Elecciones atípicas en Bucaramanga: lo que está en juego este domingo y cómo será la votación con biometría facial

La Registraduría implementará biometría facial en cinco puestos de votación durante las elecciones atípicas de Bucaramanga. - crédito Registraduría General de la Nación

Este domingo 14 de diciembre, Bucaramanga vivirá una de las jornadas democráticas más decisivas de los últimos años con la realización de las elecciones atípicas para elegir nuevo alcalde, un proceso que no solo definirá el rumbo administrativo de la capital santandereana, sino que también podría reconfigurar el mapa político regional y nacional de cara a los comicios legislativos que se avecinan en 2026.

La relevancia de estas elecciones radica en que se trata del cierre del calendario de elecciones atípicas de 2025, año en el que se han realizado 19 procesos similares en todo el país. Sin embargo, las de Bucaramanga destacan por su impacto político, por celebrarse a final de año y por el contexto que rodea la salida del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, destituido por el Consejo de Estado tras comprobarse doble militancia.

Capacitación y vigilancia electoral

De cara a esta jornada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó en Bucaramanga dos jornadas de capacitación dirigidas a los 4.798 testigos electorales acreditados, quienes tendrán la responsabilidad de vigilar el correcto desarrollo del proceso y del escrutinio.

Desde agosto de 2024, cuando el CNE reasumió la función de postulación y acreditación de actores electorales, la autoridad ha reforzado la promoción de la vigilancia electoral activa, resaltando que los testigos representan a las agrupaciones políticas y cumplen un papel fundamental en la transparencia del ejercicio del derecho al voto.

Las credenciales de los testigos serán digitales, con un sistema de control mediante código QR, que permitirá su validación tanto de forma física como remota. Los actos administrativos de acreditación fueron expedidos desde el pasado miércoles 10 de diciembre.

Autoridades electorales ultiman detalles logísticos para garantizar transparencia en los comicios del 14 de diciembre - crédito DC_Colombia / IStock

Los candidatos en contienda

En la puja por la Alcaldía de Bucaramanga participan ocho aspirantes, reflejando la diversidad de fuerzas políticas que buscan quedarse con el poder local:

Cristián Portilla , avalado por una coalición que incluye al Centro Democrático, el Partido de la U y Cambio Radical, con el respaldo explícito de Jaime Andrés Beltrán.

Carlos Bueno , exdirector de Tránsito, apoyado por el clan Díaz Mateus, el gobernador Juvenal Díaz, y con avales del Mira y el Partido Conservador.

Humberto Salazar , del Pacto Histórico.

Fabián Oviedo , del Nuevo Liberalismo.

Jhan Carlos Alvernia , del Partido Liberal.

Juan Manuel González , del Partido Demócrata.

Carlos Fernando Pérez .

Rubén Morales Rey, del movimiento Unitarios.

De acuerdo con diferentes mediciones regionales, Cristián Portilla aparece como el favorito, aunque los demás candidatos han intensificado sus campañas en las últimas horas para intentar revertir las tendencias.

Censo electoral y logística de la jornada

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que 531.239 ciudadanos están habilitados para votar en Bucaramanga. Para ello se han dispuesto 88 puestos de votación, 82 urbanos y seis rurales, con un total de 1.391 mesas distribuidas estratégicamente en toda la ciudad.

Este despliegue busca garantizar el acceso al voto y el normal desarrollo de una jornada que se espera tenga alta participación, debido a la trascendencia política del proceso.

Más de 531 mil ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil.

Biometría facial: una innovación inédita en el país

Uno de los aspectos más llamativos de estas elecciones será la implementación, por primera vez en Colombia, de la verificación de identidad con biometría facial. La medida busca prevenir la suplantación de votantes y fortalecer la confianza en el sistema electoral.

La Registraduría dispuso cinco puestos de votación donde se aplicará esta tecnología: el Colegio Franciscano del Virrey Solís, Adventista Libertad, La Presentación, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Institución Educativa José Celestino Mutis. En total, 90 mesas contarán con este sistema.

El delegado de la Registraduría, Jaime Hernando Suárez Bayona, explicó que no se tomarán fotografías nuevas, sino que el sistema analiza los puntos característicos del rostro y los compara con la imagen que ya reposa en la base de datos oficial.

Jaime Hernando Suárez Bayona afirmó que la Registraduría tiene listo el dispositivo electoral para el 14 de diciembre, con más de 531 mil votantes, 88 puestos y un piloto de biometría facial para garantizar transparencia en la jornada.

Lo que está en juego políticamente

Más allá de elegir al sucesor de Jaime Andrés Beltrán, estas elecciones representan un termómetro político clave a pocos meses de las elecciones al Congreso de la República y de las consultas interpartidistas. Los resultados podrían redefinir alianzas, liderazgos y estrategias de los partidos en Santander y a nivel nacional.

Se espera que hacia las 5:00 de la tarde de este domingo 14 de diciembre se conozca el nombre del nuevo alcalde de Bucaramanga, cerrando así un proceso que mantiene a la ciudad y al país atentos a su desenlace.