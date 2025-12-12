Él era el motociclista que murió tras sufrir accidente, presuntamente, provocado por un agente de tránsito en Cali

Un video grabado por un vecino muestra el momento posterior al impacto entre el agente de tránsito y el motociclista - crédito @robertoortizu/X

Como Brayan Steven Yusti Colmenares fue identificado el motociclista que falleció en un accidente registrado el miércoles 10 de diciembre en el sector de Tequendama, en el sur de Cali, que involucró a un agente de tránsito.

El siniestro habría ocurrido mientras se desarrollaba un operativo de tránsito, según confirmaron las autoridades locales. El hecho generó controversia en la ciudad y movilización en redes sociales por parte de la familia de la víctima, que exige respuestas frente a lo sucedido.

Él era Brayan Steven Yusti Colmenares, el joven que murió tras supuestamente evadir un control de tránsito que terminó en grave accidente - crédito Leo Yusti Barona/Facebook

De acuerdo con testigos, un agente de tránsito habría iniciado una persecución contra Yusti Colmenares después de que este evadiera un puesto de control.

Al llegar a la zona del accidente, algunos presentes aseguraron que el funcionario le habría propinado una patada al motociclista mientras este ya se encontraba en el suelo y desprotegido.

Otros testigos grabaron la situación desde un conjunto residencial cercano. Las imágenes muestran al agente hablando por celular junto a dos motocicletas sobre la vía, lo que ha generado interrogantes sobre su proceder.

Tras la confirmación del fallecimiento de Yusti Colmenares, la familia difundió un video en redes sociales en el que pide justicia y solicita a las autoridades celeridad en la investigación.

Su prima, Lina Yusti, señaló que el caso correspondería a “intolerancia” y “abuso de poder”, responsabilizando al agente de tránsito 471 y haciendo un llamado para que se apliquen las sanciones correspondientes.

La familia destacó la gravedad del hecho y cuestionó el uso de la fuerza por parte del funcionario: “Sea como sea que hayan pasado las cosas, no se justifica que esta persona le haya arrebatado la vida a un padre, a un esposo, a un hijo”.

La mujer pidió justicia por lo sucedido con su familiar - crédito Miguel Ángel Palta

Frente a la controversia, la Secretaría de Movilidad de Cali indicó en un comunicado sus condolencias por el fallecimiento del motociclista y señaló que apartaron de sus funciones operativas al agente implicado, como medida preventiva para garantizar el debido proceso. El titular de la dependencia, Gustavo Orozco, expresó que se garantizarán todas las condiciones para que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones de manera transparente.

Personería rechazó lo sucedido y pidió acciones inmediatas

La Personería de Cali se pronunció a través de su titular, Gerardo Mendoza, que recordó que ya había alertado sobre posibles tragedias si no se adoptaban medidas efectivas respecto al actuar de los agentes de tránsito.

Mendoza reiteró la importancia de respetar tanto el debido proceso como la presunción de inocencia durante el desarrollo de la investigación, pero hizo un llamado a restablecer el orden y a actuar con celeridad para evitar la repetición de este tipo de hechos.

“Como Personero Distrital, advertí hace unos meses que, si no se adoptaban medidas oportunas, podíamos enfrentar una tragedia. Lamentablemente, hoy esa advertencia se materializa con la pérdida de una vida humana. Este grave suceso exige una respuesta inmediata para evitar que se presenten nuevas víctimas, ya sean civiles o servidores públicos, y para impedir una escalada de tensiones que pueda desbordar el orden público.Desde la Personería de Cali hacemos un llamado urgente a restablecer el orden, fortalecer la prevención y actuar con celeridad para proteger la vida y garantizar los derechos de toda la ciudadanía“, indicó puntualmente.

Personería pidió medidas urgentes para que no se sigan presentando hechos de intolerancia entre agentes de tránsito y conductores - crédito @PersoneríaCali/X

El caso también generó la reacción en el Concejo Distrital de Cali. El cabildante Roberto Ortiz expresó su preocupación por la reiteración de episodios violentos vinculados a la autoridad y reclamó la implementación urgente de un programa que promueva el respeto mutuo entre la ciudadanía y los agentes de tránsito.

“Esto no puede seguir así. Urge un programa ya de respeto mutuo, que la ciudadanía respete a la autoridad y que los agentes traten con dignidad a los ciudadanos. Si no actuamos, esto terminará en una batalla campal y en tragedia”, puntualizó.