluyó la hospitalización del perro durante un mes, donde recibió alimentación con sonda cada seis horas.

Tejeiro relató que, pese a que “el pelaje de Romeo se vio afectado”, él mismo logró recuperarse, al igual que su cuadro de “síndrome de Cushing”, que también fue estabilizado. Los portales médicos especializados advierten que este síndrome implica un exceso de cortisol y puede derivar en daños severos en órganos vitales, incluido el páncreas.

El duelo de la actriz se intensificó al tener que continuar con sus compromisos profesionales durante los peores días de Romeo. “Ayer viví de verdad eso de ‘el show debe continuar’. Con el corazón hecho pedazos y un nudo en la garganta hice la última función de mi primera obra de teatro”, reconoció la actriz de Nuevo rico, nuevo pobre, dando cuenta del peso de la situación en su ánimo y desempeño.

La ausencia de Romeo se refleja en los detalles cotidianos, según relata la propia artista: mencionó que antes su perro “ladraba constantemente, mordía su pantalón cuando ella iba a salir, peleaba con Kimmy y se hacía sentir en cada momento”. Ahora, “solo hay silencio”.

Y agregó: “Hoy entiendo cuando se dice ‘el show debe continuar’. Y no hablo de un show, hablo de la vida. Voy a tratar de llevar este dolor de la manera más sana posible. Voy a darlo todo para volverme a sentir feliz, porque tengo muchos motivos para estarlo”.

Este propósito, enfatizó Tejeiro, lo asume para el bienestar de sus otras mascotas —Kimmy, Da Vinci, Coco y Nerón—, así como por el apoyo de su familia y amistades.

“Voy a tratar de llevar este dolor de la manera más sana posible”, fue otra de las frases con las que definió su proceso de sanación, tras relatar la última noche que compartió con Romeo, quien dormía habitualmente con ella.

Entre los mensajes que dejaron algunos de sus amigos cercanos como sus familiares, destacan los de creadores de contenido como Silvy Araujo y Greeicy:

“Abrazos reconfortantes, llenos de tranquilidad en estos momentos, sé que se siente🥺❤️ mucha paz y serenidad en tu ser. ¡Dios te bendiga a ti y a tus bebés"; “Mi Lini lo siento mucho! Te quiero, te mando mucha fuerza ❤️❤️“; ”Un abrazo fuerte Lina ❤️ los que amamos los animales entendemos por lo que estás pasando 🥹“, entre otros.

Y es que la actriz perdió también hace algunos meses a su perrita Frida, a quien también le dedicó en su momento emotivos mensajes tras la pérdida que sufrió.