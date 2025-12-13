Colombia

Los invitados para el concierto de J Balvin en Bogotá: estos son los artistas y lista de canciones que podrían acompañar al paisa en El Campín

La capital colombiana vivirá una noche con un show de seis horas donde estrellas nacionales e internacionales podrían compartir escenario con el reguetonero antioqueño

Rumores sobre los artistas que
Rumores sobre los artistas que acompañarían al cantante en El Campín aumentaron la emoción entre los fanáticos a horas de uno de los espectáculos más grandes del año - crédito @jbalvin / Instagram

Bogotá se prepara para recibir uno de los conciertos más esperados del año con el regreso de J Balvin a la capital. El artista, reconocido como pionero del reguetón en Colombia, tiene previsto presentarse este 13 de diciembre en el estadio El Campín, donde asegura un espectáculo de nivel internacional.

En las horas previas al show, surgieron filtraciones sobre los posibles invitados que acompañarían al antioqueño en el escenario, generando gran expectativa entre los aficionados.

El espectáculo promete replicar el éxito de su reciente presentación en Medellín e incluso ampliar la experiencia, ya que los rumores apuntan a la participación de varios artistas que compartieron escenario con J Balvin en el estadio Atanasio Girardot a finales de noviembre.

La lista de invitados para el concierto de J Balvin sigue creciendo - crédito @samnemogaa/ TikTok

Entre los nombres más mencionados figuran Feid, Ryan Castro, Reykon, Yandel, De La Ghetto, Jory, Golpe a Golpe, Nio García, Kapo, Ozuna y Maluma. Gran parte de estos artistas estaría en El Campín, según fuentes cercanas a la organización del evento.

El concierto, de acuerdo con lo divulgado, tendría un formato similar al de Medellín, lo que implicaría una duración aproximada de seis horas con presentaciones de los diferentes artistas invitados, que también podrían ofrecer sus propios segmentos en solitario. Sobre la tarima, la posibilidad de colaboraciones inéditas alimenta la expectativa de los seguidores y prevé una noche de sorpresas, música y espectáculos visuales de alto nivel.

Uno de los puntos que más ha dado de qué hablar es la posible presencia de artistas internacionales. Aunque la organización no ha confirmado ningún nombre, comentarios en redes han mencionado a Ed Sheeran y Justin Bieber como potenciales sorpresas para la jornada. Ambos nombres habían sido considerados previamente para el show en Medellín, aunque ninguno llegó a presentarse, lo que no impide que los fanáticos mantengan la ilusión de ver colaboraciones inesperadas.

Varios nombres nacionales e internacionales
Varios nombres nacionales e internacionales suenan como parte de la lista de invitados al concierto de J Balvin en Bogotá - crédito @jbalvin / Instagram

Por otro lado, el presentador de Impresentables de Los 40 Colombia, Roberto Cardona, confesó haber estado junto al cantante paisa tras su llegada a Bogotá y reveló varios detalles.

“Le pregunté a Balvin por los invitados, primero me dijo: ‘Yo los llamo personalmente, a mí no me gusta mandarle razones a nadie’, lo que no me dio fue detalles, aunque se ha puesto sobre la mesa el nombre de artistas anglo como Snoop Dogg, pero estos son rumores, no son confirmaciones de parte del equipo, pero sé que hay un artista colombiano que va a ser una gran sorpresa para la gente”, dijo Cardona.

El posible ‘setlist’ del concierto de J Balvin en Bogotá

La emoción en Bogotá por la llegada del concierto de J Balvin ha alcanzado su punto máximo tras la filtración del posible setlist y la cifra de invitados especiales que acompañarían al artista en una de las noches más ambiciosas para la música urbana.

Según versiones recogidas en los días previos, la presentación de J Balvin tendría una duración superior a seis horas, repitiendo o superando la fórmula de su aclamado show en Medellín. El espectáculo incluye un despliegue visual de gran formato y promete colaboraciones y momentos únicos entre el artista y sus colegas.

Este el posible setlist del
Este el posible setlist del concierto de J Balvin en Bogotá - crédito @jbalvin /Instagram

La filtración detalla un posible setlist compuesto por alrededor de 31 canciones que repasan los títulos más exitosos de la carrera de J Balvin, según detallan algunos internautas y fanáticos en redes sociales.

  • Azul
  • Reggaeton
  • Ginza
  • Ay Vamos
  • Bonita
  • Poblado Remix
  • Qué Más Pues?
  • Rojo
  • Morado
  • Gris
  • Amarillo
  • Blanco
  • Negro
  • Colores Medley (incluyendo fragmentos de Verde y Arcoíris)
  • Otra Vez
  • 6 AM
  • Safari
  • Sigo Extrañándote
  • Ambiente
  • X
El cantante interpreta más de
El cantante interpreta más de 30 de sis éxitos durante más de 6 horas de presentación - crédito @jbalvin / Instagram
  • Loco Contigo
  • In da Getto
  • RITMO
  • Con Altura
  • I Like It
  • Qué Pretendes
  • La Canción
  • Oasis Medley (con Yo Le Llego y Cuidao por Ahí)
  • Mi Gente
  • No Es Justo
  • Dorado

Por su parte, los artistas invitados también tendrán espacio para sus propias interpretaciones, consolidando el evento como un despliegue colaborativo en la historia reciente del género urbano en Colombia.

