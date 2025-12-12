Cintia Cossio habló sobre su ruptura con Jhoan López y aclaró si hubo infidelidad: “He trabajado en mí misma”

Durante su charla en Vos Podés, la creadora digital explicó cómo superó una crisis en pareja y remarcó la importancia del autoamor y la confianza tras una etapa de cambio personal - crédito @soycintiacossio/Instagram

Cintia Cossio se sinceró sobre su ruptura y reconciliación con Jhoan López en una conversación en la que habló abiertamente sobre las transformaciones personales que vivió tras esa separación.

La influenciadora, quien comparte dos hijos con López, abordó el tema en el podcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franko, espacio en el que explicó detalles sobre cómo enfrentó la ruptura y el proceso que la llevó a una nueva etapa junto a su pareja.

Durante la entrevista, Cossio confesó que antes de la separación experimentaba una relación marcada por una perspectiva obsesiva y por idealizar a López. Sin embargo, resaltó que el año que estuvieron distanciados fue clave para su crecimiento y para trabajar en el amor propio. “Ya había sanado, volvimos en una forma que al sol de hoy no entiendo cómo sucedió (…) cuando terminamos yo tomé la decisión”, afirmó.

Cintia Cossio abordó su ruptura y reconciliación con Jhoan López, revelando el proceso de transformación personal que vivió después de su separación - crédito @jhoanlopez/ Instagram

Franko le preguntó si el quiebre estuvo relacionado con una infidelidad y Cintia respondió: “Algo así”. A raíz de esta confesión, la entrevistadora profundizó en cómo es posible reconstruir la confianza tras una situación como esa. Cossio remarcó que la capacidad de volver a confiar depende en gran medida de uno mismo y de la valoración personal.

“Cuando yo sané y empezamos a volver, yo entendí que me amo tanto que usted verá lo que hace. Yo no me le sé la clave del celular y no me interesa saberla, él puede estar en el celular y yo volteo porque yo a Dios le digo ‘no voy a buscar nada, si algún día llega a pasar algo usted me lo va a mostrar y cuando eso pase es porque estoy preparada’”, sostuvo.

La creadora de contenido aseguró que poner el foco en su propio proceso le permitió avanzar como madre y como profesional: “He trabajado tanto en mí misma, que sé que no puedo enfocar mi energía en eso porque si no no voy a seguir creciendo como persona, como mamá y profesional”.

Durante la entrevista, Cintia reconoció que su forma de valorar la confianza y el crecimiento individual cambió tras afrontar la decisión de separarse y volver con Jhoan López - crédito @jhoanlopez/ Instagram

También destacó el cambio que ha visto en su pareja durante el último año: “También he visto el cambio que él ha tenido como persona en este último año; me ha sorprendido mucho. Obviamente, uno a veces tiene sus rayes, pero ese mantra me ayuda mucho de que no puedes controlar las acciones de nadie, estás en crecimiento, confía en tu Dios”.

Cossio hizo hincapié en que retomar una relación desde el amor y la madurez es muy distinto a hacerlo por necesidad: “Es diferente volver con una persona desde la necesidad que desde el amor y desde otra madurez”. Finalmente, aclaró que en caso de afrontar una nueva dificultad, su actitud sería distinta: “Si algo llega a suceder, recuerda que ya no estás con la niña, ya estás con una persona más madura”.

Cintia revela el apoyo fundamental de su hermano Yeferson Cossio

La historia personal de Cintia Cossio ha estado marcada por retos familiares y la cercanía con su hermano, el también creador digital Yeferson Cossio.

Durante su paso por el pódcast Vos Podés, Cintia tambien compartió detalles de su infancia y adolescencia, etapas atravesadas por la ausencia de apoyo parental y por dificultades económicas. “Nos tocó crecer solos, porque nuestros papás no pudieron hacerse responsables de nosotros como debían hacerlo tras las dificultades personales y económicas”, relató, subrayando el lazo indisoluble que mantiene con su hermano.

La entrevista se volvió especialmente emotiva cuando la influenciadora habló sobre los momentos más críticos de su juventud, en los que atravesó episodios de pensamientos autodestructivos.

La entrevistada relató la profunda influencia de su hermano Yeferson Cossio, a quien considera su “superhéroe” por haber estado presente en los momentos más complejos de su vida - crédito @soycintiacossio/IG

Cintia expresó: “Yo muchas veces intenté quitarme la vida y Yef me salvó, yo estoy viva por Dios, pero hablando terrenalmente me mantenía con vida era mi amor por Yef”. Destacó además: “Él ha sido mi superhéroe”, reconociendo el papel decisivo que tuvo su hermano no solo como apoyo emocional, sino también como compañía activa en los momentos más duros. “Muchas veces lo intenté hacer con pastillas y él sin un peso me llevaba como a hospitales, así para que me atendieran”, agregó.

La influencia de Yeferson ha sido tan relevante que, según Cintia, muchas personas la cuestionan por destacar siempre su figura frente a otras personas de su círculo familiar, a lo que ella responde que su hermano fue quien más presente estuvo en sus peores momentos.

Para la influenciadora, el apoyo de su hijo Thiago y su familia ha sido fundamental en la superación de una etapa de depresión y en su desarrollo como madre - crédito @yefersoncossio/IG

En su proceso de recuperación, además del acompañamiento de Yeferson, la influenciadora encontró en su hijo Thiago y más tarde en Lucca, nuevas fuentes de motivación para superar una etapa de depresión.

“Yo andaba en una depresión de mierda hasta que quedé embarazada. Otra vez un hijo me salvó de una depresión”, relató. Cossio reconoció que su familia, incluidos su pareja Jhoan López y sus hijos, resultaron clave para salir adelante, y actualmente su rol de madre representa una de las mayores motivaciones en su vida.