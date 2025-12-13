Álvaro Uribe anticipó que anunciará la candidata presidencial del Centro Democrático: “Creo que este fin de semana”

Expresidente Álvaro Uribe Vélez confirma que la definición de la candidatura podría conocerse antes de lo previsto por el partido - crédito @AlvaroUribeVelX

El líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez se prepara para anunciar, posiblemente este fin de semana, el nombre de su candidata presidencial, adelantando la fecha inicialmente prevista para el lunes 15 de diciembre.

El proceso, que ha generado gran expectativa en el panorama político colombiano, se desarrolla mediante un mecanismo mixto que combina una encuesta digital y un colegio electoral, según informó el partido.

El exmandatario confirmó durante un evento en Cali que la definición podría conocerse antes de lo programado, lo que ha intensificado la atención sobre la decisión final.

En su intervención en el Valle del Cauca, en la que presentó las listas al Senado y la Cámara de Representantes del partido en esa región, Álvaro Uribe respondió a la prensa sobre el momento en que se conocería la candidatura presidencial del Centro Democrático.

El proceso de selección combina una encuesta digital y un colegio electoral para elegir a la representante del Centro Democrático - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Ante la consulta de un periodista de Noticias RCN, el exmandatario afirmó: “Creo que este fin de semana”. Esta declaración, realizada en el desarrollo de una rueda de prensa previa al evento, sugiere que el anuncio oficial podría anticiparse, modificando el cronograma previamente establecido por la colectividad.

El proceso de selección de la candidata presidencial comenzó el 1 de diciembre, fecha en la que el Centro Democrático informó sobre el inicio de las encuestas que definirán a su representante.

La consulta está a cargo de dos firmas chilenas: Cadem y Panel Ciudadano. Esta última inició una consulta entre 4.818 militantes activos del partido, incluyendo integrantes de comités municipales y departamentales, miembros de la dirección nacional y titulares de credenciales vigentes, como concejales, ediles, diputados, representantes a la Cámara, senadores y consejeros municipales de juventud.

El partido aseguró que el proceso cuenta con medidas orientadas a evitar manipulaciones o infiltraciones, y que una firma independiente experta en ciberseguridad refuerza la confiabilidad del sistema.

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paloma Holguín figuran entre las principales precandidatas del Centro Democrático - crédito redes sociales

Entre las precandidatas que aspiran a representar al Centro Democrático en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 se encuentran las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paloma Holguín.

La colectividad había comunicado que el mecanismo de selección fue informado previamente a las aspirantes, que participan en un proceso que busca garantizar transparencia y legitimidad. El partido señaló que de este procedimiento saldrán, posiblemente este fin de semana (13 y 14 de diciembre), las dos candidatas que representarán a la colectividad en la consulta interpartidista.

A pesar de que el Centro Democrático se inscribió para participar en las consultas interpartidistas de marzo de 2026, Álvaro Uribe abrió la posibilidad de realizar una nueva encuesta para elegir al candidato de la oposición, lo que podría modificar el panorama de la contienda. La expectativa se centra ahora en conocer a quién respaldará el expresidente, cuyo apoyo resulta determinante en la definición de la candidatura presidencial del partido.

Uribe respaldó elección de candidato opositor mediante encuesta

El expresidente Uribe sugiere que una encuesta podría definir al candidato único de la oposición para evitar la dispersión electoral - crédito Sebastián Barros/Europa Press

El expresidente Álvaro Uribe Vélez planteó la posibilidad de que el Centro Democrático no participe en la consulta interpartidista prevista para marzo de 2026, dependiendo del nivel de unidad que logren los sectores opositores al gobierno de Gustavo Petro.

Uribe sugirió que, si no se alcanza una consulta única, el partido podría optar por reservarse y no intervenir en el proceso, abriendo la puerta a que el candidato opositor se elija mediante una encuesta para evitar la dispersión y facilitar una candidatura unificada.

Durante la entrevista con Blu Radio, Uribe destacó que la fuerza del Centro Democrático no depende únicamente de los resultados de las encuestas, sino de sus principios históricos, como la seguridad democrática, el emprendimiento, la austeridad estatal y la defensa de la inversión privada.

Reconoció el bajo desempeño de las precandidatas uribistas en los sondeos, pero subrayó su firmeza y convicciones: “Le acepto que se ha marcado mal en las encuestas, pero ustedes saben que son firmes, que tienen convicciones claras y han hecho una oposición argumental y sin dobleces”.

El exmandatario reiteró que la unidad de los partidos afines es indispensable para enfrentar lo que calificó como “el proyecto de destrucción democrática” del petrismo.

Expresó su disposición a participar en una coalición amplia, mencionando nombres como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, aunque ambos han descartado participar en consultas. “He soñado con que todos estén unidos […] No va a haber un consenso completo de ideas, pero sí un acuerdo sobre lo fundamental”, afirmó.

Uribe también respaldó la propuesta de elegir al candidato opositor mediante una encuesta, coincidiendo con la sugerencia de Fajardo: “Me parece un gran avance […] Podría ser un mecanismo, qué sé yo, encuesta buscando una unificación”. Incluso consideró la posibilidad de realizar este proceso antes de las elecciones parlamentarias para presentar un candidato único.

En cuanto a la selección interna del Centro Democrático, Uribe aclaró que no intervendrá en la definición de la candidata entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, enfatizando su responsabilidad con la credibilidad del partido: “Yo procuro tener toda la prudencia. Apoyar de todo corazón a estas tres mujeres tan meritorias […] y tengo una gran responsabilidad con la credibilidad del partido de no intervenir”.

Respecto a los rumores sobre un posible favoritismo hacia De la Espriella, Uribe fue enfático: “Mi candidata es la que gane en este partido”. Explicó que la aspiración presidencial de De la Espriella por firmas se debe a que el proceso interno ya estaba cerrado cuando solicitó aval.

El expresidente también respondió a las acusaciones del presidente Petro, que lo señaló de influir negativamente en el Gobierno de Donald Trump contra el mandatario colombiano.

Uribe negó cualquier participación: “Lo que yo he dicho de este gobierno lo he dicho de frente […] Aquí no ha habido de mi parte una sola mención a la familia del presidente Petro”. Aprovechó para reiterar sus críticas al gobierno en materia de seguridad y narcotráfico, citando cifras como 1.815 toneladas de coca, más de 500 secuestros y más de 75 masacres.