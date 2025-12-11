Motociclista murió en medio de operativo policial en Cali: Secretaría de Movilidad retiró a agente de tránsito

El motociclista perdió el control de su vehículo y falleció tras caer al pavimento durante el operativo en Cali - crédito Captura video

Un nuevo caso de intolerancia se presentó en el sur de Cali (Valle del Cauca), cuando un agente de tránsito intentó detener al conductor de una motocicleta, quien no habría acatado la señal de “Pare”.

Como consecuencia de la maniobra ejecutada por el funcionario para bloquearle el paso, el motociclista perdió el control de su vehículo y cayó al pavimento, pero resultó gravemente herido y falleció posteriormente, según confirmó la Secretaría de Movilidad.

El incidente ocurrió en la tarde del miércoles 10 de diciembre, y ha generado una ola de indignación y reacciones en redes sociales.

En reacción a los acontecimientos, la entidad difundió un comunicado en el que confirmó el deceso del motociclista herido. El texto oficial expresa: “La Secretaría de Movilidad de Cali lamenta profundamente el fallecimiento del motociclista involucrado en los hechos ocurridos en la tarde del 10 de diciembre durante un operativo en el sector de la ciudad, y expresa su solidaridad a sus familiares y núcleo cercano en este difícil momento”.

La Secretaría de Movilidad expresó su solidaridad con los familiares del motociclista fallecido en el comunicado oficial - crédito Secretaría de Movilidad Cali

Por iniciativa de la dependencia, ya se tomó una medida preventiva respecto al funcionario implicado, quien fue retirado de actividades de operación de tránsito.

“El agente de tránsito involucrado fue apartado de las actividades operativas y asignado temporalmente mientras avanzan las indagaciones, con el propósito de garantizar un debido proceso por parte de las autoridades competentes”, detalló la Secretaría.

El caso cobró notoriedad pública luego de que circulara un video grabado por un vecino del sector, en el que se observa al agente de tránsito junto a dos motocicletas en el suelo, instantes después del impacto.

La Secretaría de Movilidad aseguró que brindará todas las garantías a los entes encargados de la investigación: “La Secretaría garantizará todas las condiciones necesarias para que los entes de control adelanten las investigaciones pertinentes, con total transparencia y acompañamiento institucional, con el fin de esclarecer este caso”.

La entidad rechaza cualquier tipo de agresión en las vías y llama a resolver los conflictos sin violencia en Cali - crédito Secretaría de Movilidad Cali

Detalles del incidente

El episodio comenzó en medio de un control vehicular de rutina. Según los primeros reportes, el agente habría solicitado al motociclista detenerse, pero este desoyó la indicación.

En ese instante, el funcionario realizó una maniobra para bloquearle el paso, lo que provocó que el conductor perdiera el control y sufriera una caída con lesiones graves que, finalmente, le ocasionaron la muerte.

En el comunicado oficial, la dependencia rechazó todo tipo de violencia: “La violencia no se justifica por parte de ninguno de los actores viales y no puede ser el camino para la resolución de conflictos en la ciudad”.

La indignación ciudadana crece mientras avanzan las investigaciones y se esclarecen las responsabilidades en este nuevo caso de intolerancia vial registrado en Cali.

Un video grabado por un vecino muestra el momento posterior al impacto entre el agente de tránsito y el motociclista - crédito @robertoortizu/X