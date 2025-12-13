Colombia

Hombre fue capturado en flagrancia cuando pretendía ingresar 35 kilos de marihuana a un pagadiario en Bogotá

Las autoridades señalaron que el capturado, de nacionalidad extranjera, sería reconocido por su vinculación con el tráfico de estupefacientes en ese punto de la localidad

Capturado con 35 kilos de marihuana en un pagadiario de Bogotá -crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Un operativo reciente de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la incautación de 35 kilos de marihuana que estaban ocultos en bolsas de basura y destinados a la distribución en el sector de Las Cruces.

El procedimiento, que culminó con la captura de un hombre de veinte años, se dio en medio de una serie de acciones preventivas y operativas que han llevado a la incautación de más de 8 toneladas de marihuana en la ciudad, según informaron las autoridades.

El individuo, de nacionalidad extranjera, fue sorprendido cuando intentaba ingresar la droga a un pagadiario. De acuerdo con la información proporcionada por la estación de policía Santa Fe, los uniformados patrullaban la carrera 5 con calle 2 cuando recibieron una alerta de la central de radio sobre una persona sospechosa. Al interceptarlo, los agentes verificaron el contenido de varias bolsas y encontraron una sustancia que, por sus características y olor, correspondía a marihuana.

De acuerdo con la información suministrada por el teniente coronel, Luis Carlos Torres, comandante de la estación de Policía de la localidad de Santa Fe, durante la inspección, los policías incautaron cerca de 35.000 dosis de la droga, que presuntamente serían distribuidas en la zona. Las autoridades señalaron que el capturado sería reconocido por su vinculación con el tráfico de estupefacientes en ese punto de la localidad.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Joven extranjero fue capturado en el centro de Bogotá mientras intentaba ingresar a un pagadiario 35 kilos de marihuana - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Incautan cocaína escondida en una encomienda con lámparas en aeropuerto de Palmira

El uso de elementos decorativos como método para ocultar sustancias ilícitas ha encendido las alarmas de las autoridades en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira. Durante los controles realizados en la zona de carga, los agentes descubrieron un kilo de clorhidrato de cocaína escondido dentro de tres lámparas dirigidas a Madrid, España, según informó la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Las organizaciones criminales siguen innovando en sus modalidades de tráfico, optando ahora por disimular los estupefacientes en objetos aparentemente inofensivos.

El teniente Coronel, Edgar Rubio, comandante Distrito Especial de Policía Palmira, sobre incautación de cocaína en lámparas - crédito Deval

“Personal adscrito a nuestra compañía antinarcóticos en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, mediante diferentes planes de verificación y control en zona de carga internacional, a través de la utilización de un medio tecnológico tipo escáner, genera alerta un paquete, el cual a su interior tenía un elemento tipo lámparas. Al verificar, tenía oculto mil ciento veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína”, explicó el teniente coronel Edgar Rubio, comandante del Distrito Especial de Policía Palmira.

La incautación, que forma parte de la Estrategia de control de Plan Navidad con Propósito, responde a la necesidad de impedir que las redes criminales utilicen las terminales aéreas como vía para la exportación de drogas. El hallazgo se produjo gracias a controles exhaustivos y al uso de tecnología de escaneo, herramienta crucial para detectar modalidades de ocultamiento en envíos internacionales.

El peso bruto total del estupefaciente decomisado ascendió a un kilo, distribuido en paquetes plastificados insertados cuidadosamente en el interior de las lámparas. Este operativo, de acuerdo con la Policía Nacional, demuestra la atención que se le presta a la evolución en los métodos de camuflaje empleados por los narcotraficantes.

Cocaína en encomienda de lámparas
Cocaína en encomienda de lámparas en el aeropuerto de Palmira - crédito Deval

“Este tipo de operativos busca fortalecer las acciones de control y evitar que el tráfico de estupefacientes logre burlar la seguridad aeroportuaria”, destacó la institución, que ha reiterado su compromiso para contrarrestar el tráfico de drogas y proteger las rutas aéreas ante el incremento de actividades delictivas que buscan pasar desapercibidas.

La labor de verificación y control en los aeropuertos seguirá intensificándose para enfrentar la diversificación de estrategias por parte de las redes criminales.

