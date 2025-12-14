Ofrecen recompensa de $50 millones tras atentado con explosivo en la vía Medellín–Manizales

Las autoridades mantienen presencia militar y policial en la zona mientras avanzan las investigaciones y se refuerza la seguridad en este corredor estratégico. - crédito @AndresJRendonC/X

Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de la instalación y detonación de un artefacto explosivo en la vía que conecta a Medellín con Manizales.

El anuncio fue hecho por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, luego del atentado registrado en horas de la madrugada de este sábado 13 de diciembre, un hecho que, aunque no dejó personas heridas, sí generó afectaciones en la movilidad y preocupación entre las autoridades regionales.

De acuerdo con las primeras hipótesis oficiales, la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo podría estar detrás de este ataque, versión que hace parte de las líneas de investigación que adelantan la Policía Nacional y el Ejército. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que aporte información de manera confidencial, con el fin de avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y prevenir nuevos hechos de violencia en este corredor vial estratégico.

Explosión en el sector del Puente Guavita

El atentado se produjo en el kilómetro 79+650, cerca de La Pintada, específicamente en el sector del Puente Guavita, entre los departamentos de Antioquia y Caldas. Según la información disponible, al momento de la detonación no transitaban vehículos por el lugar, lo que evitó que se presentaran víctimas. No obstante, la explosión causó daños en la infraestructura y obligó al cierre inicial de la vía, generando traumatismos en la movilidad entre Medellín y Manizales.

Tras la emergencia, personal de la Concesión Vial Pacífico Tres, junto con uniformados del Ejército y la Policía, se desplazó hasta el sitio para asegurar la zona, adelantar las evaluaciones técnicas y descartar nuevos riesgos. Las autoridades mantienen presencia permanente en el sector mientras avanzan las investigaciones.

Paso habilitado con restricciones

La Concesión Pacífico Tres informó que, luego del cierre total inicial, fue habilitado el paso vehicular con restricciones en la vía Manizales–Medellín. Actualmente, la circulación se realiza por un solo carril bajo el sistema de “pare y siga”, mientras continúan las inspecciones de seguridad y se determina el alcance de los daños ocasionados por la detonación.

Desde la concesión se indicó que estas medidas buscan garantizar la seguridad de los usuarios, al tiempo que se restablece progresivamente la movilidad en este importante eje vial nacional. En el lugar permanece un reforzamiento de la presencia del Ejército y la Policía Nacional, con el objetivo de brindar tranquilidad a los conductores.

Impacto regional y llamado de autoridades locales

El alcalde de Supía (Caldas), Héctor Mauricio Torres Álvarez, advirtió que el cierre y las restricciones en esta vía afectaron de manera significativa a los municipios del norte y alto occidente de Caldas, especialmente en esta temporada de fin de año. Según el mandatario local, estas poblaciones dependen en gran medida de la conexión con Medellín para actividades comerciales, de abastecimiento y turismo.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, aseguró que se mantiene la coordinación con las autoridades de Antioquia para garantizar la movilidad y la seguridad de los viajeros, mientras avanzan las pesquisas que permitan esclarecer el atentado y dar con los responsables.

Operativo contra el Clan del Golfo en Urrao

De manera paralela a estos hechos, el Ejército Nacional adelantó un importante operativo en el municipio de Urrao, a poco más de tres horas de La Pintada, que dejó como resultado la captura de 18 señalados integrantes del Clan del Golfo. La operación estuvo a cargo del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada y se desarrolló en 17 unidades de minería ilegal.

Durante la intervención, las autoridades hallaron 12 clasificadoras, una draga tipo buzo, nueve plataformas metálicas, 24 motores, 10 motobombas, ocho pipetas de nitrógeno, ocho pipetas de gas, 30 mil galones de diésel, 10 mil galones de gasolina, ocho excavadoras y nueve retroexcavadoras, elementos que estarían avaluados en 28 mil millones de pesos.

Según la información oficial, mensualmente esta estructura podía producir cerca de 4.500 gramos de oro en un área de 22 hectáreas. Además, se indicó que la recuperación ambiental de las zonas afectadas requeriría más de dos mil millones de pesos y un proceso de restauración de aproximadamente 30 años.

Contexto de alertas y hechos recientes

La Defensoría del Pueblo ha realizado seguimiento permanente a la presencia del Clan del Golfo mediante alertas tempranas. Entre 2019 y 2024, esta estructura aumentó su poderío a nivel nacional en un 84%, logrando presencia en 392 municipios, principalmente en Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cesar y Cundinamarca.

Este atentado también se produce días después de otros ataques con explosivos registrados en Antioquia, como los ocurridos el pasado 9 de diciembre en peajes del norte del Valle de Aburrá, hechos que mantienen en alerta a las autoridades.

Mientras tanto, la recompensa de $50 millones se mantiene como una de las principales herramientas para avanzar en la identificación de los responsables del ataque en la vía Medellín–Manizales y reforzar la seguridad en esta zona del país.