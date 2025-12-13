Colombia

Video de objeto extraño en el cielo de Cartagena causó alarma: se registró un fenómeno similar en Bogotá

En horas de la noche, personas en Cartagena grabaron un objeto no identificado con movimientos y luces atípicas, seguido de otro avistamiento reportado en la capital, ¿es un ovni?

Guardar
Un video registrado en Cartagena
Un video registrado en Cartagena muestra un objeto inusual en el cielo, mientras imágenes difundidas la misma noche desde Bogotá presentan coincidencias visuales - crédito @Gracielavenecia / X

La aparición de un objeto luminoso en el cielo de Cartagena generó inquietud el jueves 11 de diciembre, cuando varias personas registraron con sus teléfonos móviles una secuencia inusual desde el sector turístico de El Laguito.

La grabación muestra un objeto de apariencia extraña que se desplazó lentamente y emitía una luz poco común, según relataron testigos presenciales que departían en un restaurante cercano.

Un grupo de comensales advirtió la presencia del objeto cerca de las 7 p. m. relataron que en un primer momento pensaron que se trataba de una aeronave, pero después de observarlo con detalle percibieron que la velocidad en la que se movía era menor, casi estática. También afirmaron que se trasladaba de este a oeste y se iluminaba de manera inusual.

Un objeto luminoso fue captado en el cielo de Cartagena, mientras se reportaron imágenes similares en Bogotá la misma noche - crédito Colombia Oscura

Al no comprender lo que habían visto, los presentes compartieron los videos con sus conocidos. Horas después, notaron que se reportó en Semana en Bogotá un avistamiento similar. Según los testigos, el objeto grabado en la capital presenta similitudes con el de Cartagena.

El fenómeno observado no fue explicado por ninguna autoridad. El suceso avivó el interés en la definición formal de un ovni, término que desde hace décadas se vincula tanto a la ciencia como a la cultura popular.

Cuerpos hallados con la cabeza

