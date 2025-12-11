Nadia Blel renunció de manera irrevocable a la presidencia del Partido Conservador: “Lo hago con la convicción de que es lo correcto”

La senadora Nadia Blel presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Partido Conservador Colombiano a partir del 16 de diciembre de 2025.
En una carta dirigida al Directorio Nacional Conservador en Bogotá, Blel expresó su decisión tras 17 meses al frente de la colectividad, citando motivos ligados a su participación equitativa en el próximo proceso electoral.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En su misiva, Nadia Blel expuso que “lo hago con la convicción de que es lo correcto y con el propósito de competir en igualdad de condiciones con mis compañeros de partido”.
La dirigente conservadora manifestó además que orientó su gestión “con humildad y determinación el compromiso de enarbolar nuestras banderas azules en defensa de la democracia, de la institucionalidad, del orden y de una Colombia que se construye desde las regiones”.
El 25 de julio de 2024, según la carta, el directorio depositó en ella su confianza de manera unánime para liderar la colectividad.
Durante su administración, la senadora destacó que las decisiones adoptadas se tomaron en defensa de las libertades, de la democracia y del principio de separación de poderes, según relató en su carta de dimisión.
Blel también sostuvo que conformó “un equipo de candidatos a congreso que representa lo más auténtico de nuestra identidad conservadora: personas trabajadoras, comprometidas con el orden y el progreso”.
La carta resalta la confianza en los resultados electorales, pues la dirigente consideró que “los resultados superarán las expectativas, porque cada paso que hemos dado ha sido con dedicación, con entrega y con un sentido de servicio que no conoce descanso”.
En uno de los pasajes de su comunicación, Blel Scaff indicó que la decisión de dimitir buscó la posibilidad de “concentrarme plenamente en mi candidatura al Senado de la República”.
Además, recalcó su convicción en que “cuando más mujeres se atreven a hacer política y a participar en la toma de decisiones, la política se transforma, y con ella también se transforma el país”.
La senadora finalizó agradeciendo al equipo que la acompañó en este periodo al frente de la presidencia, y reafirmó su voluntad de continuar vinculada activamente al partido desde el debate electoral: “Me llevo la satisfacción del deber cumplido y la certeza de que seguiré trabajando con la misma fuerza, convicción y lealtad por Colombia y por la defensa de los valores que nos unen como conservadores”.
Candidatos al Senado del Partido Conservador
El Directorio Nacional aprobó el miércoles 3 de diciembre de 2025 por unanimidad la lista del Partido Conservador al Senado de la República.
La colectividad confirmó que la lista estará encabezada por el expresidente del Directorio y excandidato presidencial David Barguil Assis.
Según el Directorio Nacional del Partido Conservador, la lista de aspirantes “cuenta con una amplia representación de líderes regionales, jóvenes y mujeres”.
Asimismo, precisaron que Barguil “es una de las figuras jóvenes del conservatismo con amplio reconocimiento nacional”.
Candidatos
- David Alejandro Barguil
- Nadia Blel Scaff
- Santiago Barreto
- Diela Liliana Benavides
- Luis Alejandro Tovar
- Juan Camilo Vélez
- Armando Antonio Zabaraín
- Miguel Ángel Barreto
- Wadith Alberto Manzur
- Marcos Daniel Pineda
- Hernán Francisco Andrade
- Juan Carlos García
- Luis Eduardo Díaz Mateus
- Juan Diego Gómez
- Juan Carlos Wills
- Soledad Tamayo
- Óscar Mauricio Giraldo
- Daniel Restrepo
- Germán Alcides Blanco
- Andrea Carolina Moreno Morales
- Héctor Javier Delgadillo Arenas
- Héctor Marino Angulo Caicedo
- Richard Mancera Mancera
- Alberto Devia Escobar
- Rafael Navarro Valbuena
- José Orlando Carrillo
- Jairo Roberto Rodrique Delgado
- Elías Aponte Bustamante
- Luis Alcibíades Hernández Castellanos
- Edwar Jalabe Díaz
- Alberto Cano Dempsey
- Abelardo Rafael Meza Herazo
- Nehemías Córdoba González
- Mauricio Fernández Franco
- Johan Rafael Macías Macías
- Pedro Torres Méndez
- Luis Enrique Díaz García
- Nelson Remigio Vega Vega
- Andrés Felipe Caro Carvajal
- José Abel Paz Jul
- Juan David Escobar Cubides
- Enrique Forero Russy
- Harold Milton Valencia Ruge
- Brayan Stiven Realpe Uribe
- Jesús Antonio Gallego León
- Carlos Armando Sussman Peña
- Harold Alberto Acosta Ortega
- Alexander Barrueto Rodríguez
- Flor Elizabeth Calle Ortiz
- Johnnatan Alexis Tamayo Usuga
- Carlos Yovanni Gordillo Vargas
- Alix del Carmen Ricardo Pérez
- Juan Manuel Quiroga Díaz
- Rubén Darío Giraldo Carvajal
- Andrés Alberto Buitrago Alzate
- Luis Roberto Córdoba Jordán
- Ángel Silvino Lemus Ibargüen
- Rodrigo Grajales Valencia
- Viviana Patricia Blell Cervantes
- Ricardo Andrés Roa Castellanos
- Ricardo Mosquera Caicedo
- Gladys Helena Ortiz Flórez
- Rafael Andrés Navarro Crane
- Germán Armando García Roa
- Mauricio Díaz
- Ciro Alfonso Galvis Muñoz
- José Hilario Campos Oviedo
- Lina Beatriz Álvarez Jiménez