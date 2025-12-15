Aprueban ponencia positiva que mantiene vivo el Ministerio de Igualdad: Juan Carlos Florián celebró la decisión tomada en el Congreso

Juan Carlos Florián se mostró optimista con la decisión del Senado, referente al futuro del Ministerio de Igualdad - crédito @MinIgualdad_Col/X

El debate sobre el futuro del Ministerio de Igualdad y Equidad de Género en Colombia, que terminará -por ahora- al final de la presente legislatura, tuvo un giro decisivo tras la reciente votación en las comisiones Primeras conjuntas del Congreso de la República: que, tras hundir la ponencia de archivo, le dieron vía libre a la postura positiva, que busca prolongar la vida jurídica de esta cartera, luego del fallo de la Corte Constitucional que le puso caducidad.

La aprobación de la ponencia positiva del proyecto de ley que busca revivir esta cartera marca un momento clave en la agenda legislativa, mientras la discusión se reanudará el martes 23 de diciembre. En el Senado, se registró una votación de 12 sufragios por el sí y cero en contra; mientras que en la Cámara 20 congresistas apoyaron la proposición, y cuatro por el no, en un espaldarazo a la iniciativa que busca salvar del cierre a la dependencia creada en junio de 2023.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a esta decisión, la ministra de Igualdad, Juan Carlos Florián, celebró la decisión tomada en el Legislativo, al reiterar la importancia de la institución para el país.

“Hoy el Congreso de la República negó la proposición para archivar al Ministerio de la Igualdad y Equidad y aprobó su continuidad. Colombia necesita de esta institución para seguir transformando vidas y territorios de manera positiva”, afirmó Florián al medio. El funcionario insistió en el compromiso del Gobierno con la equidad, al declarar: “Reiteramos nuestro compromiso con la dignidad humana y por acabar con la desigualdad”, dijo Florián en la red social X.

En desarrollo...