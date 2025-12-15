Accidente de bus escolar en Remedios, Antioquia: conozca la historia de David, el “niño ángel” que sobrevivió a la tragedia

David Rúa Vallejo, sobreviviente de diecisiete años, logró pedir ayuda tras escalar el abismo y detener un camión - crédito composición fotográfica

El accidente de bus en Antioquia dejó un saldo de 17 personas fallecidas y más de veinte heridos en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando un vehículo que cubría la ruta Tolú-Medellín cayó a un abismo de cuarenta metros en la vía que conecta Segovia con Remedios.

Entre las víctimas mortales se encuentran el conductor y 16 estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, quienes participaban en una excursión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones apuntan a dos posibles causas del siniestro: una falla mecánica del bus o un microsueño por parte del conductor, agravado por el estado deficiente de la carretera.

Los sobrevivientes permanecen internados en hospitales de Remedios y Segovia. Algunos podrían ser trasladados a centros médicos de mayor complejidad debido a la gravedad de sus lesiones.

Las labores de rescate se activaron gracias a David Rúa Vallejo, un joven de 17 años que viajaba en el grupo.

La historia de David Rúa Vallejo, un joven de 17 años, se destacó entre los relatos de la tragedia. Ocupaba uno de los asientos delanteros del bus de la empresa Precoltur y, tras el accidente, logró salir del abismo y llegar hasta la vía principal para detener un tractocamión y pedir ayuda.

Según relató la madre de uno de los sobrevivientes al diario regional El Colombiano, “Rúa fue quien paró el camión y le dijo al conductor que le prestara el celular para mandarle un mensaje a su mamá a decirle que el bus se había accidentado. Al momento la mamá envió un mensaje al grupo diciendo lo que había pasado, porque ya estábamos preocupados porque el bus no daba señales. Solo teníamos que estaba parado en Remedios, pero nadie nos daba respuesta”.