Colombia

Accidente de bus escolar en Remedios, Antioquia: conozca la historia de David, el “niño ángel” que sobrevivió a la tragedia

La intervención de un estudiante permitió que los familiares y equipos de emergencia fueran notificados rápidamente

Guardar
David Rúa Vallejo, sobreviviente de
David Rúa Vallejo, sobreviviente de diecisiete años, logró pedir ayuda tras escalar el abismo y detener un camión - crédito composición fotográfica

El accidente de bus en Antioquia dejó un saldo de 17 personas fallecidas y más de veinte heridos en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando un vehículo que cubría la ruta Tolú-Medellín cayó a un abismo de cuarenta metros en la vía que conecta Segovia con Remedios.

Entre las víctimas mortales se encuentran el conductor y 16 estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, quienes participaban en una excursión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones apuntan a dos posibles causas del siniestro: una falla mecánica del bus o un microsueño por parte del conductor, agravado por el estado deficiente de la carretera.

Los sobrevivientes permanecen internados en hospitales de Remedios y Segovia. Algunos podrían ser trasladados a centros médicos de mayor complejidad debido a la gravedad de sus lesiones.

Las labores de rescate se activaron gracias a David Rúa Vallejo, un joven de 17 años que viajaba en el grupo.

La historia de David Rúa Vallejo, un joven de 17 años, se destacó entre los relatos de la tragedia. Ocupaba uno de los asientos delanteros del bus de la empresa Precoltur y, tras el accidente, logró salir del abismo y llegar hasta la vía principal para detener un tractocamión y pedir ayuda.

Según relató la madre de uno de los sobrevivientes al diario regional El Colombiano, “Rúa fue quien paró el camión y le dijo al conductor que le prestara el celular para mandarle un mensaje a su mamá a decirle que el bus se había accidentado. Al momento la mamá envió un mensaje al grupo diciendo lo que había pasado, porque ya estábamos preocupados porque el bus no daba señales. Solo teníamos que estaba parado en Remedios, pero nadie nos daba respuesta”.

Temas Relacionados

Accidente bus escolar AntioquiaVía Segovia con RemediosAccidente RemediosEstudiantes Liceo AntioqueñoLiceo AntioqueñoSobreviviente accidente AntioquiaDavid Rúa VallejoRelato tragediaAbismoAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

En video quedo registrado cómo un hombre en silla de ruedas bajo el alto de patios a toda velocidad: “si yo puedo, puede cualquiera”

La peculiar escena ha despertado risas, admiración y preocupación entre las personas que notaron la ausencia de medidas de seguridad

En video quedo registrado cómo

La irónica respuesta de Jose Mourinho sobre Richard Ríos, ahora en su mejor momento en el Benfica: “Creo que ha empeorado mucho”

El volante de la selección Colombia ha jugado 26 partidos con Benfica, ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias, durante su estancia en el equipo portugués

La irónica respuesta de Jose

Secretaria de Movilidad de Cali entregó nueva pieza sobre el accidente fatal entre agente de tránsito y motociclista: se descartaría el abuso de autoridad

La entrega de material audiovisual y la separación del funcionario de sus labores forman parte de las acciones emprendidas mientras la familia de la víctima exige justicia

Secretaria de Movilidad de Cali

José Félix Lafaurie salió en defensa de su hijo Juan José por denuncia de subsidio que habría pedido

La revelación sobre el préstamo con condiciones especiales pedido por Lafaurie Cabal ha suscitado debate por la asignación de incentivos dirigidos a pequeños productores agrícolas

José Félix Lafaurie salió en

El 72% de los empleados en Colombia usa asistentes de IA, pero pocas empresas los regulan: según Google

El entusiasmo individual por la inteligencia artificial contrasta con la falta de políticas claras y capacitación empresarial, generando oportunidades y riesgos en la transformación digital del entorno laboral colombiano

El 72% de los empleados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Participante de ‘La casa de

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se comprometió durante concierto de J Balvin en Bogotá

Feid estrenará su documental “XTHE ENDX” en salas de cine de Colombia

Karol G sorprendió con drástico cambio de ‘look’ mientras disfrutaba de unas vacaciones en Hawái

Exesposa de Mario Alberto Yepes reveló detalles de su divorcio del excapitán de la selección Colombia: “Tenía que ser así”

Marulito Vlogs, reconocido creador de contenido, asegura que le están haciendo brujería: “Es real, existe”

Deportes

Final de la Liga BetPlay

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Daniel Muñoz tuvo un sentido gesto con víctimas del fatal accidente de bus de estudiantes en Antioquia

Colombianos sorprenden por la cantidad de entradas para el Mundial 2026 que han pedido: superan a los argentinos y a los europeos

Palmeiras es tetracampeón del campeonato Paulista femenino con cuatro colombianas en su plantilla

Presidente de Deportivo Pereira incumplió órdenes de la Superintendencia de Sociedades: deberá pagar millonaria multa