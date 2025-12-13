Con aguardiente y cerveza: así vivió Maluma la final de la Copa Colombia entre Nacional y Medellín

Maluma fue tendencia en la previa del partido entre Nacional y Medellín - crédito @NOTICIASDEVERDE

En el partido de ida de la final de la Copa Colombia, miles de hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín llenaron las tribunas del estadio Atanasio Girardot para disfrutar de la fiesta deportiva en la capital antioqueña.

Además del factor deportivo, otro aspecto que generó gran interés es que en redes sociales expusieron que en la previa del partido y en el interior del escenario deportivo estuvo presente Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma.

En más de una ocasión el reguetonero ha expuesto que es hincha de Atlético Nacional; sin embargo, debido a las dificultades para estar en espacios públicos sin afectar el orden público, Maluma no suele asistir al estadio, por lo que su presencia en la final fue sorpresiva.

Maluma fue sensación en la previa del clásico paisa

El artista compartió junto a los hinchas de Nacional antes de la final - crédito @NOTICIASDEVERDE

Antes de que comenzara el partido en la capital antioqueña, en redes sociales se hicieron virales imágenes del cantante paisa en los alrededores del centro deportivo, más específicamente en la zona comercial, que habitualmente es visitada por los hinchas para comer algo antes de ingresar al estadio.

En las fotografías se observa que Maluma estaba en ambiente de final, puesto que tomó cerveza y aguardiente junto a los hinchas del Verdolaga, que fue local en el partido de ida de la final.

Además, el artista aprovechó el tiempo para tomarse fotos con seguidores y autografiar prendas del club antioqueño, lo que fue elogiado en los comentarios de las publicaciones al respecto.

“Que humildad de Maluma, podría estar en un palco, pero está con la gente, como debe ser”, “Una final y junto a Maluma, el plan perfecto que tuvieron algunos hoy” o “Hasta Maluma aprovecha para tomarse los tragos en la previa, gran fiesta en el Atanasio”, fueron algunos de los comentarios.

El artista aprovechó para compartir tiempo junto a sus seguidores - crédito @NOTICIASDEVERDE

Otros famosos que son hinchas de los equipos paisas

Debido a que se trata del deporte más popular en el país, Maluma no es la única celebridad que expone de manera habitual su pasión por Atlético Nacional y otros clubes del rentado nacional.

Además de Londoño, figuras públicas como Blessd, Santiago Alarcón, Hebert Vargas o Faustino Asprilla han mostrado en sus redes sociales que siguen de manera frecuente a la institución Verdolaga.

Probablemente, Maluma ha tenido que debatir sobre este deporte con sus colegas, ya que es sabido que los reguetoneros, J Balvin, Feid y Ryan Castro, que han realizado varias colaboraciones con Londoño, son fanáticos del Poderoso de la Montaña, como se le conoce al DIM de manera popular.

Todo sobre la final de la Copa Colombia

Nacional y Medellín definirán al campeón de la Copa Colombia 2025 - crédito Atlético Nacional

Tras el partido de ida, en el que Atlético Nacional fue loca, pero hubo presencia de hinchas de Independiente Medellín, los clubes de la capital antioqueña volverán a enfrentarse el miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot nuevamente.

En el encuentro de vuelta Medellín será local, pero por determinación de la administración local, con aval de las barras organizadas de los dos clubes, se llegó al acuerdo de que los dos partidos tendrían hinchada de las dos instituciones, bajo el compromiso de que todo se desarrollaría en paz.

El compromiso del 17 de diciembre comenzará desde las 7:30 p. m. y en ese se definirá al campeón de la Copa Colombia, el segundo torneo más importante del Fútbol Profesional Colombiano.

Cabe aclarar que en el rentado nacional no existe ningún tipo de ventaja respecto a los goles marcados por el equipo visitante, por lo que cualquier tipo de igualdad en el global, hará que la final se decida a través de los puntos penales.