Colombia

Lina Tejeiro habló de la muerte de su perro, Romeo, y conmovió a sus seguidores: “Se fue un pedacito de mí”

La llanera no dudó en reaccionar a las muestras de cariño de sus seguidores, que la han llenado de mensajes tras conocer la pérdida de la actriz tras días de hospitalización del canino

Guardar
Lina Tejeiro lamentó la muerte de su mascota Romeo - crédito @linatejeiro/IG

Lina Tejeiro confirmó en sus redes sociales el 14 de diciembre que sufrió una pérdida importante. Se trató de su mascota Romeo, un pomerania que la acompañaba todos los días desde hace más de 8 años, de acuerdo con lo revelado por la actriz.

Además del carrete de fotografías que compartió con sus seguidores sobre algunos momentos que vivió con el canino, Tejeiro publicó un video en el que agradeció a sus seguidores por el respaldo que le han dado en estos días de dolor por la partida del peludito.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Lina Tejeiro compartió con Romeo
Lina Tejeiro compartió con Romeo por más de 8 años, según contó en redes - crédito @linatejeiro/IG

La narración de Lina Tejeiro sobre la despedida de su perro Romeo destaca por la intimidad y el impacto emocional que le imprime a su relato, especialmente al describir la atmósfera de su hogar tras la pérdida: “Ahora todo es silencio”, expresó la actriz.

Sumado a esto, la muerte de su mascota coincide con una etapa significativa en su carrera, pues debió enfrentar el dolor personal en simultáneo con el estreno y cierre de su primera obra de teatro, pues su compañero fiel completaba 30 días bajo revisión médica.

La complicada enfermedad de Romeo, fue diagnosticada a mediados de 2025. Durante ese periodo, la actriz emprendió un tratamiento junto a una endocrinóloga veterinaria, que incluyó la hospitalización del perro durante un mes, donde recibió alimentación con sonda cada seis horas.

Lina Tejeiro conmovió con testimonio
Lina Tejeiro conmovió con testimonio sobre su perrita Frida la cual falleció hace dos meses y ella aseguró que volvió - crédito @linatejeiro/Instagram

Tejeiro relató que, pese a que “el pelaje de Romeo se vio afectado”, él mismo logró recuperarse, al igual que su cuadro de “síndrome de Cushing”, que también fue estabilizado. Los portales médicos especializados advierten que este síndrome implica un exceso de cortisol y puede derivar en daños severos en órganos vitales, incluido el páncreas.

El duelo de la actriz se intensificó al tener que continuar con sus compromisos profesionales durante los peores días de Romeo. “Ayer viví de verdad eso de ‘el show debe continuar’. Con el corazón hecho pedazos y un nudo en la garganta hice la última función de mi primera obra de teatro”, reconoció la actriz de Nuevo rico, nuevo pobre, dando cuenta del peso de la situación en su ánimo y desempeño.

Lina Tejeiro y sus mascotas
Lina Tejeiro y sus mascotas - crédito @linatejeiro/Instagram

La ausencia de Romeo se refleja en los detalles cotidianos, según relata la propia artista: mencionó que antes su perro “ladraba constantemente, mordía su pantalón cuando ella iba a salir, peleaba con Kimmy y se hacía sentir en cada momento”. Ahora, “solo hay silencio”.

Y agregó: “Hoy entiendo cuando se dice ‘el show debe continuar’. Y no hablo de un show, hablo de la vida. Voy a tratar de llevar este dolor de la manera más sana posible. Voy a darlo todo para volverme a sentir feliz, porque tengo muchos motivos para estarlo”.

Este propósito, enfatizó Tejeiro, lo asume para el bienestar de sus otras mascotas —Kimmy, Da Vinci, Coco y Nerón—, así como por el apoyo de su familia y amistades.

La llanera Lina Tejeiro compartió
La llanera Lina Tejeiro compartió con sus seguidores la noticia de que su mascota Romeo falleció - crédito @linatejeiro/IG

“Voy a tratar de llevar este dolor de la manera más sana posible”, fue otra de las frases con las que definió su proceso de sanación, tras relatar la última noche que compartió con Romeo, quien dormía habitualmente con ella.

Entre los mensajes que dejaron algunos de sus amigos cercanos como sus familiares, destacan los de creadores de contenido como Silvy Araujo y Greeicy:

“Abrazos reconfortantes, llenos de tranquilidad en estos momentos, sé que se siente🥺❤️ mucha paz y serenidad en tu ser. ¡Dios te bendiga a ti y a tus bebés"; “Mi Lini lo siento mucho! Te quiero, te mando mucha fuerza ❤️❤️“; ”Un abrazo fuerte Lina ❤️ los que amamos los animales entendemos por lo que estás pasando 🥹“, entre otros.

Y es que la actriz perdió también hace algunos meses a su perrita Frida, a quien también le dedicó en su momento emotivos mensajes tras la pérdida que sufrió.

Temas Relacionados

Lina TejeiroMascota Lina TejeiroRomeo mascota Lina TejeiroColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa citó de urgencia a la cúpula militar por presunta ‘metida de mano’ de Isabel Zuleta en operaciones estratégicas: ya hay fecha

Las autoridades buscan esclarecer la posible participación de la senadora, familiares y allegados en intentos para frenar operaciones militares, luego de las denuncias de varios generales

Ministro de Defensa citó de

Empresa del bus accidentado en Antioquia que dejó 17 fallecidos se pronunció: “Estamos atentos a la investigación”

Precolombina de Turismo Especializado (Precoltur) lamentó la muerte de los 16 estudiantes y del conductor tras el accidente en la vía que conecta los municipios de Segovia y Remedios

Empresa del bus accidentado en

Álvaro Uribe anticipó que anunciará la candidata presidencial del Centro Democrático: “Creo que este fin de semana”

La colectividad prevé dar a conocer el nombre de su representante antes de la fecha inicialmente prevista, tras un proceso de selección que combina encuestas digitales y un colegio electoral, según lo informado por sus directivos

Álvaro Uribe anticipó que anunciará

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 15 de diciembre de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Centro Democrático se pronunció oficialmente sobre la elección de su candidata presidencial para las elecciones en 2026

El partido de oposición desestimo supuestas versiones en las que se habría conocido el nombre de la persona que liderará las banderas del uribismo en los comicios presidenciales del año entrante

Centro Democrático se pronunció oficialmente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Andrea Serna respondió si el

Andrea Serna respondió si el ‘Desafío del siglo XXI’ es o no libreteado: “Puede ir variando un poco en el camino”

Marilyn Patiño fue confirmada por ‘el Jefe’ para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Voy a tener un poder”

Yina Calderón le envió fuerte mensaje a Johanna Fadul por su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “¿Para qué vas?”

Suspenden concierto de Shakira en Argentina por tormenta eléctrica en el estadio Kempes de Córdoba

Wilmar Roldán reveló cuál es la barra “más jodida” del país con particular anécdota: “La mano del muerto saliendo así”

Deportes

Presidente de Deportivo Pereira incumplió

Presidente de Deportivo Pereira incumplió órdenes de la Superintendencia de Sociedades: deberá pagar millonaria multa

Fernando Gaviria recibió dura condena por conducir borracho en Mónaco: “Usted es un peligro público”

Deportes Tolima confirmó precio de la boletería para la final de vuelta de la Liga BetPlay: “La hoguera del indio es solo nuestra”

Luis Suárez marcó doblete con Sporting Lisboa y es líder de la tabla de goleadores: así califican al jugador de la selección Colombia

FIFA entregará el premio The Best, sin la presencia de las estrellas, el 16 de diciembre: estos son los colombianos nominados