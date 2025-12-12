Familiares y ministros del Gobierno Petro habrían intentado negociar con ‘Papá Pitufo’, aseguró ‘Mr. Taxes’

Reyes se sinceró y hasta habló del ministro del Interior Armando Benedetti y el precandidato presidencial Roy Barreras - crédito @luiscarlosreh/IG | Complejo Judicial de Paloquemao | Cristian Bayona/Colprensa

El exdirector de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y precandidato presidencial Luis Carlos Reyes, conocido como ‘Mr. Taxes’ en redes sociales, afirmó durante una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina que familiares y ministros del presidente Gustavo Petro habrían buscado realizar negociaciones ilícitas con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado como el ‘zar del contrabando’ en Colombia.

Las declaraciones se produjeron en la sección ‘El Sótano de Marelbys’ del show humorístico Petroverso, en el que Reyes fue su invitado especial de Samper y respondió preguntas bajo la metodología de respuesta ‘sí o no’ monitoreada mediante polígrafo.

En sus intervenciones, Reyes aseguró que “sí hubo miembros del Gobierno que intentaron hacer ‘torcidos’ con alias Papá Pitufo”, y que estos “eran ministros y familiares del alto Gobierno”.

Al ser consultado por Ospina si esos familiares podían ser “tan cercanos como el hermano o el hijo” del presidente, “Mr. Taxes” respondió de manera afirmativa.

Además, sostuvo que también existió participación de figuras como el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti.

Durante la entrevista, Reyes puntualizó: “Sí, creo que algunos miembros del Gobierno y familiares del presidente tuvieron negocios turbios con Papá Pitufo o con algún sector del contrabando”.

Dichas afirmaciones refuerzan la preocupación acerca de posibles redes de corrupción dentro de la administración nacional.

Al referirse a otros aspectos, el exfuncionario del Gobierno Petro indicó que nunca dio cuotas políticas en su paso por la Dian, negó conocer a alias ‘Orejas’ (un cabecilla del Clan del Golfo detenido en Antioquia) y expresó su convicción sobre la culpabilidad de Nicolás Petro, hijo del presidente, respecto a los señalamientos que enfrenta.

Más adelante, y cuando lo consultaron sobre la presunta recepción de dineros ilícitos en la campaña presidencial de Gustavo Petro, Reyes respondió que “es posible que hayan entrado recursos de ese origen”.

‘Mr. Taxes’ dio de que hablar luego de sus declaraciones sobre su paso por el Gobierno Petro

En la sección del show humorístico que mezcla política con la realidad nacional y conducido por Daniel Samper Ospina junto a Marelbys Meza —exniñera de Laura Sarabia y figura central del caso del polígrafo—, el ex director de la Dian dijo sentirse traicionado por el presidente y confirmó: “Sí, me sentí así”.

A la pregunta sobre si considera que Gustavo Petro es honesto, Reyes respondió de manera negativa, planteando dudas en torno a la integridad del mandatario.

El polígrafo reflejó veracidad en casi todas las respuestas dadas por Luis Carlos Reyes, salvo en la relacionada con presuntas adicciones del presidente, en las que “Mr. Taxes” afirmó “creo que no” frente a la consulta de si Gustavo Petro tiene problemas de ese tipo, pero el monitoreo indicó una posible falta de sinceridad.

En la misma secuencia de preguntas, Reyes descartó haber realizado nombramientos por favores políticos y rechazó ofrecer cargos a personas como Armando Benedetti en caso de llegar a la presidencia.

En cambio, sobre el también precandidato presidencial, Roy Barreras, “Mr. Taxes” respondió sin tapujos: “Sí lo considero un bandido”.

En qué va el caso de alias Papá Pitufo:

La mañana del viernes 12 de diciembre de 2025 el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, afirmó en una entrevista a W Radio que Isaac Beltrán, exdirector de Inteligencia, no recibió comisión ni autorización oficial para viajar a España, donde mantuvo una reunión con Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo y señalado de liderar redes de contrabando en Colombia.

Según Lemus, el organismo procedió a revisar los registros internos en cuanto se conoció el viaje de Isaac Beltrán y, tras confirmar la ausencia de autorización formal, presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de usurpación de funciones y extralimitación en el ejercicio del cargo.

“No hemos encontrado la comisión clara de la ida de él a España”, precisó Lemus e indicó que tal dato se mantiene en reserva debido a la gravedad del caso.

La polémica se agravó cuando el director de la DNI negó que el presidente Gustavo Petro hubiera autorizado la misión.

“El presidente es muy claro. Él nunca dio esa instrucción, nunca dio esa autorización en ningún momento”, puntualizó Lemus en las declaraciones a la misma emisora.

Esta postura contradice la versión que habría insinuado Beltrán (y que señaló en entrevista días atrás a la misma cadena radial) para justificar su actuación y deja en evidencia un vacío institucional en la línea de mando.

La situación generó una reacción inmediata de la fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo, que mostró su sorpresa y preocupación por lo que consideró una intromisión no autorizada en procesos sensibles, como solicitudes de extradición o cooperación internacional.

Camargo declaró nunca haber sido informada del viaje y solo conoció el episodio cuando los medios lo hicieron público, una omisión que, según sus palabras, vulnera la “arquitectura institucional” que delimita las competencias entre las agencias de inteligencia y las de investigación penal.

Para la Fiscalía, este tipo de acciones pueden afectar la confianza entre entidades responsables de la seguridad nacional y dificultar procesos judiciales de gran alcance.

“Ningún agente de inteligencia tiene facultades para adelantar conversaciones con personas investigadas si no existe coordinación interinstitucional y un marco jurídico claro”, sostuvo la fiscal.

La controversia sobre el viaje de Isaac Beltrán cobra aún más relevancia dado que Marín Buitrago enfrenta un proceso de extradición suspendido en Portugal, situación seguida de cerca tanto por autoridades colombianas como extranjeras.