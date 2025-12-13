Nuevos detalles de la relación actual de Hassam: esto le contó a Violeta Bergonzi en sesión de cocina que realizaron juntos

El encuentro culinario donde Hassam habló de su felicidad amorosa - crédito @oficialhassam/Instagram

La reciente colaboración entre Hassam y Violeta Bergonzi en una receta compartida a través de redes sociales no solo atrajo la atención por el contenido gastronómico, también permitió conocer aspectos íntimos de la vida del comediante.

La información se conoció en un video publicado por la reciente ganadora de Masterchef Celebrity, pues fue ella la que organizó el espacio e invitó al exlocutor de ¿Qué hay pa’ dañar? para que prepararan un plato juntos y hablar de la vida durante el proceso que estaba siendo grabado.

Fue así como Hassam abordó abiertamente su situación sentimental actual, destacando el momento emocional que atraviesa junto a su pareja, Ana María Casas.

Hassam, reconocido por su carisma y amplia influencia en el ámbito del humor colombiano, se refirió a la importancia de su relación actual y al apoyo que recibe de su pareja, subrayando la calidad culinaria de Ana María Casas.

Hassam aseguró que está atravesando por un buen momento emocional junto a su novia Ana María - crédito @oficialhassam/Instagram

El humorista expresó: “Estoy feliz con Ana María y a pesar de la diferencia de edad, estoy feliz con la relación. Ella cocina muy bien”.

Durante la grabación, ambos compartieron detalles sobre la preparación culinaria y aprovecharon para dialogar sobre experiencias personales.

¿Quién es la novia de Hassam?

Gerly Hassam Gómez fue el encargado de publicar en las redes sociales que estaba en una nueva relación sentimental, después de su polémica y mediática separación de la mamá de sus hijas, pues compartió unas fotografías en las que aparecía junto a la joven y también cuando aún hacía parte del programa digital ¿Qué hay pa’ dañar?, sorprendió al mostrar directamente a su actual pareja, Ana María Casas.

En ese momento, el humorista enfatizó que ella no participa en redes sociales ni en actividades del mundo del entretenimiento, lo que representa para él un cambio radical respecto a sus relaciones anteriores.

Hassam fue el que reveló que estaba en una relación sentimental y habló de su pareja - crédito @oficialhassam/Instagram

A lo largo de la intervención que hizo en el formato que compartía con Valentina Tagua y Johana Velandia, Hassam aclaró que su relación con Ana María comenzó después de su separación anterior y que esta nueva etapa no responde a la necesidad de ocultarse, sino al deseo de construir un vínculo auténtico y centrado en el crecimiento personal, lejos del escrutinio mediático.

El comediante explicó que la ausencia de su pareja en plataformas públicas es uno de los aspectos que más valora, ya que le permite vivir una relación basada en la privacidad y el soporte mutuo, sin la presión de rumores o comentarios externos.

Según sus propias palabras, “la falta de interés por figurar en redes sociales es uno de los atributos que más me atrajeron”, lo que evidencia su búsqueda de una vida afectiva alejada del espectáculo.

La identidad de Ana María Casas fue confirmada por el propio Hassam, aunque los detalles sobre su vida, ocupación o intereses personales permanecen fuera del alcance mediático, en un ejercicio deliberado de respeto a la privacidad y, en ese contexto, el humorista insistió en que esta decisión responde a una transformación profunda en su manera de relacionarse con el entorno, especialmente después de superar un complejo proceso oncológico que lo llevó a replantear sus prioridades y a priorizar relaciones personales honestas y auténticas.

Hassam aseguró que su pareja no es del mundo del entretenimiento - crédito @oficialhassam/Instagram

Este episodio permitió conocer una faceta menos visible de Hassam, marcada por su voluntad de proteger los espacios íntimos y de evitar que su vida sentimental se convierta en objeto de especulación pública.

Sin embargo, al mencionarla nuevamente en la entrevista con Violeta Berngonzi se confirmó que siguen juntos y que estarían pasando por uno de los mejores momentos de su relación sin necesidad de llevarla hasta el escrutinio público y compartiendo momentos especiales en la privacidad.