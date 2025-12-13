Fiscal General estalló contra Petro por investigación a su hijo Nicolás señalado de corrupción: “Es paradójico que nos diga que engavetamos el caso”

El presidente Gustavo Petro fue el que ternó a Luz Adriana Camargo, actual fiscal General, que reemplazó en su cargo a Francisco Barbosa - crédito Colprensa - REUTERS

La tensión entre la Fiscalía General de la Nación y el presidente de la República, Gustavo Petro, escaló tras los mensajes publicados por el mandatario, cuestionando el respaldo de la institución pública autónoma encargada de dirigir la investigación penal de Nicolás Petro Burgos.

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo respondió a estas críticas, subrayando que su administración no ha favorecido al hijo mayor del presidente en el proceso judicial que enfrenta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Camargo enfatizó que, desde su llegada al cargo el 23 de marzo de 2024, la acusación formal contra Petro Burgos estaba presentada, lo que limita la intervención del ente acusador en la etapa actual del proceso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En conversación con El Tiempo, la fiscal general sostuvo que, una vez radicada la acusación, la dirección de la investigación pasa a manos del juez encargado, en este caso Hugo Carbonó. Camargo explicó: “En el momento en que me posesiono, Nicolás Petro ya había sido acusado formalmente ante un juez por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¿Eso qué significa? Es muy importante que el país lo entienda. Que una vez presentada la acusación, la Fiscalía deja de ser la directora de la investigación”.

De este modo, la funcionaria desmintió las versiones que sugieren un supuesto beneficio para el exdiputado, que fue capturado y acusado en un juzgado de Barranquilla, Atlántico, por apropiarse de fondos destinados a la campaña presidencial de su padre, con la colaboración de su expareja Day Vásquez.

Camargo también abordó los intentos de la defensa de Nicolás Petro por alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía. Según detalló al medio citado, la propuesta presentada por la defensa no cumplió con los requisitos exigidos por la institución pública en el expediente.

La fiscal general Luz Adriana Camargo contestó, a su modo, las preguntas relacionadas con el caso de Nicolás Petro - crédito Colprensa - @nicolaspetrob/Instagram

“Es tremendamente paradójico que a nosotros se nos censure y se nos diga que engavetamos, que archivamos, que no movimos el caso de Nicolás Petro, porque yo vuelvo e insisto, es que eso no nos correspondía a nosotros porque eso ya ha estado acusado”, expuso a fiscal general, manifestando inconformidad por las críticas recibidas.

En la misma entrevista, Luz Adriana Camargo se refirió a los mensajes que recibió del presidente Gustavo Petro, calificándolos de descomedidos y reiterando que la Fiscalía no ha dejado de cumplir sus funciones. La fiscal general abordó otros temas de interés nacional, como la política de Paz Total y la cooperación con Estados Unidos. En este sentido, señaló que está evaluando la posibilidad de reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá, debido a la falta de voluntad de paz y la comisión de graves delitos que se le atribuyen.

Luz Adriana Camargo volvió a referirse a acusaciones de Petro por falta de apoyo de la Fiscalía

Luz Adriana Camargo volvió a referirse a acusaciones de Petro por falta de apoyo de la Fiscalía - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República y John Paz/Colprensa

Luz Adriana Camargo, cabeza del ente acusador, afirmó que desconoce las razones por las que el presidente Petro aseguró que su Gobierno perdió el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

Camargo advirtió que su relación con el mandatario es distante y se limita a los canales institucionales, desmarcándose de cualquier interpretación de cercanía política o dependencia del Ejecutivo.

La funcionaria negó cualquier vínculo de cercanía con el Ejecutivo y aclaró que su labor se enmarca en la independencia judicial, tras las declaraciones del presidente - crédito Colprensa

“Yo, la verdad, no logro entender a qué se refiere él con que el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, en esa forma tan particular de mencionar que la Fiscalía se relaciona con el Ejecutivo de una manera en la que en verdad no se relaciona”, expresó Camargo en diálogo con W Radio.

Y agregó: “Eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo, dentro del marco de nuestras competencias. Y creo que ese, como usted lo insinúa, parece ser el origen de la aparente molestia que el presidente no me ha manifestado a mí personalmente, sino que lo hizo a través de ese trino que yo, nuevamente, insisto en considerar descomedido”.