Murió el perro de Lina Tejeiro y la actriz lamentó su pérdida: “La casa se siente muy vacía sin ti”

El sábado 13 de diciembre, Lina Tejeiro concluyó su última función de teatro marcada por la preocupación por Romeo, su perro de ocho años y que presentaba unos quebrantos de salud importantes.

Cuando llegó a la clínica veterinaria tras la presentación, se encontró con una despedida inevitable. Relató que, minutos después de poder hablarle y agradecerle, su mascota falleció. “Llegué a la clínica, te hablé, te agradecí, te besé… y a los minutos te me fuiste”, escribió a sus seguidores a través de Instagram.

La actriz compartió públicamente que llevaba varios meses enfrentando el deterioro en la salud de Romeo. Según detalló, el perro sufrió pancreatitis poco después de que ella iniciara los ensayos de su primera obra teatral y que la mantenían al tanto de aquel que la acompañó por casi una década.

De acuerdo con la también presentadora, Romeo permaneció “un mes hospitalizado, con sonda nasogástrica y alimento cada seis horas. Pensé en abandonar la obra solo para poder estar junto a ti en la clínica. Iba de ensayos a la clínica y de la clínica a ensayos”, evidenciando el fuerte vínculo que mantenía con su mascota.

En su mensaje cargado de emotividad, la actriz también expresó su gratitud hacia su madre y su hermano, quienes se turnaban para que Romeo no estuviera solo durante las largas jornadas en la veterinaria. Reconoció el sacrificio de ambos, valorando profundamente su ayuda en aquellos momentos.

Sobre el desenlace, señaló que durante la última jornada sintió que Romeo estaba distinto, por lo cual lo llevó de inmediato al veterinario. La recomendación fue que quedara internado.

Aunque ella sabía que quedaba en manos profesionales, admitió: “Tenía un conflicto interno de no querer ir a función y quedarme contigo, pero guardaba la esperanza de que te ibas a recuperar”.

Durante la función, la actriz recibió la llamada de la veterinaria e intuyó la gravedad de la situación al no poder contestar. Poco después su madre confirmó la noticia: el estado de Romeo era crítico.

“Me sentí horrible. Quería salir corriendo a verte, abrazarte y pedirte que no te fueras, pero tenía que hacer mi última función. El público ya estaba entrando”, reconoció.

La despedida de Lina Tejeiro a Romeo estuvo cargada de nostalgia y amor. Manifestó que la casa se siente solitaria con la partida de su mascota y que deberá aprender a sobrellevar el duelo. “La casa se siente muy vacía sin ti”, agregó, al tiempo que recalcó el cariño que siempre le guardará.

Finalmente, la llanera escribió en la publicación a la que agregó un carrete de fotos con su mascota:

“Aquí estoy, aun asimilando que ya no vas a estar. Que ya no vas a ladrar cada vez que suene el timbre. Que ya no me vas a jalar del pantalón cuando salga de la casa. Que ya no vas a ir por la pelota. Que ya no vas a ladrarle a los jardineros. Que ya no vas a perseguir los pájaros. Que ya no me vas a llenar de lametazos. Que ya no vas a molestar a Da Vinci. Que la casa se siente muy vacía sin ti. Te amo con toda mi alma. Gracias por tanto mi Romeo. Ocho años juntos, donde fuimos profundamente felices", concluyó.

Rápidamente, seguidores y amigos como el caso de Greeicy, dejaron sentidos mensajes a la actriz: “Rajiiiiiiiiiiiiii! Te amo! 🫂“, escribió la cantante. Otros, escribieron: ”Liniiis 💔 lo siento mucho! Qué pronto puedas encontrar paz, alegría y calma de nuevo 🫶🏻✨“; ”Un abrazo muy fuerte mi reina, te mando fuerzas en este momento ❤️‍🩹“, entre otros.