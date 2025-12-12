Perrito murió tras ingerir una salchicha envenenada: hay alerta por seguidilla de casos idénticos en Bogotá

La muerte de Lucky en el norte de Bogotá alerta sobre el envenenamiento de mascotas con salchichas contaminadas en parques y zonas residenciales - crédito iStock

La muerte de Lucky, un perro de 14 años, puso en alerta a los habitantes del norte de Bogotá ante una modalidad de maltrato animal que se repite en la ciudad: el envenenamiento de mascotas mediante alimentos contaminados, especialmente salchichas, dejados en parques y zonas residenciales.

El caso, ocurrido en el barrio Cedritos, generó indignación y un llamado urgente de la familia de la víctima para que la ciudadanía colabore en la identificación de los responsables, cuya identidad aún se desconoce, según relataron los dueños del animal a Noticias Caracol.

Este era Lucky, perrito de 14 años que fue envenenado con una salchicha en el norte de Bogotá - crédito X

En las declaraciones recogidas por el medio citado, los familiares de Lucky detallaron que el martes 9 de diciembre, alrededor de las 10.00 a. m., el perro salió brevemente de la casa cuando recibieron al jardinero.

Durante ese corto lapso, el animal ingirió un alimento que encontró en el suelo. Al regresar, comenzó a vomitar, lo que alertó a la familia. Al revisar, extrajeron de su garganta restos de bolsas de empaques de salchichas, lo que les hizo sospechar que había consumido una salchicha envenenada.

“Le abrimos la garganta y le sacamos bolsas de empaques de salchichas, entonces presumimos que es algo muy similar”, explicaron los dueños, que recordaron un caso previo en el sector de Teusaquillo con un ‘modus operandi’ idéntico.

La rapidez con la que actuó el veneno sorprendió a la familia y a la veterinaria que atendió a Lucky. Carolina Jiménez, una de las propietarias, relató a Noticias Caracol: “Está en proceso de investigación el veneno. Lo que nos dijo la veterinaria es que era un veneno muy letal porque su muerte fue muy rápida, él lo ingirió y a los 20 o 30 minutos ya había fallecido”. La ubicación exacta del incidente fue en la carrera 15 con calle 148, en el barrio Cedritos.

Expertos advierten que los atacantes utilizan venenos letales, como raticidas o mezclas de compuestos, para aumentar la letalidad en mascotas - crédito @PlataformaALTO / X

Julián Coy, director operativo de la Plataforma Alto, explicó al noticiero mencionado que en algunos casos se utiliza veneno para ratas, aunque en otros resulta difícil identificar el tóxico, ya que pueden emplearse combinaciones de compuestos para aumentar la letalidad.

Esta modalidad de ataque consiste en dejar bolsas con salchichas en lugares frecuentados por mascotas, como parques, para que los animales las consuman accidentalmente.

El caso de Lucky no es aislado. Residentes y los propios dueños señalaron que en meses recientes se reportaron otros episodios similares en la zona. Uno de ellos involucró a un perro samoyedo que, aunque sobrevivió, sufrió secuelas por la intoxicación.

La reiteración de estos hechos causó preocupación entre los habitantes y motivó a la familia de Lucky a pedir justicia y la colaboración de la comunidad para identificar a los responsables.

¿Qué hacer si envenenan a su mascota?

La modalidad de envenenamiento de mascotas mediante alimentos contaminados se repite en barrios como Cedritos y Teusaquillo, según denuncias recientes - crédito iStock

Ante la recurrencia de estos ataques, la Alcaldía de Bogotá y el Instituto de Protección Animal difundieron recomendaciones para actuar en caso de sospecha de envenenamiento.

El Idpyba sugiere inducir el vómito al animal administrando, con una jeringa, una de las siguientes soluciones:

Agua oxigenada: un mililitro por cada kilogramo de peso.

Agua con sal: entre una y tres cucharadas completas diluidas en un vaso de agua.

Carbón activado: entre dos y ocho miligramos diluidos en agua.

Se advierte que las proporciones deben respetarse estrictamente, ya que una concentración excesiva puede resultar peligrosa. Además, se recomienda recoger una muestra del material sospechoso ingerido y presentarla al veterinario, junto con una muestra de vómito si es posible, para facilitar el diagnóstico y tratamiento.

La familia de Lucky reiteró su pedido de ayuda a la ciudadanía para dar con los responsables y evitar que más mascotas sean víctimas de este tipo de ataques en Bogotá.