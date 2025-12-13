Colombia

Escritor colombiano reveló los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Sebastián Camelo destacó las escenas de ficción que tiene la producción basada en el hecho registrado en Bogotá

Esta nueva miniserie de Netflix
Esta nueva miniserie de Netflix es protagonizada por el actor Andrés Parra - crédito Netflix

En diciembre de 2025, Netflix estrenó la serie Estado de fuga 1986, en la que se expone una nueva versión de la masacre de Pozzetto, que es como se conoce al asesinato de más de 20 personas en un restaurante de Bogotá a manos de Campo Elías Delgado Morales.

Este hecho se registró el 4 de diciembre de 1986, cuando el exmilitar ingresó al restaurante italiano con el objetivo de asesinar a la mayoría de presentes y luego suicidarse en la escena del crimen.

La serie ha tenido una gran recepción, principalmente porque cuenta con la colaboración del escritor Mario Mendoza, que conoció a Campo Elías Delgado y escribió una de sus obras más famosas en torno a esa masacre.

Sin embargo, debido a que se trata de una producción que busca generar drama en varios momentos de la historia, la serie cuenta con aspectos que en realidad no se registraron de esa forma, y estos fueron expuestos por el escritor Sebastián Camelo en su canal de YouTube.

Andrés Parra es el protagonista
Andrés Parra es el protagonista de la serie que se estrenó el 4 de diciembre de 2025 - crédito Montaje Infobae (Netflix/RedesSociales)

Cabe mencionar que Sebastián Camelo es investigador sobre crímenes, lo que le ha permitido hacer varias obras literarias sobre el tema, incluyendo Serialmente, un pódcast que transformó en un libro sobre la historia de los mayores asesinos en serie de la historia.

En uno de los capítulos del pódcast, Camelo abordó la masacre de Pozzetto, lo que incluyó una investigación profunda sobre lo registrado el 4 de diciembre de 1986.

El primer punto que mencionó Camelo fue el discurso que el protagonista de la serie realiza antes de comenzar a disparar, que es algo que en realidad no se registró, ya que sobrevivientes afirmaron que el exmilitar disparó sin previo aviso.

En segundo lugar, en la serie se afirma que el personaje principal tenía una fijación por una menor de edad, a la que sigue en repetidas ocasiones; sin embargo, debido a que se tiene poco conocimiento sobre la vida íntima de Delgado Morales, es imposible confirmar que esto en realidad fue así.

Camelo es el creador del
Camelo es el creador del pódcast sobre crimen más escuchado del país - crédito Infobae Colombia

Una de las escenas más mencionadas por los que han visto la serie es todo lo ligado a la masacre al interior del restaurante, que se expone como algo caótico, incluyendo intentos de escapar que fueron impedidos por el personaje que interpreta Andrés Parra.

Al respecto, Camelo mencionó las declaraciones que hicieron comensales que estaban en el lugar el día de los hechos, que aseguraron que la mayoría de las víctimas permanecieron sentadas, ya que pensaron que se trataba de un asalto.

Otro punto mencionado por el escritor es el libro que estaba leyendo el protagonista antes de disparar, que en la vida real era un informe en inglés, no una obra literaria.

Por último, Sebastián Camelo indicó que en las investigaciones no se menciona un mapa del restaurante, ni el uso de cargadores para el arma con la que se perpetró el crimen, lo que hizo que las autoridades tuvieran poca información sobre las posibles intenciones que tenía Campo Elías con su accionar.

Los detalles del hecho real

La serie se enfoca en
La serie se enfoca en la relación de un joven escritor que tiene contacto con un asesino antes de que este mate a 29 personas en un restaurante - crédito Netflix

El hecho se registró el 4 de febrero de 1986 en el restaurante italiano Pozetto, ubicado en la calle 57 con carrera 13, donde llegó a comer el militar, veterano de Vietnam, Campo Elías Delgado Morales: un profesor universitario que se sentó en la mesa 20 del establecimiento para ordenar un plato de pasta y tres tragos.

Sin que ninguno de los presentes lo supiera, Delgado llegó al establecimiento tras asesinar a su madre e incendiar la vivienda en la que convivían juntos; además, en su recorrido hasta el restaurante le disparó a cuatro personas más.

Ya en el restaurante, sobre las 7:30 p. m. saludó a los empleados, ordenó lo mencionado y minutos después comenzó a disparar a todos los presentes.

Primero, Delgado asesinó sin observar la identidad de sus víctimas, pero después de que algunos salieron del establecimiento, se encargó de buscar los posibles refugios dentro del restaurante para matar a las demás personas.

Fueron 20 minutos de disparos constantes hasta que llegó la policía, que en su informe reportó que Campo Elías Delgado había sido abatido cuando intentó escapar; sin embargo, testigos aseguran que se suicidó. Incluido el agresor, ese hecho provocó la muerte de 30 personas, y un reporte no esclarecido de víctimas que lograron ser trasladados a centros médicos.

