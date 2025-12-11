Colombia

Nicolás Maduro lanzó polémica propuesta de alianza a Petro ante crisis con EE. UU.: “Tenemos que refundar la Gran Colombia”

El dictador venezolano solicitó a los ciudadanos de distintas ciudades de su país y de la nación que preside Gustavo Petro que se unan tras las amenazas militares emitidas por el Gobierno norteamericano contra su régimen


Nicolás Maduro llamó a la creación de una nueva Gran Colombia, uniendo a Venezuela y Colombia en un proyecto histórico - crédito @Marymaestreb1/X

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, llamó el miércoles 10 de diciembre a una alianza con Colombia, con el mandatario Gustavo Petro, y otras naciones latinoamericanas para la refundación de la Gran Colombia, en un discurso pronunciado frente a una multitud en Caracas, desde el Miraflores.

En un ambiente marcado por las crecientes tensiones con Estados Unidos, ante las advertencias del presidente Donald Trump, Maduro expresó su convencimiento de que los tiempos venideros demandan una unión de los pueblos suramericanos, específicamente entre Venezuela y Colombia, para avanzar en lo que denominó la “verdadera revolución bolivariana”.

“Le digo al pueblo de Colombia: más temprano que tarde tenemos que refundar la Gran Colombia”, afirmó Maduro, al referirse al Estado republicano que unió a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá entre 1819 y 1831, y que el líder del régimen considera un modelo para una nueva integración de América Latina, basada en los principios de Simón Bolívar.

Nicolás Maduro instó a la
Nicolás Maduro instó a la refundación de la Gran Colombia, proponiendo una nueva alianza con Colombia, Brasil, México y otros países latinoamericanos para fortalecer la "revolución bolivariana"- crédito Rayner Peña/EFE

El llamado de Maduro no se limitó solo a Colombia, sino que incluyó a otros países de la región, como Brasil y México, que presiden Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente: “Nuestro pueblo en perfecta unión popular, militar, policial, está listo para refundar desde nuestras tierras la gran unión bolivariana y gran colombiana de tiempos eternos, de siglos eternos”.

En su intervención, Maduro hizo alusión a diversas ciudades de ambos países, Venezuela y Colombia, que según él deberían formar parte de este renacer de la Gran Colombia. Reiteró la idea de una unidad que trasciende las fronteras nacionales y que, en su visión, serviría para la “emancipación de toda Suramérica”.

“Pueblo de Venezuela, el pueblo de Colombia; el pueblo de Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, los pueblos del Táchira, el Zulia, Falcón, Caracas, Oriente, del Llano. Pueblo de Colombia, hermanos y hermanas, hijos del mismo padre y de la misma espada, hijos de la misma bandera amarillo, azul y roja”, dijo el dictador venezolano en su polémico intento por unir los dos países.

Nicolás Maduro encendió los ánimos
Nicolás Maduro encendió los ánimos con propuesta de una unión entre Colombia y Venezuela - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

¿Apoyo bajo cuerda entre Petro y Maduro?: el mensaje del presidente colombiano

El presidente Gustavo Petro se mostró receptivo a un proceso de apertura en Venezuela, aunque desde un enfoque diferente. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario sugirió que es momento de considerar una “amnistía general” en el país vecino, en un intento por facilitar una transición política.

“Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas”, escribió el mandatario colombiano, que fue crítico de las políticas intervencionistas de Estados Unidos en la región.

Petro también señaló que “la patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros, no por retóricas vacías, no por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, mostrando su apoyo a la defensa de la ‘soberanía’ venezolana en medio de las amenazas externas —refiriéndose a Estados Unidos—.

Gustavo Petro señaló en su
Gustavo Petro señaló en su publicación que llegó la hora que en Venezuela haya un “gobierno de transición” - crédito @gustavopetro/X

Una vez más, Nicolás Maduro se fue contra la intervención de EE. UU.

En el evento, Nicolás Maduro aprovechó la ocasión para reiterar su postura sobre el conflicto con Estados Unidos. El dictador venezolano acusó a Washington de llevar a cabo un “intervencionismo ilegal y brutal” en América Latina, especialmente en Venezuela.

“Decimos no al intervencionismo, no a los planes de desestabilización de cambio de régimen, allá al Gobierno de Estados Unidos, que se dediquen a gobernar su país”, afirmó Maduro.

Esta declaración fue una respuesta directa a la presión ejercida por el Gobierno de Estados Unidos sobre el régimen venezolano, que intensificó su intervención militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico con el fin de que las drogas no lleguen a tierra norteamericana.

Nicolás Maduro volvió a acusar
Nicolás Maduro volvió a acusar a Estados Unidos de "intervencionismo ilegal y brutal" en Venezuela - crédito EFE

Cabe destacar que desde septiembre de 2025, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de 20 embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas en aguas cercanas a Venezuela y Colombia. Estos operativos causaron la muerte de más de 80 tripulantes, lo que elevó las tensiones en la región.

Maduro no dudó en calificar estas acciones de “amenazas” para la supuesta soberanía de su país y a la población a prepararse ante la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos. En su discurso, también hizo un llamado a sus ciudadanos a unirse a las milicias populares para defender la “patria bolivariana”.

