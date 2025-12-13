Colombia

Fiscal General estalló contra Petro por investigación a su hijo Nicolás señalado de corrupción: “Es paradójico que nos diga que engavetamos el caso”

Luz Adriana Camargo sostuvo que desconoce las razones de los cuestionamientos del primer mandatario

Guardar
El presidente Gustavo Petro fue
El presidente Gustavo Petro fue el que ternó a Luz Adriana Camargo, actual fiscal General, que reemplazó en su cargo a Francisco Barbosa - crédito Colprensa - REUTERS

La tensión entre la Fiscalía General de la Nación y el presidente de la República, Gustavo Petro, escaló tras los mensajes publicados por el mandatario, cuestionando el respaldo de la institución pública autónoma encargada de dirigir la investigación penal de Nicolás Petro Burgos.

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo respondió a estas críticas, subrayando que su administración no ha favorecido al hijo mayor del presidente en el proceso judicial que enfrenta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Camargo enfatizó que, desde su llegada al cargo el 23 de marzo de 2024, la acusación formal contra Petro Burgos estaba presentada, lo que limita la intervención del ente acusador en la etapa actual del proceso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En conversación con El Tiempo, la fiscal general sostuvo que, una vez radicada la acusación, la dirección de la investigación pasa a manos del juez encargado, en este caso Hugo Carbonó. Camargo explicó: “En el momento en que me posesiono, Nicolás Petro ya había sido acusado formalmente ante un juez por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¿Eso qué significa? Es muy importante que el país lo entienda. Que una vez presentada la acusación, la Fiscalía deja de ser la directora de la investigación”.

De este modo, la funcionaria desmintió las versiones que sugieren un supuesto beneficio para el exdiputado, que fue capturado y acusado en un juzgado de Barranquilla, Atlántico, por apropiarse de fondos destinados a la campaña presidencial de su padre, con la colaboración de su expareja Day Vásquez.

Camargo también abordó los intentos de la defensa de Nicolás Petro por alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía. Según detalló al medio citado, la propuesta presentada por la defensa no cumplió con los requisitos exigidos por la institución pública en el expediente.

La fiscal general Luz Adriana
La fiscal general Luz Adriana Camargo contestó, a su modo, las preguntas relacionadas con el caso de Nicolás Petro - crédito Colprensa - @nicolaspetrob/Instagram

“Es tremendamente paradójico que a nosotros se nos censure y se nos diga que engavetamos, que archivamos, que no movimos el caso de Nicolás Petro, porque yo vuelvo e insisto, es que eso no nos correspondía a nosotros porque eso ya ha estado acusado”, expuso a fiscal general, manifestando inconformidad por las críticas recibidas.

En la misma entrevista, Luz Adriana Camargo se refirió a los mensajes que recibió del presidente Gustavo Petro, calificándolos de descomedidos y reiterando que la Fiscalía no ha dejado de cumplir sus funciones. La fiscal general abordó otros temas de interés nacional, como la política de Paz Total y la cooperación con Estados Unidos. En este sentido, señaló que está evaluando la posibilidad de reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá, debido a la falta de voluntad de paz y la comisión de graves delitos que se le atribuyen.

Luz Adriana Camargo volvió a referirse a acusaciones de Petro por falta de apoyo de la Fiscalía

Luz Adriana Camargo volvió a
Luz Adriana Camargo volvió a referirse a acusaciones de Petro por falta de apoyo de la Fiscalía - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República y John Paz/Colprensa

Luz Adriana Camargo, cabeza del ente acusador, afirmó que desconoce las razones por las que el presidente Petro aseguró que su Gobierno perdió el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

Camargo advirtió que su relación con el mandatario es distante y se limita a los canales institucionales, desmarcándose de cualquier interpretación de cercanía política o dependencia del Ejecutivo.

La funcionaria negó cualquier vínculo
La funcionaria negó cualquier vínculo de cercanía con el Ejecutivo y aclaró que su labor se enmarca en la independencia judicial, tras las declaraciones del presidente - crédito Colprensa

“Yo, la verdad, no logro entender a qué se refiere él con que el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, en esa forma tan particular de mencionar que la Fiscalía se relaciona con el Ejecutivo de una manera en la que en verdad no se relaciona”, expresó Camargo en diálogo con W Radio.

Y agregó: “Eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo, dentro del marco de nuestras competencias. Y creo que ese, como usted lo insinúa, parece ser el origen de la aparente molestia que el presidente no me ha manifestado a mí personalmente, sino que lo hizo a través de ese trino que yo, nuevamente, insisto en considerar descomedido”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFiscalía General de la NaciónLuz Adriana CamargoNicolás PetroNicolás Petro corrupciónJuicio Nicolás PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO, final de la Copa BetPlay 2025: sin goles en el Atanasio Girardot

En otra edición del clásico paisa, verdes y rojos se citan en el Coliseo de la 70 para jugar los primeros 90 minutos del torneo que entrega cupo a la Copa Sudamericana 2026

Atlético Nacional vs. Medellín EN

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

El feminicidio de Shelsy Michel Navarro Ojeda, de 3 años, estremeció al corregimiento de Mingueo, y el homicidio del presunto responsable sigue siendo tema reservado para las autoridades

El inquietante mensaje de alias

Millonarios busca el reemplazo de Santiago Giordana: este es el nuevo delantero argentino que busca el azul

El equipo de Hernán Torres explora alternativas en el frente de ataque y ya suena el nombre de un jugador que se encuentra en el exterior y estaba a préstamo en un reconocido club chileno

Millonarios busca el reemplazo de

Remezón en el Ejército Nacional: Brigada 13 cambió de comandantes en tres unidades de Bogotá

En una ceremonia militar realizada en instalaciones del Cantón Norte, se oficializó la transmisión de mando en tres unidades estratégicas, acto en el que participaron oficiales y personal de las fuerzas armadas

Remezón en el Ejército Nacional:

Liberan a hombres que habrían sido secuestrados por el ELN en Tibú, Norte de Santander

Los ciudadanos, identificados como Wilder Antonio Franco Alvernia y Fabián Carrascal, fueron interceptados por hombres armados mientras se dirigían a su lugar de residencia

Liberan a hombres que habrían
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El inquietante mensaje de alias

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Los artistas que dominan el

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Hay Feria de Cali 2025: caleños fueron sorprendidos en el alumbrado con concierto gratuito de Carlos Vives y Grupo Niche

Los 10 podcasts favoritos de Spotify Colombia este día

Nuevos detalles de la relación actual de Hassam: esto le contó a Violeta Bergonzi en sesión de cocina que realizaron juntos

Deportes

Lucas González reveló su sufrimiento

Lucas González reveló su sufrimiento por la goleada de Tolima ante Junior en la final: “Fue una pesadilla”

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO, final de la Copa BetPlay 2025: sin goles en el Atanasio Girardot

Millonarios busca el reemplazo de Santiago Giordana: este es el nuevo delantero argentino que busca el azul

Esto es lo que se ‘embolsilla’ el campeón de la Liga BetPlay 2025-II entre premios y cupo a Libertadores

Flamengo vs. PSG: Jorge Carrascal buscará sumarse a la lista de colombianos que han sido campeones intercontinentales