Polo Polo respaldó postura de Jota Pe Hernández sobre el culpable de los falsos positivos: “Fue el general corrupto Huertas, reintegrado por Petro”

Testimonios presentados ante la JEP refuerzan la denuncia de ambos congresistas, quienes vinculan al general Huertas con el diseño y encubrimiento de operaciones ilegales ejecutadas por las fuerzas armadas

Polo Polo y Jota Pe
Polo Polo y Jota Pe Hernández apuntan al general Huertas por los ‘falsos positivos’ - crédito Montaje Infobae

El congresista colombiano Miguel Polo Polo respaldó de manera pública la denuncia del senador Jota Pe Hernández, quien atribuyó la responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en Colombia al general Juan Miguel Huertas Herrera.

Según ambos políticos, Huertas resultó reintegrado a las Fuerzas Militares bajo la administración de Gustavo Petro. El congresista enfatizó que la “verdad no se tapa”, señalando directamente a Huertas como “el general corrupto” detrás de los crímenes que han marcado la historia del país.

En una publicación difundida a través de su cuenta en X, Polo Polo replicó la postura de Hernández y sugirió que la reincorporación del oficial ocurrió durante el actual gobierno, luego de que hubiera sido retirado por el entonces presidente Iván Duque.

“Cuando los mamertos pregunten: ‘¿Quién dio la orden?’, respóndanles sin miedo: fue el general corrupto Huertas, reintegrado por Gustavo Petro”, dijo Polo Polo.

En la misma red social, el congresista exigió atención a lo que calificó como “una grave denuncia” relacionada con el papel de Huertas Herrera en los hechos por los que miles de jóvenes colombianos perdieron la vida en ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de las fuerzas armadas.

Diversos testimonios de exmilitares recogidos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), citados por Polo Polo, sostienen que “el bandido y corrupto general Huertas” fue uno de los principales orquestadores de estas operaciones y habría presionado para la ejecución de montajes que presentaron a civiles como guerrilleros abatidos.

Uno de los exintegrantes del Ejército declaró ante la JEP: “El capitán Huertas me insinuó que tenía que asesinar a alguien. Yo le dije que no lo hacía. Esa arma nos la suministró el señor oficial de operaciones para la época, el capitán Huertas Herrera Juan Miguel, quien antes de la operación manifestó que disponía de armamento en caso de que hubiera bajas sin armas”.

Estas declaraciones fueron reproducidas en la denuncia promovida desde la bancada opositora y amplificadas por el propio Polo Polo.

El congresista añadió que los mismos militares que participaron en las operaciones han identificado a Huertas Herrera como quien “dio la orden” para la ejecución de los jóvenes víctimas de los llamados “falsos positivos”.

También aseguró que Huertas se encuentra actualmente vinculado a “actos de corrupción en la inteligencia del Estado” y lo acusó de favorecer con recursos estatales a “guerrilleros y disidencias de las Farc”, mediante el suministro de vehículos y escoltas provenientes de fondos públicos.

Polo Polo finalizó sus declaraciones advirtiendo sobre el trasfondo político de la decisión de reincorporar a Huertas y deslizó preguntas sobre una posible motivación para “ensuciar y enlodar el nombre de Álvaro Uribe y de su política llamada seguridad democrática”.

Afirmó que el general reapareció en el círculo de colaboradores del gobierno actual y que eso levanta interrogantes sobre la relación entre los hechos denunciados y la estrategia de la izquierda. Al insistir en que “la verdad no se tapa”, reiteró la exigencia de que estos sucesos sean esclarecidos en el marco judicial y político colombiano.

