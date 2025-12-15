Colombia

Aprueban ponencia positiva que mantiene vivo el Ministerio de Igualdad: Juan Carlos Florián celebró la decisión tomada en el Congreso

Las comisiones primeras conjuntas respaldaron la ponencia positiva, en una discusión que continuará el martes 23 de diciembre y con la que se pretende darle viabilidad a una cartera que, sino recibe respaldo en el legislativo, cerrará al final del presente periodo

Guardar
Juan Carlos Florián se mostró
Juan Carlos Florián se mostró optimista con la decisión del Senado, referente al futuro del Ministerio de Igualdad - crédito @MinIgualdad_Col/X

El debate sobre el futuro del Ministerio de Igualdad y Equidad de Género en Colombia, que terminará -por ahora- al final de la presente legislatura, tuvo un giro decisivo tras la reciente votación en las comisiones Primeras conjuntas del Congreso de la República: que, tras hundir la ponencia de archivo, le dieron vía libre a la postura positiva, que busca prolongar la vida jurídica de esta cartera, luego del fallo de la Corte Constitucional que le puso caducidad.

La aprobación de la ponencia positiva del proyecto de ley que busca revivir esta cartera marca un momento clave en la agenda legislativa, mientras la discusión se reanudará el martes 23 de diciembre. En el Senado, se registró una votación de 12 sufragios por el sí y cero en contra; mientras que en la Cámara 20 congresistas apoyaron la proposición, y cuatro por el no, en un espaldarazo a la iniciativa que busca salvar del cierre a la dependencia creada en junio de 2023.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a esta decisión, la ministra de Igualdad, Juan Carlos Florián, celebró la decisión tomada en el Legislativo, al reiterar la importancia de la institución para el país.

Hoy el Congreso de la República negó la proposición para archivar al Ministerio de la Igualdad y Equidad y aprobó su continuidad. Colombia necesita de esta institución para seguir transformando vidas y territorios de manera positiva”, afirmó Florián al medio. El funcionario insistió en el compromiso del Gobierno con la equidad, al declarar: “Reiteramos nuestro compromiso con la dignidad humana y por acabar con la desigualdad”, dijo Florián en la red social X.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Ministerio de IgualdadCongreso ColombiaJuan Carlos FloriánCongresoSenado ColombiaMinistro FloriánCorte ConstitucionalColombia-Noticias

Más Noticias

Andrés Pastrana arremetió contra Petro por sus declaraciones “inapropiadas e irresponsables” contra Kast: “No representa a los colombianos”

El expresidente rechazó las palabras del mandatario colombiano, que vinculó la victoria del líder de derecha a la Presidencia de Chile con un retroceso para la democracia

Andrés Pastrana arremetió contra Petro

Sinuano Día resultados de hoy 15 de diciembre de 2025

Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta

Sinuano Día resultados de hoy

J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

El artista confirmó el tour y recorrerá seis ciudades de Colombia entre marzo y mayo, con un espectáculo en formato 360 grados y un concepto visual centrado en las flores como símbolo de renovación y crecimiento

J Balvin anunció gira en

Gobierno chileno reaccionó a duros mensajes de Gustavo Petro en los que trató a José Antonio Kast de ‘nazi’: enviará nota de protesta

Álvaro Elizalde, ministro del Interior del Gobierno de Gabriel Boric, expresó la molestia del país austral frente a las afirmaciones del primer mandatario, que se expresó en las plataformas digitales en delicados términos contra el mandatario electo, que asumirá el poder en marzo de 2026

Gobierno chileno reaccionó a duros

Carlos Fernando Galán siguió cayendo en ranking de alcaldes de Sudamérica: así va el mandatario de Bogotá según el último sondeo

El sondeo internacional más reciente confirma una disminución en el respaldo ciudadano al funcionario, resultado que lo deja fuera del podio en la última clasificación regional de líderes municipales

Carlos Fernando Galán siguió cayendo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

J Balvin anunció gira en

J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se comprometió durante concierto de J Balvin en Bogotá

Feid estrenará su documental “XTHE ENDX” en salas de cine de Colombia

Karol G sorprendió con drástico cambio de ‘look’ mientras disfrutaba de unas vacaciones en Hawái

Exesposa de Mario Alberto Yepes reveló detalles de su divorcio del excapitán de la selección Colombia: “Tenía que ser así”

Deportes

El colombiano Jorge Carrascal es

El colombiano Jorge Carrascal es el jugador que más se valoriza en la millonaria plantilla del Flamengo

Jose Mourinho dejó irónica respuesta sobre Richard Ríos, en su mejor momento en el Benfica: “Creo que ha empeorado mucho”

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Futbolista de la selección Colombia tuvo sentido gesto con víctimas del accidente de bus de estudiantes en Antioquia

Colombianos sorprenden por la cantidad de entradas para el Mundial 2026 que han pedido: superan a los argentinos y a los europeos