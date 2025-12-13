Colombia

Con aguardiente y cerveza: así vivió Maluma la final de la Copa Colombia entre Nacional y Medellín

El artista antioqueño estuvo presente en la tribuna del estadio Atanasio Girardot para alentar al Verdolaga

Guardar
Maluma fue tendencia en la
Maluma fue tendencia en la previa del partido entre Nacional y Medellín - crédito @NOTICIASDEVERDE

En el partido de ida de la final de la Copa Colombia, miles de hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín llenaron las tribunas del estadio Atanasio Girardot para disfrutar de la fiesta deportiva en la capital antioqueña.

Además del factor deportivo, otro aspecto que generó gran interés es que en redes sociales expusieron que en la previa del partido y en el interior del escenario deportivo estuvo presente Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En más de una ocasión el reguetonero ha expuesto que es hincha de Atlético Nacional; sin embargo, debido a las dificultades para estar en espacios públicos sin afectar el orden público, Maluma no suele asistir al estadio, por lo que su presencia en la final fue sorpresiva.

Maluma fue sensación en la previa del clásico paisa

El artista compartió junto a
El artista compartió junto a los hinchas de Nacional antes de la final - crédito @NOTICIASDEVERDE

Antes de que comenzara el partido en la capital antioqueña, en redes sociales se hicieron virales imágenes del cantante paisa en los alrededores del centro deportivo, más específicamente en la zona comercial, que habitualmente es visitada por los hinchas para comer algo antes de ingresar al estadio.

En las fotografías se observa que Maluma estaba en ambiente de final, puesto que tomó cerveza y aguardiente junto a los hinchas del Verdolaga, que fue local en el partido de ida de la final.

Además, el artista aprovechó el tiempo para tomarse fotos con seguidores y autografiar prendas del club antioqueño, lo que fue elogiado en los comentarios de las publicaciones al respecto.

“Que humildad de Maluma, podría estar en un palco, pero está con la gente, como debe ser”, “Una final y junto a Maluma, el plan perfecto que tuvieron algunos hoy” o “Hasta Maluma aprovecha para tomarse los tragos en la previa, gran fiesta en el Atanasio”, fueron algunos de los comentarios.

El artista aprovechó para compartir
El artista aprovechó para compartir tiempo junto a sus seguidores - crédito @NOTICIASDEVERDE

Otros famosos que son hinchas de los equipos paisas

Debido a que se trata del deporte más popular en el país, Maluma no es la única celebridad que expone de manera habitual su pasión por Atlético Nacional y otros clubes del rentado nacional.

Además de Londoño, figuras públicas como Blessd, Santiago Alarcón, Hebert Vargas o Faustino Asprilla han mostrado en sus redes sociales que siguen de manera frecuente a la institución Verdolaga.

Probablemente, Maluma ha tenido que debatir sobre este deporte con sus colegas, ya que es sabido que los reguetoneros, J Balvin, Feid y Ryan Castro, que han realizado varias colaboraciones con Londoño, son fanáticos del Poderoso de la Montaña, como se le conoce al DIM de manera popular.

Todo sobre la final de la Copa Colombia

Nacional y Medellín definirán al
Nacional y Medellín definirán al campeón de la Copa Colombia 2025 - crédito Atlético Nacional

Tras el partido de ida, en el que Atlético Nacional fue loca, pero hubo presencia de hinchas de Independiente Medellín, los clubes de la capital antioqueña volverán a enfrentarse el miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot nuevamente.

En el encuentro de vuelta Medellín será local, pero por determinación de la administración local, con aval de las barras organizadas de los dos clubes, se llegó al acuerdo de que los dos partidos tendrían hinchada de las dos instituciones, bajo el compromiso de que todo se desarrollaría en paz.

El compromiso del 17 de diciembre comenzará desde las 7:30 p. m. y en ese se definirá al campeón de la Copa Colombia, el segundo torneo más importante del Fútbol Profesional Colombiano.

Cabe aclarar que en el rentado nacional no existe ningún tipo de ventaja respecto a los goles marcados por el equipo visitante, por lo que cualquier tipo de igualdad en el global, hará que la final se decida a través de los puntos penales.

Temas Relacionados

MalumaAtlético NacionalMedellínEstadioFinalAtanasio GirardotColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

En operativo de recuperación del espacio público en el barrio San Bernardo, Bogotá, hallaron el cadáver de una mujer

La acción coordinada entre varias entidades permitió la limpieza de espacios, el desmonte de cambuches y la incautación de objetos peligrosos

En operativo de recuperación del

Francisco Barbosa advirtió posible “obstrucción a la justicia” de Estados Unidos por freno a la extradición a alias Araña

El Gobierno de Gustavo Petro impidió la entrega del líder de los Comandos de Frontera para avanzar en los diálogos de paz

Francisco Barbosa advirtió posible “obstrucción

Juez que uso indebidamente la IA para fallar en caso de abuso sexual podría ser sancionada: Comisión de Disciplina Judicial tomó decisión clave

La actuación disciplinaria se originó tras la nulidad de una sentencia condenatoria, al evidenciarse citas inexistentes, errores de motivación y un uso no supervisado de herramientas de inteligencia artificial

Juez que uso indebidamente la

La celebración de la Novena de Aguinaldos también se vive en las mesas colombianas: estas son algunas de las comidas más apetecidas en las fiestas

Desde platos tradicionales hasta dulces infaltables, la comida se convierte en el centro de los encuentros decembrinos y refleja la diversidad regional que define la Navidad en Colombia

La celebración de la Novena

Vicky Dávila criticó a Iván Cepeda por intenciones de radicalizar las políticas contra los empresarios del Gobierno Petro: “La dupleta diabólica”

La precandidata presidencial aseguró que el candidato del Pacto Histórico representa la destrucción para el sector empresarial

Vicky Dávila criticó a Iván
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El inquietante mensaje de alias

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Escritor colombiano reveló los errores

Escritor colombiano reveló los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Hay Feria de Cali 2025: caleños fueron sorprendidos en el alumbrado con concierto gratuito de Carlos Vives y Grupo Niche

Los 10 podcasts favoritos de Spotify Colombia este día

Deportes

La advertencia de Jorge Carrascal

La advertencia de Jorge Carrascal antes de la final de la Copa Intercontinental: “Va a ser un partido muy difícil”

Atlético Nacional y Medellín no se hicieron daño en la ida: empate sin goles en la final de la Copa Colombia

Lucas González reveló su sufrimiento por la goleada de Tolima ante Junior en la final: “Fue una pesadilla”

Millonarios busca el reemplazo de Santiago Giordana: este es el nuevo delantero argentino que busca el azul

Esto es lo que se ‘embolsilla’ el campeón de la Liga BetPlay 2025-II entre premios y cupo a Libertadores