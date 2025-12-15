Colombia

Embajada de Estados Unidos en Bogotá se refirió al paro armado decretado por el ELN: "Es inaceptable e ilógico"

La delegación diplomática estadounidense en Bogotá señaló que los anuncios de acciones armadas del ELN representan un riesgo para la tranquilidad y el bienestar de la sociedad colombiana

La representación diplomática estadounidense en
La representación diplomática estadounidense en Colombia manifestó su inconformidad ante los anuncios de un paro armado, subrayando que tales acciones afectan la estabilidad y la seguridad de la nación sudamericana - crédito Colprensa y REUTERS/Federico Ríos

El ELN anunció un paro armado de 72 horas que comenzará a las 6:00 de la mañana del 14 de diciembre y finalizará a la misma hora el 17 de diciembre en Colombia.

El grupo justificó esta acción en respuesta a lo que describe como una nueva fase de políticas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, además de señalar supuestas amenazas de intervención militar de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe.

Frente a estos anuncio del grupo guerrillero, la embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó su rechazo a las amenazas a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. La sede diplomática calificó de “inaceptables e ilógicas” las advertencias del grupo armado.

La embajada manifestó su postura frente a las amenazas persistentes del ELN, calificando sus acciones como un ataque directo contra la estabilidad y la seguridad de Colombia.

En un mensaje difundido en redes sociales, la sede diplomática recalcó su descontento con las actividades ilícitas del grupo y los perjuicios ocasionados a la población.

“Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques, y el abuso del digno pueblo colombiano”, escribió la sede diplomática en su publicación.

Embajada de Estados Unidos en
Embajada de Estados Unidos en Colombia arremetió en contra de las acciones del ELN - crédito @USEmbassyBogota

De igual manera, señaló que el discurso del ELN, que busca justificarse como una protesta en defensa de los derechos de los colombianos, en realidad afecta principalmente a la propia ciudadanía. La embajada cuestionó la lógica de tales acciones y enfatizó que quienes terminan perjudicados son siempre los habitantes del país.

“Pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá, como siempre. Es inaceptable e ilógico”, comentó la embajada.

Además, la embajada subrayó su respaldo a las autoridades colombianas y a la población, destacando el compromiso de su gobierno en apoyar los esfuerzos nacionales contra el crimen organizado.

“Reiteramos nuestro firme apoyo al Gobierno Nacional, a la valiente fuerza pública y a todos los colombianos en la lucha contra los grupos armados ilegales y en la defensa de nuestros”, concluyeron en su mensaje de la red social X.

El mensaje de la embajada se produjo como reacción a un mensaje del ministro de Defensa del Gobierno de Gustavo Petro, Pedro Sánchez quien cuestionó las verdaderas intenciones del ELN y denunció los daños causados por sus actividades criminales.

La autoridad expresó que, lejos de perseguir objetivos de justicia social, el grupo utiliza la violencia y la intimidación contra las comunidades rurales, especialmente los campesinos, y reiteró la disposición total de la Fuerza Pública para proteger a la población. Además, invitó a la ciudadanía a aportar información que permita preservar vidas, garantizando confidencialidad.

Ministro de Defensa también cuestionó
Ministro de Defensa también cuestionó a la guerrilla del ELN en un mensaje en su cuenta de la red social X - crédito @PedroSanchezCol

“¿Por qué el cartel del ELN persiste en amenazar y aterrorizar a nuestros campesinos? La respuesta está en su ADN criminal. Cínicamente dicen que buscan la justicia social y equidad pero asesinan, secuestran, extorsionan y buscan esclavizar a nuestros campesinos en el narcotráfico. Todas las capacidades de la Fuerza Pública está desplegada para brindar la tranquilidad y seguridad de los colombianos. Si tiene alguna información para proteger la vida, llamen al 157 o 107. Absoluta reserva", comentó en su mensaje el jefe de la cartera de Defensa.

Con respecto al paro armado denunciado por el grupo armado ilegal, su comunicado difundido el viernes 12 de diciembre, el ELN denunció lo que considera una “injerencia del imperialismo norteamericano” con el fin de promover el “saqueo” de los recursos naturales de Colombia.

El paro armado del ELN
El paro armado del ELN inicia el 14 de diciembre y busca advertir a la población civil sobre sus acciones - crédito @UltimaHoraCR/X

El grupo insurgente argumentó: “Como organización guerrillera revolucionaria, luchamos por la defensa de la vida, amenazada por la acumulación del capital. Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante”.

