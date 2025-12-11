Presentan queja disciplinaria contra Juan Carlos Florián por presuntamente inflar cifras: “Cree que nosotros somos brutos”

La congresista Juvinao señaló a Florián de tratar de inducir al error al Congreso - crédito @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara Catherine Juvinao presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra Juan Carlos Florián Silva, actual ministro de Igualdad y Equidad, por presuntas faltas disciplinarias. Así lo expuso en un documento radicado ante el organismo de control y ante la corporación que integra.

De acuerdo con la queja que presentó, el problema se centra en la gestión presupuestal de la cartera que dirige Florián, que, según datos que expuso, muestra una ejecución considerablemente baja, lo que podría constituir una violación al régimen disciplinario aplicable a los altos funcionarios públicos.

“Definitivamente, todo lo que involucra al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, es una farsa. No solamente desde su abusiva instrumentalización de la identidad de género para violar la ley de paridad (…), sino que además, como ahora están afanados porque este Congreso reviva el Ministerio de la Igualdad y lo dejaron para última hora, entonces este señor, que ahora sí se autodenomina ministro, en masculino, viene sistemáticamente mintiendo sobre las cifras de ejecución del ministerio”, expresó la congresista en la Cámara de Representantes.

El ministro Juan Carlos Florián habría asegurado que la ejecución de la cartera llegó al 46% - crédito @MinIgualdad_Col/X

En la queja dirigida al procurador General de la Nación, Juan Gregorio Eljash Pacheco, la representante indicó que, de acuerdo con el informe de Ejecución del Presupuesto General de la Nación, el Ministerio de Igualdad y Equidad contaba en 2025 con una apropiación vigente de $1.297.435 millones (USD 1.2 billones). Sin embargo, la ejecución presupuestal acumulada hasta julio de ese año alcanzaba apenas el 3,8%, lo que equivale a $49.134 millones utilizados, según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Aunado a ello, detalla que Juan Carlos Florián fue designado como ministro el 11 de agosto de 2025, mediante el Decreto 0892 de 2025, lo que quiere decir que recibió el ministerio con una ejecución presupuestal menor al 4%. Pero, para septiembre de 2025, esa ejecución subió al 14%, según indicó Florián, citado por Juvinao. Luego, en octubre, el uso de los recursos alcanzó el 46%, según el ministro, y en noviembre se retractó y aclaró que la ejecución en realidad llegaba al 40%.

De acuerdo con la congresista, las cifras que se exponen en el portal de Transparencia indican que en noviembre la ejecución fue del 7%. En consecuencia, cuestionó al jefe de la cartera por aparentemente presentar cifras “infladas” al Congreso.

La queja disciplinaria se centra en dos faltas: una grave y otra gravísima - crédito @CathyJuvinao/X

“Él cree que nosotros somos brutos y bobos y no entendemos la diferencia entre recursos comprometidos y recursos ejecutados, que no es lo mismo. ¡Tan no es lo mismo que en 2023 y en 2024 MinIgualdad dejó comprometidos el 94% y el 99 % de los recursos, respectivamente!”, dijo.

Según explicó, el motivo de este presunto engaño al Legislativo tendría una razón: lograr el respaldo que se necesita para revivir el ministerio, creado por la vicepresidenta Francia Márquez y tumbado por la Corte Constitucional.

“Lo que Florián le quiere decir a este Congreso falsamente es que ellos pasaron de ejecutar cerca de $50.000 millones a cerca de 500.000 millones. Sin embargo, colegas, cuando uno revisa el portal de transparencia, queda claro que Florián está mintiendo a título de dolo y posiblemente estaría cometiendo dos faltas disciplinarias”, aseveró.

La congresista aseguró que la ejecución de la cartera solo alcanzó el 7% en noviembre - crédito Luisa González/Reuters

Falta grave: llevar en indebida forma el registro de ejecución presupuestal. Falta gravísima: suministrar datos inexactos y documentación falsa a la corporación para presuntamente “inducir al error” al Legislativo en el trámite que se adelanta para definir si el Ministerio de Igualdad y Equidad debe revivir o no.

“Señor Florián, deje de mentirle al país, deje de instrumentalizar lo que es algo tan serio como las cifras de ejecución, que son lo que debe soportar”, indicó.